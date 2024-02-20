https://sputniknews.com.tr/20240220/acun-ilicali-surprizi-aciklamisti-survivora-katilacak-dunyaca-unlu-futbolcu-kim-1080914740.html

Acun Ilıcalı sürprizi açıklamıştı: Survivor'a katılacak dünyaca ünlü futbolcu kim?

Acun Ilıcalı sürprizi açıklamıştı: Survivor'a katılacak dünyaca ünlü futbolcu kim?

Sputnik Türkiye

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasına yeni bir yarışmacının katılacağını duyurdu. Fragmanda yayınlanan görüntülerde Ilıcalı'nın yarışmacılara... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T13:30+0300

2024-02-20T13:30+0300

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yaşam

survivor

futbolcu

sürpriz

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acun ilıcalı

acun medya

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Survivor All Star'a yeni yarışmacılar katılmaya devam ediyor. Batuhan ve Ayşe Yüksel iddialarından sonra Acun Ilıcalı tanıtımda söyledikleriyle herkese heyecanlandırdı. Ilıcalı, Survivor'a bir futbolcunun daha katılacağını duyurdu. Ilıcalı, konseyde "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen bir isim" diyerek yarışmacılara dünyaca ünlü eski bir futbolcunun Survivor'a geleceğini ifade etti.Ilıcalı'nın söylediği isim karşısında All Star'da yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım başta olmak üzere takımlar büyük şaşkınlık yaşadı. Ilıcalı’nın yarışmacı Sercan Yıldırım’la olan diyaloğunda "Geçen bir arkadaşım aradı 'Geleyim mi' dedi, 'Gel' dedim" ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin ardından Ilıcalı'yla yakınlığıyla bilinen ve geçtiğimiz günlerde spor yaptığı görüntüleri paylaşan Mesut Özil'in Dominik'e gideceği öne sürüldü. Bir dönem Real Madrid, ve Arsenal formaları giyen Özil, Türkiye'de ise Fenerbahçe ile Başakşehir'de oynamış ardından futbol hayatını noktalamıştı.

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