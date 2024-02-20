https://sputniknews.com.tr/20240220/abdli-eski-istihbarat-subayi-bati-ukraynanin-kaybettigi-topraklari-geri-almayi-basaramayacak-1080935813.html
ABD'li eski istihbarat subayı: Batı, Ukrayna’nın kaybettiği toprakları geri almayı başaramayacak
ABD'li eski istihbarat subayı: Batı, Ukrayna’nın kaybettiği toprakları geri almayı başaramayacak
Sputnik Türkiye
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Batı’nın Ukrayna’nın kaybettiği toprakları geri almasının mümkün... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T21:14+0300
2024-02-20T21:14+0300
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Danny Haiphong adlı YouTube kanalına demeç veren Ritter, Batı’nın Ukrayna’nın özel askeri harekatın başlangıcından bu yana kaybettiği toprakları geri almasının mümkün olmadığını söyledi.Ritter, “ABD, Kırım'dan vazgeçilebileceğini söylüyordu. Peki neyin karşılığında? Rusya'nın Herson'dan vazgeçmesini mi bekliyorsunuz? Hayır, burası Rusya'nın bir parçası. Zaporojye? İmkansız, burası Rusya toprakları. Peki Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri? Bu, Rusya'nın Vladivostok'tan, St. Petersburg'dan veya Moskova'dan vazgeçmesini istemekle eşdeğer” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çökmekte olduğuna, mühimmat ve insan gücü konusunda büyük sıkıntılar çektiğine vurgu yapan uzman, Kiev rejiminin Moskova’dan bazı şeyler koparmak istediğini ancak, Rusya'nın taviz vermeyeceğini belirtti.Kiev rejiminin teslim olmaktan başka seçeneğinin olmadığını vurgulayan Ritter, “Bu çatışma, Ukrayna'nın belki Kiev'de, belki Lvov'da, belki başka bir yerde koşulsuz teslim olma müzakerelerine başlamasıyla sona erecek” değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240128/abdli-eski-istihbarat-subayi-abd-olmasaydi-rusya-ukraynadaki-catismayi-bitirirdi-1080110461.html
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ABD'li eski istihbarat subayı: Batı, Ukrayna’nın kaybettiği toprakları geri almayı başaramayacak
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Batı’nın Ukrayna’nın kaybettiği toprakları geri almasının mümkün olmadığını belirtti.
Danny Haiphong adlı YouTube kanalına demeç veren Ritter, Batı’nın Ukrayna’nın özel askeri harekatın başlangıcından bu yana kaybettiği toprakları geri almasının mümkün olmadığını söyledi.
Ritter, “ABD, Kırım'dan vazgeçilebileceğini söylüyordu. Peki neyin karşılığında? Rusya'nın Herson'dan vazgeçmesini mi bekliyorsunuz? Hayır, burası Rusya'nın bir parçası. Zaporojye? İmkansız, burası Rusya toprakları. Peki Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri? Bu, Rusya'nın Vladivostok'tan, St. Petersburg'dan veya Moskova'dan vazgeçmesini istemekle eşdeğer” dedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çökmekte olduğuna, mühimmat ve insan gücü konusunda büyük sıkıntılar çektiğine vurgu yapan uzman, Kiev rejiminin Moskova’dan bazı şeyler koparmak istediğini ancak, Rusya'nın taviz vermeyeceğini belirtti.
Kiev rejiminin teslim olmaktan başka seçeneğinin olmadığını vurgulayan Ritter, “Bu çatışma, Ukrayna'nın belki Kiev'de, belki Lvov'da, belki başka bir yerde koşulsuz teslim olma müzakerelerine başlamasıyla sona erecek” değerlendirmesinde bulundu.