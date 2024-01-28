https://sputniknews.com.tr/20240128/abdli-eski-istihbarat-subayi-abd-olmasaydi-rusya-ukraynadaki-catismayi-bitirirdi-1080110461.html

ABD’li eski istihbarat subayı: ABD olmasaydı Rusya Ukrayna'daki çatışmayı bitirirdi

ABD’li eski istihbarat subayı: ABD olmasaydı Rusya Ukrayna'daki çatışmayı bitirirdi

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, ABD’nin engel olmaması halinde, Rusya’nın Ukrayna'daki savaşa bugün bile... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T00:53+0300

2024-01-28T00:53+0300

2024-01-28T00:53+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

sergey lavrov

beyaz saray

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Judging Freedom YouTube kanalına konuşan Ritter, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı müzakereler yoluyla mümkün olan en kısa sürede sona erdirebileceğini ancak ABD'nin buna izin vermediğini söyledi.Ritter, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un “Rusya'nın Ukrayna konusunda müzakerelere her zaman açık olduğu” şeklindeki sözlerini anımsatarak, “Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok ve Lavrov'un söylediklerini de duymazdan geliyor. Rusya çatışmaya son vermeye hazır. Müzakere masasına otururlarsa bu durum bugün sona erebilir" dedi.Moskova'nın, Ukrayna'nın NATO üyesi olamayacağı yönündeki tutumunun Washington tarafından dikkate alınması gerektiğini belirten Ritter, “NATO'nun genişlemesi ve Ukrayna'nın Rusya'yı çöktürme mekanizması olarak kullanılmasına gelince, biz olsak ABD'nin başına böyle bir şeyin gelmesine asla izin vermezdik. Amerikalıların Rusya’ya ne yapmaya çalıştığımızı anlamasını istiyorum. Tersini ele alacak olursak, Kaliforniya'yı, Teksas'ı, Arizona'yı almak isteselerdi, buna asla izin vermezdik ve savaş başlatırdık" diye konuştu.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov hafta başında, Rusya'nın Ukrayna konusunda müzakerelere açık olduğunu, mevcut ABD yönetiminin büyükelçiliklerin çalışmalarını ve tutukluların durumunu görüşmeye hazır olduğunu ancak Ukrayna'daki çatışmayı görüşmeye yanaşmadığını belirterek, Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkiler dahil olmak üzere, adaletle gerçekten ilgilenen herkesi dinlemeye hazır olduklarını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240126/rus-disisleri-bakanligi-isvecin-nato-uyeligi-avrupanin-guvenligi-uzerinde-olumsuz-etki-yaratacak-1080071696.html

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scott ritter, judging freedom , abd deniz piyade kolordusu, abd deniz piyadeleri, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, sergey lavrov, beyaz saray