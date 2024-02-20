https://sputniknews.com.tr/20240220/1080913723.html

Rusya'dan helikopter kaçırdıktan sonra İspanya'da ölen pilot hakkında Rus istihbaratından yorum

Rusya'dan helikopter kaçırdıktan sonra İspanya'da ölen pilot hakkında Rus istihbaratından yorum

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narşkin, İspanya'da ölü bulunan pilot hakkında yorum yaptı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T12:27+0300

2024-02-20T12:27+0300

2024-02-20T12:27+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ispanya

hain

kaçak

mi-8

rusya dış istihbart servisi (svr)

sergey narışkin

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Rus ordusundan Ukrayna'ya Mİ-8 helikopter kaçıran Maksim Kuzminov adlı pilot, yakın zamanda İspanya'da ölü bulundu. Kaçak hakkında Rusya Dış İstihbarat Servis Direktörü (SVR) Narşkin, "Rusya'da adettir, ölü hakkında iyi veya kötü konuşulmaz. Fakat o hain, bu kirli planı düşündüğü andan itibaren ahlaken bir ceset haline gelmişti" dedi.Pazartesi günü Ukrayna haber ajansı İspanya'nın Villajoyosa ilçesinde ölü bir beden bulunduğunu, cesetin helikopteri çalan Kuzminov'a ait olduğunu aktarmıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı GUR'dan bir temsilci de Kuzminov'un öldüğünü doğruladı.Rusya Savunma Bakanlığı konu ile ilgili yorum yapmadı.

https://sputniknews.com.tr/20240130/ukrayna-askeri-istihbarat-baskani-budanov-rus-birliklerinin-ilerleyisi-suruyor-1080209116.html

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ukrayna, ispanya, hain, kaçak, mi-8, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin