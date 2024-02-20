https://sputniknews.com.tr/20240220/1080913723.html
Rusya'dan helikopter kaçırdıktan sonra İspanya'da ölen pilot hakkında Rus istihbaratından yorum
Rusya'dan helikopter kaçırdıktan sonra İspanya'da ölen pilot hakkında Rus istihbaratından yorum
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narşkin, İspanya'da ölü bulunan pilot hakkında yorum yaptı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T12:27+0300
2024-02-20T12:27+0300
2024-02-20T12:27+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ispanya
hain
kaçak
mi-8
rusya dış istihbart servisi (svr)
sergey narışkin
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Rus ordusundan Ukrayna'ya Mİ-8 helikopter kaçıran Maksim Kuzminov adlı pilot, yakın zamanda İspanya'da ölü bulundu. Kaçak hakkında Rusya Dış İstihbarat Servis Direktörü (SVR) Narşkin, "Rusya'da adettir, ölü hakkında iyi veya kötü konuşulmaz. Fakat o hain, bu kirli planı düşündüğü andan itibaren ahlaken bir ceset haline gelmişti" dedi.Pazartesi günü Ukrayna haber ajansı İspanya'nın Villajoyosa ilçesinde ölü bir beden bulunduğunu, cesetin helikopteri çalan Kuzminov'a ait olduğunu aktarmıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı GUR'dan bir temsilci de Kuzminov'un öldüğünü doğruladı.Rusya Savunma Bakanlığı konu ile ilgili yorum yapmadı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/ukrayna-askeri-istihbarat-baskani-budanov-rus-birliklerinin-ilerleyisi-suruyor-1080209116.html
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ukrayna, ispanya, hain, kaçak, mi-8, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin
ukrayna, ispanya, hain, kaçak, mi-8, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin
Rusya'dan helikopter kaçırdıktan sonra İspanya'da ölen pilot hakkında Rus istihbaratından yorum
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narşkin, İspanya'da ölü bulunan pilot hakkında yorum yaptı.
Rus ordusundan Ukrayna'ya Mİ-8 helikopter kaçıran Maksim Kuzminov adlı pilot, yakın zamanda İspanya'da ölü bulundu. Kaçak hakkında Rusya Dış İstihbarat Servis Direktörü (SVR) Narşkin, "Rusya'da adettir, ölü hakkında iyi veya kötü konuşulmaz. Fakat o hain, bu kirli planı düşündüğü andan itibaren ahlaken bir ceset haline gelmişti" dedi.
Pazartesi günü Ukrayna haber ajansı İspanya'nın Villajoyosa ilçesinde ölü bir beden bulunduğunu, cesetin helikopteri çalan Kuzminov'a ait olduğunu aktarmıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı GUR'dan bir temsilci de Kuzminov'un öldüğünü doğruladı.
Rusya Savunma Bakanlığı konu ile ilgili yorum yapmadı.