https://sputniknews.com.tr/20240220/-istanbulda-ibb-baskanligi-icin-52-aday-yarisacak-1080938696.html
İstanbul'da İBB Başkanlığı için 52 aday yarışacak
İstanbul'da İBB Başkanlığı için 52 aday yarışacak
Sputnik Türkiye
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) başvurusuyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı sayısı 52'ye ulaştı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T23:55+0300
2024-02-20T23:55+0300
2024-02-21T00:01+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
halkların eşitlik ve demokrasi partisi
dem parti
halkların demokratik partisi (hdp)
dem parti
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul büyükşehir belediyesi
istanbul büyükşehir belediyesi
mahalli idareler genel seçimi
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İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan alınan bilgiye göre, İstanbul'da daha önce 21 siyasi parti ve 30 bağımsız isim 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.DEM Parti'nin başvurusuyla birlikte aday sayısı 52'ye yükseldi.İl Seçim Kurulunca hazırlanan aday teslim tutanağında, DEM Partisi adına İdil Uğurlu'nun bugün saat 16.55'te başvuruda bulunduğu belirtildi.Söz konusu tutanakta, başvuruya ilişkin incelemenin saat 17.14'te tamamlandığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240209/dem-parti-istanbul-adayini-acikladi-1080575144.html
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halkların eşitlik ve demokrasi partisi, dem parti, halkların demokratik partisi (hdp), dem parti, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi, mahalli idareler genel seçimi
İstanbul'da İBB Başkanlığı için 52 aday yarışacak
23:55 20.02.2024 (güncellendi: 00:01 21.02.2024)
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) başvurusuyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı sayısı 52'ye ulaştı.
İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan alınan bilgiye göre, İstanbul'da daha önce 21 siyasi parti ve 30 bağımsız isim 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.
DEM Parti'nin başvurusuyla birlikte aday sayısı 52'ye yükseldi.
İl Seçim Kurulunca hazırlanan aday teslim tutanağında, DEM Partisi adına İdil Uğurlu'nun bugün saat 16.55'te başvuruda bulunduğu belirtildi.
Söz konusu tutanakta, başvuruya ilişkin incelemenin saat 17.14'te tamamlandığı kaydedildi.