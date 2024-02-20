https://sputniknews.com.tr/20240220/-istanbulda-ibb-baskanligi-icin-52-aday-yarisacak-1080938696.html

İstanbul'da İBB Başkanlığı için 52 aday yarışacak

İstanbul'da İBB Başkanlığı için 52 aday yarışacak

Sputnik Türkiye

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) başvurusuyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı sayısı 52'ye ulaştı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T23:55+0300

2024-02-20T23:55+0300

2024-02-21T00:01+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

halkların eşitlik ve demokrasi partisi

dem parti

halkların demokratik partisi (hdp)

dem parti

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi

mahalli idareler genel seçimi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/03/1071958375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb5cbafd22fca66a63e973aa38f070be.jpg

İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan alınan bilgiye göre, İstanbul'da daha önce 21 siyasi parti ve 30 bağımsız isim 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.DEM Parti'nin başvurusuyla birlikte aday sayısı 52'ye yükseldi.İl Seçim Kurulunca hazırlanan aday teslim tutanağında, DEM Partisi adına İdil Uğurlu'nun bugün saat 16.55'te başvuruda bulunduğu belirtildi.Söz konusu tutanakta, başvuruya ilişkin incelemenin saat 17.14'te tamamlandığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240209/dem-parti-istanbul-adayini-acikladi-1080575144.html

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

halkların eşitlik ve demokrasi partisi, dem parti, halkların demokratik partisi (hdp), dem parti, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi, mahalli idareler genel seçimi