https://sputniknews.com.tr/20240219/zonguldakta-maden-suclari-sorusturma-burosu-kuruldu-1080890077.html

Zonguldak'ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu

Zonguldak'ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu. 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T18:21+0300

2024-02-19T18:21+0300

2024-02-19T18:21+0300

türkiye

maden

soruşturma

zonguldak

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Zonguldak'ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan büro, kentteki maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütecek.Maden suçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek soruşturma bürosuyla, cumhuriyet savcıları ve kolluk biriminin koordineli şekilde delillere kısa sürede ulaşması amaçlanıyor.Maden Suçları Soruşturma Bürosunun çalışmalarıyla ayrıca, soruşturmanın makul sürede sonuçlandırılması, madenlerde meydana gelen ölüm, yaralanma, ruhsatsız maden ocaklarının açılması ve suçu gizlemek için el değiştirmesi gibi suçlarda daha etkin soruşturma hedefleniyor.

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