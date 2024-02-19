https://sputniknews.com.tr/20240219/zonguldakta-maden-suclari-sorusturma-burosu-kuruldu-1080890077.html
Zonguldak'ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu
Zonguldak'ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T18:21+0300
2024-02-19T18:21+0300
2024-02-19T18:21+0300
türkiye
maden
soruşturma
zonguldak
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Zonguldak'ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan büro, kentteki maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütecek.Maden suçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek soruşturma bürosuyla, cumhuriyet savcıları ve kolluk biriminin koordineli şekilde delillere kısa sürede ulaşması amaçlanıyor.Maden Suçları Soruşturma Bürosunun çalışmalarıyla ayrıca, soruşturmanın makul sürede sonuçlandırılması, madenlerde meydana gelen ölüm, yaralanma, ruhsatsız maden ocaklarının açılması ve suçu gizlemek için el değiştirmesi gibi suçlarda daha etkin soruşturma hedefleniyor.
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maden, soruşturma, zonguldak
maden, soruşturma, zonguldak
Zonguldak'ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu
Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu.
Zonguldak'ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan büro, kentteki maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütecek.
Maden suçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek soruşturma bürosuyla, cumhuriyet savcıları ve kolluk biriminin koordineli şekilde delillere kısa sürede ulaşması amaçlanıyor.
Maden Suçları Soruşturma Bürosunun çalışmalarıyla ayrıca, soruşturmanın makul sürede sonuçlandırılması, madenlerde meydana gelen ölüm, yaralanma, ruhsatsız maden ocaklarının açılması ve suçu gizlemek için el değiştirmesi gibi suçlarda daha etkin soruşturma hedefleniyor.