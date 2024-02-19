https://sputniknews.com.tr/20240219/ukraynadan-rusyanin-bryansk-bolgesine-iha-saldirisi-1080875916.html
Ukrayna’dan Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ne İHA saldırısı
Ukrayna’dan Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ne İHA saldırısı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın batısında, Ukrayna sınırında yer alan Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait iki adet uçak tipi insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T12:00+0300
2024-02-19T12:00+0300
2024-02-19T12:00+0300
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insansız hava aracı (iha)
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bryansk valiliği
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hava savunma
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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı teröristlerin İHA saldırı girişimi engellendi. Hava savunma güçlerimiz Bryansk Bölgesi’nde uçak tipi jet insansız hava araçlarını yok etti” diye yazdı.Olaydan kimsenin etkilenmediği ve maddi hasarın meydana gelmediğini kaydeden Bogomaz, İHA parçalarının düştüğü yerde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı, olayı doğrulayarak ilk İHA’nın sabah saat 7.30 sularında, ikincisinin de birkaç dakika sonra vurulduğunu açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240219/rusya-savunma-bakanligi-avdeyevkada-mayin-temizleme-calismalari-basladi-1080869625.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı, bryansk, bryansk valiliği, askeri operasyon, hava savunma
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı, bryansk, bryansk valiliği, askeri operasyon, hava savunma
Ukrayna’dan Rusya’nın Bryansk Bölgesi’ne İHA saldırısı
Rusya’nın batısında, Ukrayna sınırında yer alan Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait iki adet uçak tipi insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek engellendiği belirtildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı teröristlerin İHA saldırı girişimi engellendi. Hava savunma güçlerimiz Bryansk Bölgesi’nde uçak tipi jet insansız hava araçlarını yok etti” diye yazdı.
Olaydan kimsenin etkilenmediği ve maddi hasarın meydana gelmediğini kaydeden Bogomaz, İHA parçalarının düştüğü yerde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, olayı doğrulayarak ilk İHA’nın sabah saat 7.30 sularında, ikincisinin de birkaç dakika sonra vurulduğunu açıkladı.