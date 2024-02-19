https://sputniknews.com.tr/20240219/rusya-savunma-bakanligi-avdeyevkada-mayin-temizleme-calismalari-basladi-1080869625.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Avdeyevka’da mayın temizleme çalışmaları başladı

Rusya Savunma Bakanlığı: Avdeyevka’da mayın temizleme çalışmaları başladı

Sputnik Türkiye

Yakın zamanda Ukrayna’nın stratejik savunma merkezi olarak nitelendirdiği Avdeyevka’nın kontrol altına alındığını duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, Merkez... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T09:56+0300

2024-02-19T09:56+0300

2024-02-19T09:56+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna ordusu

ukrayna

avdeyevka

askeri operasyon

mayın

mayın temizleme

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Merkez Askeri Grubu istihkam birimleri, bir gün önce Ukrayna ordusunun aşırı milliyetçi birimlerinden kurtarılan Avdeyevka şehrinde mayın tehlikesini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara başladı” ifadesine yer verildi.Rus Silahlı Kuvvetlerine bağlı Mayın Arama Temizleme timlerinin Avdeyevka’daki yolları incelediği, bazı grupların da binalarda, çevrelerinde ve belediye altyapı tesislerinde mayın arama çalışmaları yürüttüğü belirtildi.Mayın arama ve temizleme timinin Usman lakaplı komutanı, gazetecilere verdiği demecinde, “Her gün yollarda ve diğer yerlerde mayın arama çalışmalarını yürütüyoruz. Genelde eski Sovyet üretimi mayınlar kullanılmış. Ayrıca çok sayıda NATO yapımı mayın ve silahlar da var. Mayınlar yoğun olarak kullanılmış. Karışık mayın engelleri oluşturulmuş ve mayın tuzakları hazırlanmış” diye konuştu.Geçtiğimiz bir gün içerisinde şehir sınırları içinde bulunan bir köprünün anti-tank mayınlarından ve uzaktan kumandalı bombalardan temizlendiği ifade edilirken bulundukları yerde 80’den fazla patlayıcı cihaz ve patlamayan mühimmatın imha edildiği kaydedildi.Ukrayna ordusunun Avdeyevka’da bıraktığı teçhizatın yeni görüntüleri yayınlandıRusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Avdeyevka şehrinden kaçarken bıraktığı askeri teçhizatın yeni görüntülerini paylaştı.Açıklamada, “Ukrayna ordusunun kaotik şekilde kaçarken Avdeyevka yakınlarında yollarda bıraktığı askeri teçhizatın yeni görüntülerini paylaşıyoruz. Halihazırda Rus askerler, Avdeyevka’nın banliyö mahallelerinde kalan Ukraynalı militanları etkisiz hale getirme ve birimlerini kuşatma yönünde çalışmalar yürütüyor” ifadelerine yer verildi.Daha önce Rus askerlerin, Ukrayna ordu birliklerinin Avdeyevka’da terk ettiği mevzilerinde Batı yapımı silahları ele geçirdiği bildirilmişti.Daha önce Rus askerlerin, Ukrayna ordu birliklerinin Avdeyevka’da terk ettiği mevzilerinde Batı yapımı silahları ele geçirdiği bildirilmişti.Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı: Ukraynalı askerler Avdeyevka’dan böyle kaçtıBakanlık, aynı zamanda Ukraynalı askeri birliklerinin Avdeyevka’dan düzensiz bir şekilde kaçtığı anların görüntülerini paylaştı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukraynalı militanların kaçmak için kullandığı yolların, Rus ordusunun aralıksız kontrolü altında olduğu kaydedildi.Yol kenarlarında Ukrayna ordusuna ait çok sayıda vurulan teçhizat duruyor.Paylaşılan videoda, Rus topçuların, kaçarak kurtulmaya çalışan Ukraynalı birliklerin insan gücünü ve teçhizatını vurduğu anlar da görülüyor.Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, 16 Şubat Cuma günü, Ukrayna ordusunun Avdeyevka’dan çekilmeye başladığını duyurmuştu.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 17 Şubat Cumartesi günü Avdeyevka’nın tamamen kontrol altına alındığını bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avdeyevka’daki çatışmalara katılan tüm birliklere teşekkür etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240219/ukrayna-yeni-evimiz-demisti-avdeyevkadaki-kok-fabrikasi-rus-ordusunun-kontrolunde-1080867987.html

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna ordusu, ukrayna, avdeyevka, askeri operasyon, mayın, mayın temizleme