https://sputniknews.com.tr/20240219/ukrayna-yeni-evimiz-demisti-avdeyevkadaki-kok-fabrikasi-rus-ordusunun-kontrolunde-1080867987.html
Ukrayna ‘yeni evimiz’ demişti: Avdeyevka’daki kok fabrikası Rus ordusunun kontrolünde
Ukrayna ‘yeni evimiz’ demişti: Avdeyevka’daki kok fabrikası Rus ordusunun kontrolünde
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, yakın zamanda ele geçirilen Avdeyevka’daki kok fabrikasının tamamen Rus ordusunun kontrolünde olduğunu duyurdu. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T09:14+0300
2024-02-19T09:14+0300
2024-02-19T09:14+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Merkez Askeri Grubu, saldırıyı geliştirerek Avdeyevka’daki kok fabrikasını tam kontrol altına aldı. Fabrikanın idari binalarına Rusya bayrakları dikildi” ifadesine yer verildi.Ukraynalı askeri birimlerin kaotik kaçışa devam ettiği belirtildi.İlerleyişi süren Merkez Askeri Grubu’nun topçu ve hava desteğiyle Ukrayna ordusunun tahkimatlarını yok etmeye devam ettiği kaydedildi.Avdeyevka’da mayın temizleme çalışmaları başladıRusya Savunma Bakanlığı, Merkez Askeri Grubu’na bağlı istihkam birimlerinin, Avdeyevka’daki yol ve binalarda mayın temizleme faaliyetlerini başlattığını duyurdu.Açıklamada, “Merkez Askeri Grubu istihkam birimleri, bir gün önce Ukrayna ordusunun aşırı milliyetçi birimlerinden kurtarılan Avdeyevka şehrinde mayın tehlikesini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara başladı” ifadesine yer verildi.Rus Silahlı Kuvvetlerine bağlı Mayın Arama Temizleme timlerinin Avdeyevka’daki yolları incelediği, bazı grupların da binalarda, çevrelerinde ve belediye altyapı tesislerinde mayın arama çalışmaları yürüttüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240218/rus-ordusu-ele-gecirdigi-avdeyevkadaki-ilerleyisini-surduruyor-1080852761.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, avdeyevka, askeri operasyon, nato
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, avdeyevka, askeri operasyon, nato
Ukrayna ‘yeni evimiz’ demişti: Avdeyevka’daki kok fabrikası Rus ordusunun kontrolünde
Rusya Savunma Bakanlığı, yakın zamanda ele geçirilen Avdeyevka’daki kok fabrikasının tamamen Rus ordusunun kontrolünde olduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Merkez Askeri Grubu, saldırıyı geliştirerek Avdeyevka’daki kok fabrikasını tam kontrol altına aldı. Fabrikanın idari binalarına Rusya bayrakları dikildi” ifadesine yer verildi.
Ukraynalı askeri birimlerin kaotik kaçışa devam ettiği belirtildi.
İlerleyişi süren Merkez Askeri Grubu’nun topçu ve hava desteğiyle Ukrayna ordusunun tahkimatlarını yok etmeye devam ettiği kaydedildi.
Avdeyevka’da mayın temizleme çalışmaları başladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Merkez Askeri Grubu’na bağlı istihkam birimlerinin, Avdeyevka’daki yol ve binalarda mayın temizleme faaliyetlerini başlattığını duyurdu.
Açıklamada, “Merkez Askeri Grubu istihkam birimleri, bir gün önce Ukrayna ordusunun aşırı milliyetçi birimlerinden kurtarılan Avdeyevka şehrinde mayın tehlikesini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara başladı” ifadesine yer verildi.
Rus Silahlı Kuvvetlerine bağlı Mayın Arama Temizleme timlerinin Avdeyevka’daki yolları incelediği, bazı grupların da binalarda, çevrelerinde ve belediye altyapı tesislerinde mayın arama çalışmaları yürüttüğü belirtildi.