https://sputniknews.com.tr/20240219/ugandadan-uluslararasi-ticarette-batiya-santaj-suclamasi-1080872603.html
Uganda’dan uluslararası ticarette Batı’ya ‘şantaj’ suçlaması
Uganda’dan uluslararası ticarette Batı’ya ‘şantaj’ suçlaması
Sputnik Türkiye
Uganda Dışişleri Bakanı, Batı’nın mali işlemlerle ilgili konuyu siyasallaştırmasına ve bu yönde yaptığı şantajlara karşı mücadele etmek için SWIFT ödeme... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T10:57+0300
2024-02-19T10:57+0300
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ödeme
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Sputnik’e konuşan Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, Batı’nın, siyasi çizgisine karşı çıkan Afrika ülkelerini şantaj ederek ödeme sisteminin dışında bırakmakla tehdit ettiğini söyledi. Bakan, Rusya'yla herhangi bir bağlantıya sahip Afrika ülkelerine yaptırım uygulanma ihtimalinin de olduğunu dile getirdi.Odongo, “SWIFT’e alternatif, istenilen bir şey. Bunu incelememiz gerekiyor. Afrika olarak seçeneklere sahip olmalıyız. SWIFT’e de sahip olabilirsiniz, ama eğer bir şantaj ve mali işlemlerin siyasallaştırılması durumunda elinizde seçenekler olsun diye Rusların geliştirdiği sisteme de sahip olmalısınız” ifadesini kullandı.Rusya, ilk kez 2014'te SWIFT sisteminin dışında kalma tehdidiyle karşı karşıya kaldığında kendi alternatif ödeme sistemi üzerinde çalışmaya başlamış, Çin ve Hindistan da kendi ödeme sistemlerini oluşturarak bu sürece katılmıştı.Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ödeme sistemine şimdiden 20’den ülkeden 159 kuruluşun bağlandığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240108/iran-merkez-bankasi-rus-bankalariyla-islemlerde-artik-swifte-ihtiyacimiz-yok-1079428429.html
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uganda, afrika, swift, ticaret, ödeme, ödeme sistemi, batı, abd
uganda, afrika, swift, ticaret, ödeme, ödeme sistemi, batı, abd
Uganda’dan uluslararası ticarette Batı’ya ‘şantaj’ suçlaması
Uganda Dışişleri Bakanı, Batı’nın mali işlemlerle ilgili konuyu siyasallaştırmasına ve bu yönde yaptığı şantajlara karşı mücadele etmek için SWIFT ödeme sistemine alternatif arayışını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Sputnik’e konuşan Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, Batı’nın, siyasi çizgisine karşı çıkan Afrika ülkelerini şantaj ederek ödeme sisteminin dışında bırakmakla tehdit ettiğini söyledi. Bakan, Rusya'yla herhangi bir bağlantıya sahip Afrika ülkelerine yaptırım uygulanma ihtimalinin de olduğunu dile getirdi.
Odongo, “SWIFT’e alternatif, istenilen bir şey. Bunu incelememiz gerekiyor. Afrika olarak seçeneklere sahip olmalıyız. SWIFT’e de sahip olabilirsiniz, ama eğer bir şantaj ve mali işlemlerin siyasallaştırılması durumunda elinizde seçenekler olsun diye Rusların geliştirdiği sisteme de sahip olmalısınız” ifadesini kullandı.
Rusya, ilk kez 2014'te SWIFT sisteminin dışında kalma tehdidiyle karşı karşıya kaldığında kendi alternatif ödeme sistemi üzerinde çalışmaya başlamış, Çin ve Hindistan da kendi ödeme sistemlerini oluşturarak bu sürece katılmıştı.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ödeme sistemine şimdiden 20’den ülkeden 159 kuruluşun bağlandığını açıklamıştı.