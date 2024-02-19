https://sputniknews.com.tr/20240219/survivorda-gorulmeyen-kavga-3-tartisma-birden-cikti-herkes-birbirine-girdi-1080864873.html

Survivor'da görülmeyen kavga: 3 tartışma birden çıktı, herkes birbirine girdi

Survivor'da görülmeyen kavga: 3 tartışma birden çıktı, herkes birbirine girdi

Sputnik Türkiye

Survivor 37. bölüm fragmanında herkesin kavga ettiği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Tartışma sırasında temasın yasak olduğu yarışmadan diskalifiye... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T06:56+0300

2024-02-19T06:56+0300

2024-02-19T06:56+0300

yaşam

survivor

kavga

acun ilıcalı

acun medya

tv8

yarışma

tartışma

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Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan Survivor programı, her hafta birbirinden heyecanlı oyunlar ve tartışmalarla gündeme geliyor. Yarışmanın son fragmanında da benzer bir atmosfer yaşandı. Survivor tarihine damga vuracak gibi görünen fragmanda herkes kavga etti.Özellikle Pınar, Sema ve Seda arasında yaşanan kavgada ayıranlardan birinin kavgalarıyla tanınan Nagihan olması dikkat çekti. Ancak bu kavgayı gölgede bırakan bir diğer olay ise Sercan Yıldırım'ın yaşadığı tartışma oldu.Daha sonra Yasin ve Hilmicem hemen ardından ise Ogeday ve Hakan birbirine girdi.Ogeday'ın bir şişeyi nehre fırlatmasının ardından Hakan'a dönerek "Al bu şişeyi de attım Survivor Panorama'da anlatırsın" demesiyle olaylar iyice karıştı. Hakan'ın bu sözlere "Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki göstermesi, ardından Ogeday'ın çılgına dönmesine neden oldu.Diskalifiye olacaklar mı?Birkaç yarışmacının zor sakinleştirdiği Ogeday, sinirlerine hakim olmakta zorlanırken, gecenin sonunda üç büyük kavga yaşandı. Diskalifiyenin gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.Daha önce Acun Ilıcalı, mavi takımın yarışmacılarından Merve Yıldırım'ı oyunlar sırasındaki isteksiz yaklaşımı nedeniyle diskalifiye etmişti. Sakatlık ve uyumsuzluk gibi nedenlerle dikalifiye kararının sıkça alındığı adada normal şartlar altında temaslı tartışma da diskalifiye sebebi ve 'kesinlikle' yasak. Fakat son olarak Konsey sırasında Nagihan'ın Aleyna'yı itmesi bir anda ortalığı karıştırmış, araya görevliler girmişti. Acun Ilıcalı'nın sinirlenerek sandalyeyi fırlattığı ve 'Ne istiyorsunuz?' diye bağırdığı bölümde Nagihan diskalifiye edilmemişti. Yarışmacı sadece 5 ödül cezası aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240209/acun-ilicali-sezon-maliyetini-aciklamisti-survivor-yarismacilari-haftalik-ne-kadar-kazaniyor-1080563590.html

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