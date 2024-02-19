https://sputniknews.com.tr/20240219/rusya-disisleri-bakani-lavrov-latin-amerika-turuna-basladi-ilk-durak-kuba-1080880126.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Latin Amerika turuna başladı: İlk durak Küba
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Latin Amerika turuna başladı: İlk durak Küba
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün başladığı Latin Amerika turu kapsamındaki ilk durağı olan Küba'ya gitti. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T13:55+0300
2024-02-19T13:55+0300
2024-02-19T13:55+0300
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rusya
latin amerika
sergey lavrov
küba
venezüella
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Başkent Havana'daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı'na inen Lavrov'un Küba'daki temasları çerçevesinde Dışişleri Bakanı Bruno Rodrigues ve Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile görüşmesi bekleniyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov'un Havana'daki görüşmeler sırasında Rusya-Küba işbirliğini güncel konular ile küresel ve bölgesel gündemi istişare edeceğini belirtmişti.Venezüella ve Brezilya'ya da gidecekLavrov, Latin Amerika turu kapsamında yarın Venezüella'ya geçecek. Rus Dışişleri Bakanı, Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto'yla görüşecek.Bir sonraki durağı Brezilya olan Lavrov, Rio de Janeiro'da G20 Dışişleri Bakanlar Toplantısı'na katılacak. Toplantıda jeopolitik krizlerin çözümü ve küresel ekonomi kuruluşlarında reform yapılması ile ilgili konular masaya yatırılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240206/lavrov-bircok-ulke-batinin-haydutlugunun-farkinda-1080469464.html
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rusya, latin amerika, sergey lavrov, küba, venezüella
rusya, latin amerika, sergey lavrov, küba, venezüella
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Latin Amerika turuna başladı: İlk durak Küba
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün başladığı Latin Amerika turu kapsamındaki ilk durağı olan Küba'ya gitti.
Başkent Havana'daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı'na inen Lavrov'un Küba'daki temasları çerçevesinde Dışişleri Bakanı Bruno Rodrigues ve Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile görüşmesi bekleniyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov'un Havana'daki görüşmeler sırasında Rusya-Küba işbirliğini güncel konular ile küresel ve bölgesel gündemi istişare edeceğini belirtmişti.
Venezüella ve Brezilya'ya da gidecek
Lavrov
, Latin Amerika turu kapsamında yarın Venezüella'ya geçecek. Rus Dışişleri Bakanı, Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro
ve Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto'yla görüşecek.
Bir sonraki durağı Brezilya olan Lavrov, Rio de Janeiro'da G20 Dışişleri Bakanlar Toplantısı'na katılacak. Toplantıda jeopolitik krizlerin çözümü ve küresel ekonomi kuruluşlarında reform yapılması ile ilgili konular masaya yatırılacak.