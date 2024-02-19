https://sputniknews.com.tr/20240219/rusya-disisleri-bakani-lavrov-latin-amerika-turuna-basladi-ilk-durak-kuba-1080880126.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Latin Amerika turuna başladı: İlk durak Küba

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Latin Amerika turuna başladı: İlk durak Küba

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün başladığı Latin Amerika turu kapsamındaki ilk durağı olan Küba'ya gitti. 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T13:55+0300

2024-02-19T13:55+0300

2024-02-19T13:55+0300

dünya

rusya

latin amerika

sergey lavrov

küba

venezüella

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Başkent Havana'daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı'na inen Lavrov'un Küba'daki temasları çerçevesinde Dışişleri Bakanı Bruno Rodrigues ve Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile görüşmesi bekleniyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov'un Havana'daki görüşmeler sırasında Rusya-Küba işbirliğini güncel konular ile küresel ve bölgesel gündemi istişare edeceğini belirtmişti.Venezüella ve Brezilya'ya da gidecekLavrov, Latin Amerika turu kapsamında yarın Venezüella'ya geçecek. Rus Dışişleri Bakanı, Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto'yla görüşecek.Bir sonraki durağı Brezilya olan Lavrov, Rio de Janeiro'da G20 Dışişleri Bakanlar Toplantısı'na katılacak. Toplantıda jeopolitik krizlerin çözümü ve küresel ekonomi kuruluşlarında reform yapılması ile ilgili konular masaya yatırılacak.

https://sputniknews.com.tr/20240206/lavrov-bircok-ulke-batinin-haydutlugunun-farkinda-1080469464.html

rusya

latin amerika

küba

venezüella

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rusya, latin amerika, sergey lavrov, küba, venezüella