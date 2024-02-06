https://sputniknews.com.tr/20240206/lavrov-bircok-ulke-batinin-haydutlugunun-farkinda-1080469464.html

Lavrov: Birçok ülke Batı’nın haydutluğunun farkında

Lavrov: Birçok ülke Batı’nın haydutluğunun farkında

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, birçok ülkenin ekonomik alanda Batı’nın başvurduğu haydutluğa karşı kimsenin koruma altında olmadığının farkında olduğunu... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T16:13+0300

2024-02-06T16:13+0300

2024-02-06T16:13+0300

dünya

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

batı

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Başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Dışişleri Bakanlığının İş Konseyi toplantısına katılan Lavrov, burada yaptığı konuşmasında, “ABD ve müttefiklerinin yeni sömürgeci uygulamalara başvurması, Amerikan tarzı küreselleşmeye olan güveni sarstı” ifadesini kullandı.ABD önderliğinde Batı'nın, Rusya'ya karşı "hibrit" savaş sürdürdüğünü ve yaptırımlar uygulayarak Rusya'nın gelişimini engellemeye çalıştığını belirten Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:Lavrov, “Bu nedenle sadece Rusya değil, birçok ülke dış ticarette alternatif para birimlerini ve ödeme platformlarını aktif olarak kullanıyor. Hasım ülkelerin, karşılıklı yarar sağlayan projelere engel olma yönündeki hain girişimlerine karşı dirençli olan uluslararası ulaşım koridorları ve üretim-satış zincirleri oluşturuluyor” diye kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240202/rusya-disisleri-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirin-ukraynaya-aktarilmasi-siradan-bir-hirsizlik-1080332568.html

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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, batı, abd, avrupa birliği