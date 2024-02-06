Lavrov: Birçok ülke Batı’nın haydutluğunun farkında

Türkiye
Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı: Bakan Tunç açıklama yapıyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'BRICS'in 2050'de önemli bir yere gelmesi bekleniyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
MEB, eğitim sisteminde 17. değişiklik için hazırlanıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: 'Çeliği kullan hayatları kurtlar'
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kargo yönetiminde dijital dönüşüm: Carrtell’in hikayesi
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze'de uzun savaş ve İsrail
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:02
3 dk
SEYİR HALİ
Büyük acının üzerinden 1 yıl geçti
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:02
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:02
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
TBB Başkanı Erinç Sağkan: Üniversiteler raporlama sürecine girmek istemiyorlar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:04
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 1. YILI
Prof. Dr. Tuncay Taymaz: Uyarılarımız dikkate alınsaydı, bu deprem önlenebilirdi
12:00
125 dk
FUTBOL SAATİ
Yılın en iyi kalecisi kim?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Devalüasyon olur mu?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:02
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
30 DAKİKA
Erinç Sağkan: Üniversiteler raporlama sürecine girmek istemiyorlar
17:35
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:02
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
18:19
4 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DEPREM ÖZEL YAYINI
Yayın tekrarı
19:04
116 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240206/lavrov-bircok-ulke-batinin-haydutlugunun-farkinda-1080469464.html
Lavrov: Birçok ülke Batı’nın haydutluğunun farkında
Lavrov: Birçok ülke Batı’nın haydutluğunun farkında
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, birçok ülkenin ekonomik alanda Batı’nın başvurduğu haydutluğa karşı kimsenin koruma altında olmadığının farkında olduğunu... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T16:13+0300
2024-02-06T16:13+0300
dünya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
batı
abd
avrupa birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077459929_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_f52cf9a28854f95553428a4c116159b9.jpg
Başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Dışişleri Bakanlığının İş Konseyi toplantısına katılan Lavrov, burada yaptığı konuşmasında, “ABD ve müttefiklerinin yeni sömürgeci uygulamalara başvurması, Amerikan tarzı küreselleşmeye olan güveni sarstı” ifadesini kullandı.ABD önderliğinde Batı'nın, Rusya'ya karşı "hibrit" savaş sürdürdüğünü ve yaptırımlar uygulayarak Rusya'nın gelişimini engellemeye çalıştığını belirten Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:Lavrov, “Bu nedenle sadece Rusya değil, birçok ülke dış ticarette alternatif para birimlerini ve ödeme platformlarını aktif olarak kullanıyor. Hasım ülkelerin, karşılıklı yarar sağlayan projelere engel olma yönündeki hain girişimlerine karşı dirençli olan uluslararası ulaşım koridorları ve üretim-satış zincirleri oluşturuluyor” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240202/rusya-disisleri-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirin-ukraynaya-aktarilmasi-siradan-bir-hirsizlik-1080332568.html
batı
abd
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077459929_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_485f1744540c57e74fb9be1737e2c691.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, batı, abd, avrupa birliği
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, batı, abd, avrupa birliği

Lavrov: Birçok ülke Batı’nın haydutluğunun farkında

16:13 06.02.2024
© AP Photo / Yury KochetkovRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Yury Kochetkov
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, birçok ülkenin ekonomik alanda Batı’nın başvurduğu haydutluğa karşı kimsenin koruma altında olmadığının farkında olduğunu belirtti.
Başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Dışişleri Bakanlığının İş Konseyi toplantısına katılan Lavrov, burada yaptığı konuşmasında, “ABD ve müttefiklerinin yeni sömürgeci uygulamalara başvurması, Amerikan tarzı küreselleşmeye olan güveni sarstı” ifadesini kullandı.
ABD önderliğinde Batı'nın, Rusya'ya karşı "hibrit" savaş sürdürdüğünü ve yaptırımlar uygulayarak Rusya'nın gelişimini engellemeye çalıştığını belirten Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Küresel çoğunluğun, Washington kontrolündeki uluslararası finans kurumlarının ve işbirliği formatlarının etkinliği ve tarafsızlığı konusundaki şikayetleri giderek artıyor. Birçok ülke, Washington tarafından kontrol edilen uluslararası finans enstitü ve etkileşim formatlarının etkinliği ve tarafsızlığını sorguluyor
Lavrov, “Bu nedenle sadece Rusya değil, birçok ülke dış ticarette alternatif para birimlerini ve ödeme platformlarını aktif olarak kullanıyor. Hasım ülkelerin, karşılıklı yarar sağlayan projelere engel olma yönündeki hain girişimlerine karşı dirençli olan uluslararası ulaşım koridorları ve üretim-satış zincirleri oluşturuluyor” diye kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
Ukrayna krizi
Rusya Dışişleri: Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'ya aktarılması sıradan bir hırsızlık
2 Şubat, 22:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала