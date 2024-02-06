https://sputniknews.com.tr/20240206/lavrov-bircok-ulke-batinin-haydutlugunun-farkinda-1080469464.html
Lavrov: Birçok ülke Batı’nın haydutluğunun farkında
Lavrov: Birçok ülke Batı’nın haydutluğunun farkında
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, birçok ülkenin ekonomik alanda Batı’nın başvurduğu haydutluğa karşı kimsenin koruma altında olmadığının farkında olduğunu... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T16:13+0300
2024-02-06T16:13+0300
2024-02-06T16:13+0300
dünya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
batı
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Başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Dışişleri Bakanlığının İş Konseyi toplantısına katılan Lavrov, burada yaptığı konuşmasında, “ABD ve müttefiklerinin yeni sömürgeci uygulamalara başvurması, Amerikan tarzı küreselleşmeye olan güveni sarstı” ifadesini kullandı.ABD önderliğinde Batı'nın, Rusya'ya karşı "hibrit" savaş sürdürdüğünü ve yaptırımlar uygulayarak Rusya'nın gelişimini engellemeye çalıştığını belirten Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:Lavrov, “Bu nedenle sadece Rusya değil, birçok ülke dış ticarette alternatif para birimlerini ve ödeme platformlarını aktif olarak kullanıyor. Hasım ülkelerin, karşılıklı yarar sağlayan projelere engel olma yönündeki hain girişimlerine karşı dirençli olan uluslararası ulaşım koridorları ve üretim-satış zincirleri oluşturuluyor” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240202/rusya-disisleri-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirin-ukraynaya-aktarilmasi-siradan-bir-hirsizlik-1080332568.html
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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, batı, abd, avrupa birliği
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, batı, abd, avrupa birliği
Lavrov: Birçok ülke Batı’nın haydutluğunun farkında
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, birçok ülkenin ekonomik alanda Batı’nın başvurduğu haydutluğa karşı kimsenin koruma altında olmadığının farkında olduğunu belirtti.
Başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Dışişleri Bakanlığının İş Konseyi toplantısına katılan Lavrov, burada yaptığı konuşmasında, “ABD ve müttefiklerinin yeni sömürgeci uygulamalara başvurması, Amerikan tarzı küreselleşmeye olan güveni sarstı” ifadesini kullandı.
ABD önderliğinde Batı'nın, Rusya'ya karşı "hibrit" savaş sürdürdüğünü ve yaptırımlar uygulayarak Rusya'nın gelişimini engellemeye çalıştığını belirten Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Küresel çoğunluğun, Washington kontrolündeki uluslararası finans kurumlarının ve işbirliği formatlarının etkinliği ve tarafsızlığı konusundaki şikayetleri giderek artıyor. Birçok ülke, Washington tarafından kontrol edilen uluslararası finans enstitü ve etkileşim formatlarının etkinliği ve tarafsızlığını sorguluyor
Lavrov, “Bu nedenle sadece Rusya değil, birçok ülke dış ticarette alternatif para birimlerini ve ödeme platformlarını aktif olarak kullanıyor. Hasım ülkelerin, karşılıklı yarar sağlayan projelere engel olma yönündeki hain girişimlerine karşı dirençli olan uluslararası ulaşım koridorları ve üretim-satış zincirleri oluşturuluyor” diye kaydetti.