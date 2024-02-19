https://sputniknews.com.tr/20240219/pendikte-polise-ates-acan-suphelilerden-1i-tutuklandi-1080864420.html
Pendik'te polise ateş açan şüphelilerden 1'i tutuklandı
Pendik'te polise ateş açan şüphelilerden 1'i tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, Pendik'te şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açan şüphelilerden 1'inin tutuklandığını bildirdi. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T00:38+0300
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Pendik'te kaymakamlık konutu önünde polislere ateş açan şahıslardan 1'i yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamada, 16 Şubat'ta, Pendik Kaymakamlık konutunun bulunduğu sokakta polise ateş açıldığı, polislerin karşılık vermesi üzerine şahısların olay yerinden kaçtığı hatırlatıldı.Açıklamada, emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bu kişilerin, olaydan 25 dakika önce, bölgeye 400 metre mesafedeki konuttan hırsızlığa teşebbüsün şüphelileri olduğunun tespit edildiği belirtildi.Yapılan çalışma sonucunda 7 suç kaydı bulunan S.Ö'nün Kadıköy’de yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.Olaya karışan ve 31 suç kaydı bulunan diğer şüpheli S.K'nin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240217/pendikte-kaymakamlik-lojmaninin-onundeki-silahli-catismanin-goruntuleri-ortaya-cikti-1080820522.html
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Pendik'te polise ateş açan şüphelilerden 1'i tutuklandı
İstanbul Valiliği, Pendik'te şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açan şüphelilerden 1'inin tutuklandığını bildirdi.
Pendik'te kaymakamlık konutu önünde polislere ateş açan şahıslardan 1'i yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, 16 Şubat'ta, Pendik Kaymakamlık konutunun bulunduğu sokakta polise ateş açıldığı, polislerin karşılık vermesi üzerine şahısların olay yerinden kaçtığı hatırlatıldı.
Açıklamada, emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bu kişilerin, olaydan 25 dakika önce, bölgeye 400 metre mesafedeki konuttan hırsızlığa teşebbüsün şüphelileri olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Yapılan çalışma sonucunda 7 suç kaydı bulunan S.Ö'nün Kadıköy’de yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Olaya karışan ve 31 suç kaydı bulunan diğer şüpheli S.K'nin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.