https://sputniknews.com.tr/20240219/pasinyan-ermenistan-ukrayna-meselesinde-rusyanin-muttefiki-degil-1080864605.html

Paşinyan: Ermenistan, Ukrayna meselesinde Rusya'nın müttefiki değil

Paşinyan: Ermenistan, Ukrayna meselesinde Rusya'nın müttefiki değil

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’ın Ukrayna meselesinde Moskova’nın müttefiki olmadığını belirtti. 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T01:00+0300

2024-02-19T01:00+0300

2024-02-19T01:00+0300

ukrayna krizi

paşinyan

nikol paşinyan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

nikola paşinyan

ukrayna

ukrayna krizi

erivan

rusya

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Almanya’daki Ermeni topluluğunun temsilcileriyle yaptığı toplantıda Ermenistan’ın Ukrayna meselesinde Rusya’yı desteklemediğini söyledi.“Ermenistan’ın Ukrayna meselesinde Rusya’nın müttefiki olmadığını çok uzun zamandır söylüyordum ve bu bizim samimi tavrımızdır. Bunu ilk kez iki yıl önce söylemiştim” diyen Paşinyan, Erivan’ın ‘durumun üzerinde herhangi bir etkisi olamayacağından’ duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Paşinyan ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kurulması kararının alındığı 1991 Alma-Ata Deklarasyonu’nun Ukrayna’daki durum için de geçerli olması gerektiğini ifade etti.‘Bakü ile barış anlaşmasının bazı temel noktaları üzerinde henüz mutabakat sağlanmadı’Erivan ve Bakü arasındaki barış anlaşmasına da değinen Paşinyan, “Barış anlaşmasının bazı maddeleri üzerinde mutabık kalındı. Ancak henüz üzerinde mutabakata varılmamış bir takım temel maddeler var ve bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.Ermenistan Başbakanı, 17 Şubat’ta Münih’te kendisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un katıldığı üçlü toplantıda Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasında görüşme ve sınırları belirleme heyetleri arasında toplantı yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını sözlerine ekledi.Ermenistan hükümeti basın dairesinden dün yapılan açıklamada, Paşinyan, Scholz ve Aliyev arasındaki görüşmede Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleştirilmesi süreci ile bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik adımların görüşüldüğü, ayrıca barış anlaşması üzerinde çalışmaya devam edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

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