https://sputniknews.com.tr/20240219/olayli-galatasaray-maci-sonrasi-felipe-melodan-emre-belozoglu-paylasimi-1080866533.html
Galatasaray-Ankaragücü maçı sonrası Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı
Galatasaray-Ankaragücü maçı sonrası Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Müsabaka sonrasında Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu ile ilgili paylaşım geldi. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T08:12+0300
2024-02-19T08:12+0300
2024-02-19T08:19+0300
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu, Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görerek oyun dışında kaldığında dışarıyı gösterdiği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden fotoğraf paylaştı. Sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Wesley Sneijder'in kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Sarı kırmızılıların ilk 2 golü 109 saniyede geldi.Okan Buruk'un öğrencileri bu galibiyetin ardından puanını 69'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Ev sahibi ekip Ankaragücü ise 29 puanda kaldı
https://sputniknews.com.tr/20240219/survivorda-gorulmeyen-kavga-3-tartisma-birden-cikti-herkes-birbirine-girdi-1080864873.html
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emre belözoğlu, felipe melo, galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe, ankaragücü, mke ankaragücü, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
emre belözoğlu, felipe melo, galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe, ankaragücü, mke ankaragücü, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Galatasaray-Ankaragücü maçı sonrası Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı
08:12 19.02.2024 (güncellendi: 08:19 19.02.2024)
Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Müsabaka sonrasında Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu ile ilgili paylaşım geldi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu, Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görerek oyun dışında kaldığında dışarıyı gösterdiği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden fotoğraf paylaştı. Sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Wesley Sneijder'in kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Sarı kırmızılıların ilk 2 golü 109 saniyede geldi.
Okan Buruk'un öğrencileri bu galibiyetin ardından puanını 69'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Ev sahibi ekip Ankaragücü ise 29 puanda kaldı