https://sputniknews.com.tr/20240219/olayli-galatasaray-maci-sonrasi-felipe-melodan-emre-belozoglu-paylasimi-1080866533.html

Galatasaray-Ankaragücü maçı sonrası Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı

Galatasaray-Ankaragücü maçı sonrası Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Müsabaka sonrasında Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu ile ilgili paylaşım geldi. 19.02.2024, Sputnik Türkiye

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spor

emre belözoğlu

felipe melo

galatasaray

galatasaray sk

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mke ankaragücü

maç

futbol

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu, Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görerek oyun dışında kaldığında dışarıyı gösterdiği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden fotoğraf paylaştı. Sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Wesley Sneijder'in kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Sarı kırmızılıların ilk 2 golü 109 saniyede geldi.Okan Buruk'un öğrencileri bu galibiyetin ardından puanını 69'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Ev sahibi ekip Ankaragücü ise 29 puanda kaldı

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