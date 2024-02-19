https://sputniknews.com.tr/20240219/morutan-sahaya-atilan-siseyi-havada-yakaladi-galatasarayli-berkana-isabet-edecekti-1080878273.html

Morutan sahaya atılan şişeyi havada yakaladı: Galatasaraylı Berkan'a isabet edecekti

Morutan sahaya atılan şişeyi havada yakaladı: Galatasaraylı Berkan'a isabet edecekti

Sputnik Türkiye

Ankaragücü taraftarının sahaya attığı pet şişe Berkan Kutlu'ya ilerlerken Olimpiu Morutan zıplayarak şişenin Berkan'a gelmesini engelledi. 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T13:02+0300

2024-02-19T13:02+0300

2024-02-19T13:02+0300

spor

ankaragücü

galatasaray

olimpiu morutan

şişe

taraftar

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/13/1080877708_0:0:2906:1636_1920x0_80_0_0_d7d7c65724951866e3ac4e709b31838b.jpg

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray takımları karşı karşıya geldi. MKE Ankaragücü taraftarları takımlarını destekledi.Ankaragücü taraftarı, sahaya pet şişe fırlattı.Şişenin Galatasaraylı oyuncu Berkan Kutlu'ya doğru gittiğini gören Ankaragücü futbolcusu Olimpiu Morutan zıplayarak şişenin Berkan'a gelmesini engelledi.Morutan'ın bu hareketi maçın ardından en çok konuşulan konular arasında girdi.

https://sputniknews.com.tr/20240219/olayli-galatasaray-maci-sonrasi-felipe-melodan-emre-belozoglu-paylasimi-1080866533.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

morutan pet şişe