https://sputniknews.com.tr/20240219/morutan-sahaya-atilan-siseyi-havada-yakaladi-galatasarayli-berkana-isabet-edecekti-1080878273.html
Morutan sahaya atılan şişeyi havada yakaladı: Galatasaraylı Berkan'a isabet edecekti
Morutan sahaya atılan şişeyi havada yakaladı: Galatasaraylı Berkan'a isabet edecekti
Sputnik Türkiye
Ankaragücü taraftarının sahaya attığı pet şişe Berkan Kutlu'ya ilerlerken Olimpiu Morutan zıplayarak şişenin Berkan'a gelmesini engelledi. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T13:02+0300
2024-02-19T13:02+0300
2024-02-19T13:02+0300
spor
ankaragücü
galatasaray
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şişe
taraftar
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray takımları karşı karşıya geldi. MKE Ankaragücü taraftarları takımlarını destekledi.Ankaragücü taraftarı, sahaya pet şişe fırlattı.Şişenin Galatasaraylı oyuncu Berkan Kutlu'ya doğru gittiğini gören Ankaragücü futbolcusu Olimpiu Morutan zıplayarak şişenin Berkan'a gelmesini engelledi.Morutan'ın bu hareketi maçın ardından en çok konuşulan konular arasında girdi.
https://sputniknews.com.tr/20240219/olayli-galatasaray-maci-sonrasi-felipe-melodan-emre-belozoglu-paylasimi-1080866533.html
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morutan pet şişe
Morutan sahaya atılan şişeyi havada yakaladı: Galatasaraylı Berkan'a isabet edecekti
Ankaragücü taraftarının sahaya attığı pet şişe Berkan Kutlu'ya ilerlerken Olimpiu Morutan zıplayarak şişenin Berkan'a gelmesini engelledi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray takımları karşı karşıya geldi. MKE Ankaragücü taraftarları takımlarını destekledi.
Ankaragücü taraftarı, sahaya pet şişe fırlattı.
Şişenin Galatasaraylı oyuncu Berkan Kutlu'ya doğru gittiğini gören Ankaragücü futbolcusu Olimpiu Morutan zıplayarak şişenin Berkan'a gelmesini engelledi.
Morutan'ın bu hareketi maçın ardından en çok konuşulan konular arasında girdi.