https://sputniknews.com.tr/20240219/mhp-aday-listelerini-yskya-sundu-1080897051.html
MHP, aday listelerini YSK'ya sundu
MHP, aday listelerini YSK'ya sundu
Sputnik Türkiye
MHP yerel seçimler için aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T22:48+0300
2024-02-19T22:48+0300
2024-02-19T22:48+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
feti yıldız
seçim
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart'taki yerel seçimlere katılacak adayların listesini, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunduklarını bildirdi.Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik aday başvuruları için YSK tarafından ilan edilen sürenin son gününü beklemediklerini belirtti.Feti Yıldız, ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerdeyse il başkanlarının büyükşehir belediye başkanı adayı listelerini il seçim kurullarına teslim ettiklerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240205/mhp-secim-beyannamesini-acikliyor-1080426352.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), feti yıldız, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), feti yıldız, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
MHP, aday listelerini YSK'ya sundu
MHP yerel seçimler için aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart'taki yerel seçimlere katılacak adayların listesini, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunduklarını bildirdi.
Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik aday başvuruları için YSK tarafından ilan edilen sürenin son gününü beklemediklerini belirtti.
Feti Yıldız, ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerdeyse il başkanlarının büyükşehir belediye başkanı adayı listelerini il seçim kurullarına teslim ettiklerini kaydetti.