https://sputniknews.com.tr/20240219/mhp-aday-listelerini-yskya-sundu-1080897051.html

MHP, aday listelerini YSK'ya sundu

MHP, aday listelerini YSK'ya sundu

Sputnik Türkiye

MHP yerel seçimler için aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T22:48+0300

2024-02-19T22:48+0300

2024-02-19T22:48+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

feti yıldız

seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart'taki yerel seçimlere katılacak adayların listesini, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunduklarını bildirdi.Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik aday başvuruları için YSK tarafından ilan edilen sürenin son gününü beklemediklerini belirtti.Feti Yıldız, ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerdeyse il başkanlarının büyükşehir belediye başkanı adayı listelerini il seçim kurullarına teslim ettiklerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240205/mhp-secim-beyannamesini-acikliyor-1080426352.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), feti yıldız, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler