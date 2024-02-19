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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240219/lubnan-uluslararasi-toplum-savasin-yayilmasini-onlemek-icin-israile-baski-yapmali-1080898208.html
Lübnan: Uluslararası toplum, savaşın yayılmasını önlemek için İsrail'e baskı yapmalı
Lübnan: Uluslararası toplum, savaşın yayılmasını önlemek için İsrail'e baskı yapmalı
Sputnik Türkiye
Lübnan, uluslararası toplumun savaşın yayılmasını önlemek için ülkesine saldıran İsrail'e baskı yapması gerektiğini açıkladı. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T23:58+0300
2024-02-20T00:00+0300
israil- filistin çatışması
lübnan
lübnan dışişleri bakanlığı
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Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin ülkenin güneyindeki Gaziyye beldesine yaptığı saldırıya tepki gösterildi.Açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde huzur ve istikrarın tesis edilmesini isteyen tüm ülkeler, sonuncusu bugün Gaziyye beldesine düzenlenen İsrail'in Lübnan'a süregelen saldırılarını kınamalıdır" ifadelerine yer verildi.Uluslararası toplumdan "İsrail'in savaşı Lübnan'a genişletme konusundaki provokatif girişimlerini önlemek üzere baskı yapması" istenilen açıklamada, "İsrail'in Lübnan'ın ve tüm bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği göz önüne alınırsa, sonuç sadece felaket ve yıkım olacaktır" şeklinde uyarıda bulunuldu.Ne olmuştu?Lübnan'ın Sayda şehrinin güneyindeki Gaziyye beldesindeki bazı bölgelerin vurulduğu saldırıda Suriyeli ve Filistinli 14 işçinin yaralandığı aktarılmıştı.İsrail, kuzeyindeki "Tiberya yakınlarında Hizbullah'a ait bir insansız hava aracının düşürülmesine tepki olarak" Güney Lübnan'ın Sidon bölgesinde bulunan Gaziyye'deki Hizbullah silah depolarını bombaladığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240219/filistinli-bakan-israil-gazzede-yasananlari-bahane-ederek-bati-seriayi-tasfiye-etmeye-calisiyor-1080897642.html
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lübnan, lübnan dışişleri bakanlığı
lübnan, lübnan dışişleri bakanlığı

Lübnan: Uluslararası toplum, savaşın yayılmasını önlemek için İsrail'e baskı yapmalı

23:58 19.02.2024 (güncellendi: 00:00 20.02.2024)
© AAİsrail Lübnan
İsrail Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
© AA
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Lübnan, uluslararası toplumun savaşın yayılmasını önlemek için ülkesine saldıran İsrail'e baskı yapması gerektiğini açıkladı.
Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin ülkenin güneyindeki Gaziyye beldesine yaptığı saldırıya tepki gösterildi.
Açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde huzur ve istikrarın tesis edilmesini isteyen tüm ülkeler, sonuncusu bugün Gaziyye beldesine düzenlenen İsrail'in Lübnan'a süregelen saldırılarını kınamalıdır" ifadelerine yer verildi.
Uluslararası toplumdan "İsrail'in savaşı Lübnan'a genişletme konusundaki provokatif girişimlerini önlemek üzere baskı yapması" istenilen açıklamada, "İsrail'in Lübnan'ın ve tüm bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği göz önüne alınırsa, sonuç sadece felaket ve yıkım olacaktır" şeklinde uyarıda bulunuldu.

Ne olmuştu?

Lübnan'ın Sayda şehrinin güneyindeki Gaziyye beldesindeki bazı bölgelerin vurulduğu saldırıda Suriyeli ve Filistinli 14 işçinin yaralandığı aktarılmıştı.
İsrail, kuzeyindeki "Tiberya yakınlarında Hizbullah'a ait bir insansız hava aracının düşürülmesine tepki olarak" Güney Lübnan'ın Sidon bölgesinde bulunan Gaziyye'deki Hizbullah silah depolarını bombaladığını açıklamıştı.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
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