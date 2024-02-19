https://sputniknews.com.tr/20240219/kremlinden-pasinyanin-ukrayna-aciklamasina-yanit-1080884898.html

Kremlin'den Paşinyan'ın Ukrayna açıklamasına yanıt

Kremlin'den Paşinyan'ın Ukrayna açıklamasına yanıt

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan ve Rusya'nın Ukrayna ihtilafına ilişkin tutumlarının taban tabana zıt olduğunu belirtti. 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T16:15+0300

2024-02-19T16:15+0300

2024-02-19T16:15+0300

ukrayna krizi

rusya

ermenistan

rusya-ermenistan ilişkileri

dmitriy peskov

ukrayna

nikol paşinyan

kremlin

moskova

erivan

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Kremlin Sözcüsü Peskov, basın toplantısında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 'Ukrayna meselesinde Rusya'nın müttefiki değiliz' açıklamasına yanıt verdi.Rusya ve Ermenistan'ın Ukrayna'da olup bitenler ve Ukrayna etrafındaki çatışma konusunda taban tabana zıt tutumlara sahip olduğunun altını çizen Peskov, bunun bir sır olmadığını kaydetti.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Ermeni dostlarının tutumunu çok iyi bildiğini ve bunu kabul etmediğini vurguladı.Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki süreçlere bakışını Ermenistan'a açıklamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Almanya’daki Ermeni topluluğunun temsilcileriyle yaptığı toplantıda Ermenistan’ın Ukrayna meselesinde Rusya’yı desteklemediğini söylemişti."Ermenistan’ın Ukrayna meselesinde Rusya’nın müttefiki olmadığını çok uzun zamandır söylüyordum ve bu bizim samimi tavrımızdır. Bunu ilk kez iki yıl önce söylemiştim” diyen Paşinyan, Erivan’ın ‘durumun üzerinde herhangi bir etkisi olamayacağından’ duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.Paşinyan ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kurulması kararının alındığı 1991 Alma-Ata Deklarasyonu’nun Ukrayna’daki durum için de geçerli olması gerektiğini savunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240219/pasinyan-ermenistan-ukrayna-meselesinde-rusyanin-muttefiki-degil-1080864605.html

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ermenistan

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rusya, ermenistan, rusya-ermenistan ilişkileri, dmitriy peskov, ukrayna, nikol paşinyan, kremlin, moskova, erivan