https://sputniknews.com.tr/20240219/kanadadaki-anne-kizini-getirmek-icin-basvuru-yapti-izin-cikana-kadar-kizi-israil-saldirisinda-oldu-1080870022.html

Kanada'daki anne kızını getirmek için başvuru yaptı: İzin çıkana kadar kızı İsrail saldırısında öldü

Kanada'daki anne kızını getirmek için başvuru yaptı: İzin çıkana kadar kızı İsrail saldırısında öldü

Sputnik Türkiye

Kanada'nın, ülkeye sığınan Filistinli anne Samar Alkhdour'a, Gazze'deki hasta kızını ülkeye getirme iznini, kızının ölümünden 2 hafta sonra verdiği ortaya... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T10:01+0300

2024-02-19T10:01+0300

2024-02-19T10:01+0300

israil- filistin çatışması

kanada

aile

filistin

gazze

gazze şeridi

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anne

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Kanada'da yayın yapan CBC News kanalına göre, ülkeye sığınan Filistinli anne Samar Alkhdour, Gazze'deki hasta kızını ülkeye getirebilmek için birkaç yıl önce Kanada Dışişleri Bakanlığına başvurdu ancak kızı, izin çıkmadan hayatını kaybetti.CBC News'e konuşan anne, Gazze'de akrabalarının yanında kalan serebral palsi hastası 13 yaşındaki kızını 2017'den bu yana göremediğini ifade etti. İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'yi işgali başladığında, kızının, akrabalarıyla bir kiliseye sığındığını aktaran Alkhdour, kızının hastalığı nedeniyle kullanması gereken ilaçlar, özel olarak tüketmesi gereken gıdalar olduğunu söyledi.Alkhdour, İsrail'in Gazze'yi işgali nedeniyle kızının ihtiyaçlarının karşılanamadığını, sağlık durumunun kötüleştiğini bu nedenle yaşamını yitirdiğini aktardı. Alkhdour, hayatını kaybetmesinden 2 hafta sonra, kızını ülkeye getirebilmesi için Kanada Dışişleri Bakanlığından izin çıktığını ifade etti.

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