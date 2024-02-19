https://sputniknews.com.tr/20240219/herson-valisi-saldo-ukraynada-200-kilometre-genisliginde-tampon-bolge-olusturulmali-1080878775.html

Herson Valisi Saldo: Ukrayna’da 200 kilometre genişliğinde tampon bölge oluşturulmalı

Herson Valisi Saldo: Ukrayna’da 200 kilometre genişliğinde tampon bölge oluşturulmalı

Sputnik Türkiye

Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna’da Rusya sınırı boyunca en az 200 kilometre derinliğinde askerden ve silahtan arındırılmış bölgenin oluşturulması... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T13:15+0300

2024-02-19T13:15+0300

2024-02-19T13:16+0300

ukrayna krizi

avdeyevka

herson

donetsk

ukrayna

ukrayna ordusu

vladimir saldo

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Saldo, “Silahlı eylemlere son verilmeli ve Ukrayna’nın ağır silahları, Rusya sınırından kullanılamayacak mesafeye çekilmeli. Profesyonel olmayan görüşüme göre, uzun menzilli çoklu roketatarların ve Toçka-U taktik füzelerinin menzilinden biraz daha geniş olan askerden ve silahtan arındırılmış bölge yeterli olur. Bu, en azından 150-200 kilometre demek” diye konuştu.Herson Bölgesi’nin Dinyeper Nehrinin sağ yakasında kalan tüm arazilerinin özgürleştirilmesi gerektiğini kaydeden Saldo, sözlerini şöyle sürdürdü:Yakın zamanda Ukrayna’nın stratejik savunma merkezi olarak nitelendirdiği Avdeyevka’nın kontrol altına alındığını duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, Merkez Askeri Grubu’na bağlı istihkam birimlerinin bölgedeki yol ve binalarda mayın temizleme faaliyetlerini başlattığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240218/rus-ordusu-ele-gecirdigi-avdeyevkadaki-ilerleyisini-surduruyor-1080852761.html

avdeyevka

herson

donetsk

ukrayna

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avdeyevka, herson, donetsk, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir saldo, rusya, rusya savunma bakanlığı