https://sputniknews.com.tr/20240219/herson-valisi-saldo-ukraynada-200-kilometre-genisliginde-tampon-bolge-olusturulmali-1080878775.html
Herson Valisi Saldo: Ukrayna’da 200 kilometre genişliğinde tampon bölge oluşturulmalı
Herson Valisi Saldo: Ukrayna’da 200 kilometre genişliğinde tampon bölge oluşturulmalı
Sputnik Türkiye
Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna’da Rusya sınırı boyunca en az 200 kilometre derinliğinde askerden ve silahtan arındırılmış bölgenin oluşturulması... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T13:15+0300
2024-02-19T13:15+0300
2024-02-19T13:16+0300
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Saldo, “Silahlı eylemlere son verilmeli ve Ukrayna’nın ağır silahları, Rusya sınırından kullanılamayacak mesafeye çekilmeli. Profesyonel olmayan görüşüme göre, uzun menzilli çoklu roketatarların ve Toçka-U taktik füzelerinin menzilinden biraz daha geniş olan askerden ve silahtan arındırılmış bölge yeterli olur. Bu, en azından 150-200 kilometre demek” diye konuştu.Herson Bölgesi’nin Dinyeper Nehrinin sağ yakasında kalan tüm arazilerinin özgürleştirilmesi gerektiğini kaydeden Saldo, sözlerini şöyle sürdürdü:Yakın zamanda Ukrayna’nın stratejik savunma merkezi olarak nitelendirdiği Avdeyevka’nın kontrol altına alındığını duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, Merkez Askeri Grubu’na bağlı istihkam birimlerinin bölgedeki yol ve binalarda mayın temizleme faaliyetlerini başlattığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240218/rus-ordusu-ele-gecirdigi-avdeyevkadaki-ilerleyisini-surduruyor-1080852761.html
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avdeyevka, herson, donetsk, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir saldo, rusya, rusya savunma bakanlığı
avdeyevka, herson, donetsk, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir saldo, rusya, rusya savunma bakanlığı
Herson Valisi Saldo: Ukrayna’da 200 kilometre genişliğinde tampon bölge oluşturulmalı
13:15 19.02.2024 (güncellendi: 13:16 19.02.2024)
Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna’da Rusya sınırı boyunca en az 200 kilometre derinliğinde askerden ve silahtan arındırılmış bölgenin oluşturulması gerektiğini belirtti.
Saldo, “Silahlı eylemlere son verilmeli ve Ukrayna’nın ağır silahları, Rusya sınırından kullanılamayacak mesafeye çekilmeli. Profesyonel olmayan görüşüme göre, uzun menzilli çoklu roketatarların ve Toçka-U taktik füzelerinin menzilinden biraz daha geniş olan askerden ve silahtan arındırılmış bölge yeterli olur. Bu, en azından 150-200 kilometre demek” diye konuştu.
Herson Bölgesi’nin Dinyeper Nehrinin sağ yakasında kalan tüm arazilerinin özgürleştirilmesi gerektiğini kaydeden Saldo, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Elbette, düşmanın elinde, yüzlerce kilometre uçabilen füzeler var, ama sayısı fazla değil. Gerçi, Ukraynalıların karadaki hedefleri vurmak için modernize ettiği S-200 uçaksavar füzeler, bazı bilgilere göre 600 kilometre menzile sahip. Ayni elde edilirse ateşkesten sonra bu füzeler Batı Ukrayna’ya tahliye edilmeli ya da en iyisi yok edilmeli. Gerçi tampon bölgenin kesin parametreleri, bu konuda yetkin kişi ve kuruluşlar tarafından belirlenmeli.
Yakın zamanda Ukrayna’nın stratejik savunma merkezi olarak nitelendirdiği Avdeyevka’nın kontrol altına alındığını duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, Merkez Askeri Grubu’na bağlı istihkam birimlerinin bölgedeki yol ve binalarda mayın temizleme faaliyetlerini başlattığını bildirmişti.