https://sputniknews.com.tr/20240218/rus-ordusu-ele-gecirdigi-avdeyevkadaki-ilerleyisini-surduruyor-1080852761.html
Rus ordusu, ele geçirdiği Avdeyevka’daki ilerleyişini sürdürüyor
Rus ordusu, ele geçirdiği Avdeyevka’daki ilerleyişini sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, 'Tsentr' (Merkez) askeri grubuna bağlı birliklerin dün yürütülen taarruz faaliyetleri sırasında Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC)... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T16:50+0300
2024-02-18T16:50+0300
2024-02-18T16:50+0300
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Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin brifing yayınladı.Rus birliklerin Avdeyevka'yı aldığını ve 8.6 km derine indiğini belirten bakanlık, özgürleştirilen toprakların toplam yüzölçümünün 31.75 kilometrekare olduğunu, düşmanın 1500'den fazla askerini yitirdiğini kaydetti.Çok sayıda Ukrayna askeri etkisiz hale getirildiBakanlığın açıklamasına göre Kupyansk yönünde Ukrayna ordusunun 14. ve 66. mekanize tugaylarına ağır darbe vurulurken 40 asker öldürüldü.Krasnıy Liman yönünde 63. mekanize ve 25. hava indirme tugaylarının insan gücü ve teçhizatına büyük zarar verildi ve 100 asker etkisiz hale getirildi.Donetsk yönünde 400 asker öldürülürken Güney Donetsk yönünde bu rakam 190'ın üzerinde kaydedildi.Herson yönünde Rus güçleri karar eylemlerle daha avantajlı mevziler ele geçirdi. Yaşanan çatışmalarda 70 Ukrayna askeri ölü ele geçirildi.Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu 31. mekanize tugayının komuta merkezini, yakıt ve mühimmat depolarını imha ederken 128 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 105 İHA ile ABD yapımı HIMARS tipi 4 roket de imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240218/putin-avdeyevkanin-ozgurlestirilmesinde-yer-alan-tum-birliklere-tesekkur-etti-1080838214.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, avdeyevka
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, avdeyevka
Rus ordusu, ele geçirdiği Avdeyevka’daki ilerleyişini sürdürüyor
Rusya Savunma Bakanlığı, 'Tsentr' (Merkez) askeri grubuna bağlı birliklerin dün yürütülen taarruz faaliyetleri sırasında Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kentini tamamen özgürleştirdiğini ve 8.6 km derinliğe kadar ilerlediğini bildirdi.
Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin brifing yayınladı.
Rus birliklerin Avdeyevka'yı aldığını ve 8.6 km derine indiğini belirten bakanlık, özgürleştirilen toprakların toplam yüzölçümünün 31.75 kilometrekare olduğunu, düşmanın 1500'den fazla askerini yitirdiğini kaydetti.
Çok sayıda Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
Bakanlığın açıklamasına göre Kupyansk yönünde Ukrayna ordusunun 14. ve 66. mekanize tugaylarına ağır darbe vurulurken 40 asker öldürüldü.
Krasnıy Liman yönünde 63. mekanize ve 25. hava indirme tugaylarının insan gücü ve teçhizatına büyük zarar verildi ve 100 asker etkisiz hale getirildi.
Donetsk yönünde 400 asker öldürülürken Güney Donetsk yönünde bu rakam 190'ın üzerinde kaydedildi.
Herson yönünde Rus güçleri karar eylemlerle daha avantajlı mevziler ele geçirdi. Yaşanan çatışmalarda 70 Ukrayna askeri ölü ele geçirildi.
Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu 31. mekanize tugayının komuta merkezini, yakıt ve mühimmat depolarını imha ederken 128 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 105 İHA ile ABD yapımı HIMARS tipi 4 roket de imha edildi.