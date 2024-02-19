https://sputniknews.com.tr/20240219/eski-ukrayna-basbakani-azarov-zelenskiy-21-mayis-sonrasi-mesrulugunu-kaybedecek-1080881523.html

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy, 21 Mayıs sonrası meşruluğunu kaybedecek

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy, 21 Mayıs sonrası meşruluğunu kaybedecek

Sputnik Türkiye

Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, mevcut ülke lideri Vladimir Zelenskiy’in başkanlık yetkilerinin 21 Mayıs’ta sona ereceğini belirtti. 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T14:52+0300

2024-02-19T14:52+0300

2024-02-19T14:52+0300

ukrayna krizi

nikolay azarov

ukrayna

kiev

vladimir zelenskiy

seçim

devlet başkanlığı seçimi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079893679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c4f33769a7cd797a6e36cd95f27ca9b.jpg

Azarov, sosyal medya paylaşımında, “Zelensky 21 Mayıs 2024'ten sonra meşru olacak mı? Hayır. Yetki süresi 21 Mayıs’ta sona eriyor. Bunu anayasa söylüyor. Anayasada, sıkıyönetim nedeniyle başkanlık seçimlerinin iptali öngörülmüyor. Bu, Kiev rejimiyle mücadele eden herkes için şimdi kilit konu olmalı” diye yazdı.Ukrayna’da devlete ihanet suçlamasından gözaltında bulunan milletvekili Aleksandr Dubinskiy de Zelenskiy’in başkanlık yetkilerinin 21 Mayıs’ta sona ereceğini ve uzatılamayacağını dile getirmişti.Ukrayna’da sıkıyönetim süresi uzatılarak ilkbaharda yapılması gereken başkanlık seçimi iptal edilmişti.Zelenskiy, iptalle ilgili açıklamasında, mevcut durumda seçim zamanı olmadığını savunmuş, bu konuya nokta koyulduğunu dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231227/eski-ukrayna-basbakani-azarov-zelenskiyin-seferberlik-plani-para-icin-1079015101.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nikolay azarov, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, seçim, devlet başkanlığı seçimi