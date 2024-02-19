https://sputniknews.com.tr/20240219/eski-ukrayna-basbakani-azarov-zelenskiy-21-mayis-sonrasi-mesrulugunu-kaybedecek-1080881523.html
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy, 21 Mayıs sonrası meşruluğunu kaybedecek
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy, 21 Mayıs sonrası meşruluğunu kaybedecek
Sputnik Türkiye
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, mevcut ülke lideri Vladimir Zelenskiy’in başkanlık yetkilerinin 21 Mayıs’ta sona ereceğini belirtti. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T14:52+0300
2024-02-19T14:52+0300
2024-02-19T14:52+0300
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Azarov, sosyal medya paylaşımında, “Zelensky 21 Mayıs 2024'ten sonra meşru olacak mı? Hayır. Yetki süresi 21 Mayıs’ta sona eriyor. Bunu anayasa söylüyor. Anayasada, sıkıyönetim nedeniyle başkanlık seçimlerinin iptali öngörülmüyor. Bu, Kiev rejimiyle mücadele eden herkes için şimdi kilit konu olmalı” diye yazdı.Ukrayna’da devlete ihanet suçlamasından gözaltında bulunan milletvekili Aleksandr Dubinskiy de Zelenskiy’in başkanlık yetkilerinin 21 Mayıs’ta sona ereceğini ve uzatılamayacağını dile getirmişti.Ukrayna’da sıkıyönetim süresi uzatılarak ilkbaharda yapılması gereken başkanlık seçimi iptal edilmişti.Zelenskiy, iptalle ilgili açıklamasında, mevcut durumda seçim zamanı olmadığını savunmuş, bu konuya nokta koyulduğunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231227/eski-ukrayna-basbakani-azarov-zelenskiyin-seferberlik-plani-para-icin-1079015101.html
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nikolay azarov, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, seçim, devlet başkanlığı seçimi
nikolay azarov, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, seçim, devlet başkanlığı seçimi
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy, 21 Mayıs sonrası meşruluğunu kaybedecek
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, mevcut ülke lideri Vladimir Zelenskiy’in başkanlık yetkilerinin 21 Mayıs’ta sona ereceğini belirtti.
Azarov, sosyal medya paylaşımında, “Zelensky 21 Mayıs 2024'ten sonra meşru olacak mı? Hayır. Yetki süresi 21 Mayıs’ta sona eriyor. Bunu anayasa söylüyor. Anayasada, sıkıyönetim nedeniyle başkanlık seçimlerinin iptali öngörülmüyor. Bu, Kiev rejimiyle mücadele eden herkes için şimdi kilit konu olmalı” diye yazdı.
Ukrayna’da devlete ihanet suçlamasından gözaltında bulunan milletvekili Aleksandr Dubinskiy de Zelenskiy’in başkanlık yetkilerinin 21 Mayıs’ta sona ereceğini ve uzatılamayacağını dile getirmişti.
Ukrayna’da sıkıyönetim süresi uzatılarak ilkbaharda yapılması gereken başkanlık seçimi iptal edilmişti.
Zelenskiy, iptalle ilgili açıklamasında, mevcut durumda seçim zamanı olmadığını savunmuş, bu konuya nokta koyulduğunu dile getirmişti.