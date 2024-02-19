https://sputniknews.com.tr/20240219/eski-abd-baskani-trump-ayakkabi-ve-parfum-satisina-basladi-1080870949.html
Eski ABD Başkanı Trump ayakkabı ve parfüm satışına başladı
Eski ABD Başkanı Trump ayakkabı ve parfüm satışına başladı
Sputnik Türkiye
ABD'de başkanlık seçimlerinde Donald Trump, kampanyasını finanse etmek için sıradışı bir adım attı. Trump, 399 dolara satılacak altın renkli spor ayakkabı... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T10:30+0300
2024-02-19T10:30+0300
2024-02-19T10:30+0300
dünya
abd
donald trump
ayakkabı
parfüm
satış
dava
borç
seçim
abd seçimleri
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Yüz milyonlarca dolar para cezası ödemekle yükümlü bulunan Donald Trump, spor ayakkabısı satışına başladı.Eski Amerikan başkanı, 'Dünyanın en harika spor ayakkabısı' sloganıyla 399 dolar değerindeki yeni ürününü tanıttı.Philadelphia'da düzenlenen lansmanda Trump, bir ayakkabı çıkarma fikrini 10 yıldan uzun süredir düşündüğünü söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240218/trumptan-biden-teshisi-en-dusuk-iqya-sahip-baskan-1080839386.html
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abd, donald trump, ayakkabı, parfüm, satış, dava, borç, seçim, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, joe biden
abd, donald trump, ayakkabı, parfüm, satış, dava, borç, seçim, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, joe biden
Eski ABD Başkanı Trump ayakkabı ve parfüm satışına başladı
ABD'de başkanlık seçimlerinde Donald Trump, kampanyasını finanse etmek için sıradışı bir adım attı. Trump, 399 dolara satılacak altın renkli spor ayakkabı tanıttı. Ayakkabının lansmanı, Trump'ın emlak dolandırıcılığı suçundan 355 milyon dolar para cezasına çarptırılmasının ardından yapıldı.
Yüz milyonlarca dolar para cezası ödemekle yükümlü bulunan Donald Trump, spor ayakkabısı satışına başladı.
Eski Amerikan başkanı, 'Dünyanın en harika spor ayakkabısı' sloganıyla 399 dolar değerindeki yeni ürününü tanıttı.
Philadelphia'da düzenlenen lansmanda Trump, bir ayakkabı çıkarma fikrini 10 yıldan uzun süredir düşündüğünü söyledi.