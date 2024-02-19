https://sputniknews.com.tr/20240219/erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-ortak-basin-toplantisi-gerceklestiriyor-1080886078.html
Erdoğan ile Aliyev'den ortak basın toplantısı: 'Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir'
Erdoğan ile Aliyev'den ortak basın toplantısı: 'Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir'
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Toplam ticaret hacmimiz geçen sene ilk defa 7.5 milyar doları... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T16:34+0300
2024-02-19T16:34+0300
2024-02-19T16:58+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ilham aliyev
basın toplantısı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen basın toplantısında "Aziz kardeşimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm yönlerini gözden geçirdik. Bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık" açıklamasında bulundu.Aliyev'i tebrik eden Erdoğan "Aziz kardeşim İlham Aliyev’i halkının yüksek teveccühüyle 5. defa can Azerbaycan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle bir kez daha tebrik ediyorum" dedi."Karabağ'da işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemli" şeklinde konuşan Erdoğan, ayrıca AKPM toplantılarına Azerbaycan heyetinin katılımının engellenmesine yönelik "Kararı geçersiz kılana kadar Azerbaycan'a desteğimizi, girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.Basın toplantısında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise "Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli etkendir. Azerbaycan yalnız değil Türkiye bizim yanımızda. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir" ifadelerini kullandı.Aliyev "Şuşa'da yapılacak zirvede KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır. Bu, Türk halklarının birliğine ivme kazandıracaktır" açıklamasında da bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240218/cumhurbaskani-erdogan-chplilere-seslendi-alternatifsiz-degilsiniz-1080856333.html
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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, basın toplantısı
recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, basın toplantısı
Erdoğan ile Aliyev'den ortak basın toplantısı: 'Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir'
16:34 19.02.2024 (güncellendi: 16:58 19.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Toplam ticaret hacmimiz geçen sene ilk defa 7.5 milyar doları yakaladı. 15 milyar dolar hedefi için gayretlerimizi artıracağız" dedi. Türkiye'nin bugün dünya çapında söz sahibi olduğunu söyleyen Aliyev ise "Türkiye bizim yanımızdadır" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen basın toplantısında "Aziz kardeşimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm yönlerini gözden geçirdik. Bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık" açıklamasında bulundu.
Aliyev'i tebrik eden Erdoğan "Aziz kardeşim İlham Aliyev’i halkının yüksek teveccühüyle 5. defa can Azerbaycan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.
"Karabağ'da işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemli" şeklinde konuşan Erdoğan, ayrıca AKPM toplantılarına Azerbaycan heyetinin katılımının engellenmesine yönelik "Kararı geçersiz kılana kadar Azerbaycan'a desteğimizi, girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.
Basın toplantısında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise "Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli etkendir. Azerbaycan yalnız değil Türkiye bizim yanımızda. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir" ifadelerini kullandı.
Aliyev "Şuşa'da yapılacak zirvede KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır. Bu, Türk halklarının birliğine ivme kazandıracaktır" açıklamasında da bulundu.