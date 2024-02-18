https://sputniknews.com.tr/20240218/cumhurbaskani-erdogan-chplilere-seslendi-alternatifsiz-degilsiniz-1080856333.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li seçmene seslendi: Alternatifsiz değilsiniz

Sputnik Türkiye

CHP'lilerin partilerine ve siyasete olan umutlarını kaybettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alternatifsiz değilsiniz. Hiçbir vatandaşımızın kendini... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T18:42+0300

2024-02-18T18:42+0300

2024-02-18T18:46+0300

recep tayyip erdoğan

2024 türkiye yerel seçimleri

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

seçim

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yaptı.Erdoğan paylaşımında, "CHP’li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230815/binali-yildirim-turk-devletleri-teskilatinda-herkes-artik-yonunu-turkiyeye-cevirmis--durumda-1074667813.html

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recep tayyip erdoğan, türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim