https://sputniknews.com.tr/20240219/enerji-uzmani-aslanoglu-rusya-ile-turkiye-arasindaki-guven-yeni-enerji-yatirimlarini-getirebilir-1080876694.html
Enerji uzmanı Aslanoğlu: Rusya ile Türkiye arasındaki güven yeni enerji yatırımlarını getirebilir
Enerji uzmanı Aslanoğlu: Rusya ile Türkiye arasındaki güven yeni enerji yatırımlarını getirebilir
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin’in enerji alanında “En güvenilir partner Türkler oldu” sözlerini değerlendiren Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu bu güvenin iki ülke... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T12:16+0300
2024-02-19T12:16+0300
2024-02-19T12:16+0300
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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Rusya Devlet Başkanı Putin, "Her zaman Rusya'nın (enerji kaynakları) vermediğini, Rusya'nın bunları kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz. Biz her şeyi veriyoruz. En güvenilir partner Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden (doğalgaz) gidiyor" ifadelerini kullandı.‘Bu açıklama sürpriz değil’Son dönemde Türkiye ile önemli enerji projelerine imza atana Rusya’dan gelen bu açıklamayı Sputnik’e değerlendiren Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu şunları söyledi:‘Yeni işbirlikleri olabilir’Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarının yeni işbirliklerine işarete olabileceğine dikkat çeken Aslanoğlu “Yapılan enerji yatırımlarının karşılığının alınması ileride de aynen bu şekilde devam edileceğinin bir göstergesi. Önceden doğalgaz boru hatlarına ilişkin yatırımlar vardı bunlar finalize edildi. Nükleer santrale ilişkin yatırım devam ediyor. LNG kapasitesini artırmak adına yapılan birtakım yatırımlar var. Bu yatımların artarak devam etmesi olası görünüyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240218/putin-turkiye-en-guvenilir-enerji-partneri-1080843788.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
türkiye enerji güvenliği,türkiye ile rusya arasıda yürüyen enerji işbirlikleri,türkiyenin enerji politikaları,türkiye rusya işbirliği,türkiye ile rusya enerji alanında hangi projelerde ortak,türkiye ile rusya arasında yeni enerji işbirlikleri,enerji adımları,rusyanın enerji partneri,putin enerji ortağımız,enerji uzmanı volkan aslanoğlu,osman nuri cerit
türkiye enerji güvenliği,türkiye ile rusya arasıda yürüyen enerji işbirlikleri,türkiyenin enerji politikaları,türkiye rusya işbirliği,türkiye ile rusya enerji alanında hangi projelerde ortak,türkiye ile rusya arasında yeni enerji işbirlikleri,enerji adımları,rusyanın enerji partneri,putin enerji ortağımız,enerji uzmanı volkan aslanoğlu,osman nuri cerit
Enerji uzmanı Aslanoğlu: Rusya ile Türkiye arasındaki güven yeni enerji yatırımlarını getirebilir
Özel
Rusya Devlet Başkanı Putin’in enerji alanında “En güvenilir partner Türkler oldu” sözlerini değerlendiren Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu bu güvenin iki ülke arasında yeni iş birliklerini sağlayabileceğini belirtti.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Rusya Devlet Başkanı Putin, "Her zaman Rusya'nın (enerji kaynakları) vermediğini, Rusya'nın bunları kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz. Biz her şeyi veriyoruz. En güvenilir partner Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden (doğalgaz) gidiyor" ifadelerini kullandı.
‘Bu açıklama sürpriz değil’
Son dönemde Türkiye ile önemli enerji projelerine imza atana Rusya’dan gelen bu açıklamayı Sputnik’e değerlendiren Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu şunları söyledi:
Putin’in Türkiye’yi güvenli partner olarak görmesinin iki sebebi var. Birincisi Türkiye’nin enerji kaynağı çeşitliliği. Geçmişte yapılmış yatırımlar, doğalgaz boru hatları, şu an yapılmakta olan yatırımlar, LNG konusunda çeşitliğin artırılmasına yönelik adımlar, Türkiye'yi Avrupa coğrafyasında enerji güvenliği konusunda en lider ülke. Dolayısı ile bir kaynağa bağımlılığı yok Avrupa gibi. Rusya bir anda gazı kestiğinden Avrupa bir kış geçirmek zorunda kaldı. İkinci sebep ise Türkiye'nin tarafsız kalmayı başarabilmesi. Avrupa’nın aksine Türkiye, Ukrayna savaşında iki tarafı da kırmandan ikisi ile de diyaloğu sürdürmeye, ticaretini sürdürmeye devam etti. Bu nedenle Türkiye güvenilir bir enerji partneri denmesi süperiz değil.
‘Yeni işbirlikleri olabilir’
Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarının yeni işbirliklerine işarete olabileceğine dikkat çeken Aslanoğlu “Yapılan enerji yatırımlarının karşılığının alınması ileride de aynen bu şekilde devam edileceğinin bir göstergesi. Önceden doğalgaz boru hatlarına ilişkin yatırımlar vardı bunlar finalize edildi. Nükleer santrale ilişkin yatırım devam ediyor. LNG kapasitesini artırmak adına yapılan birtakım yatırımlar var. Bu yatımların artarak devam etmesi olası görünüyor” ifadelerini kullandı.