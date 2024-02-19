https://sputniknews.com.tr/20240219/enerji-uzmani-aslanoglu-rusya-ile-turkiye-arasindaki-guven-yeni-enerji-yatirimlarini-getirebilir-1080876694.html

Enerji uzmanı Aslanoğlu: Rusya ile Türkiye arasındaki güven yeni enerji yatırımlarını getirebilir

Enerji uzmanı Aslanoğlu: Rusya ile Türkiye arasındaki güven yeni enerji yatırımlarını getirebilir

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin’in enerji alanında “En güvenilir partner Türkler oldu” sözlerini değerlendiren Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu bu güvenin iki ülke... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T12:16+0300

2024-02-19T12:16+0300

2024-02-19T12:16+0300

türkiye

türkiye

rusya

türkiye-rusya ilişkileri

türkiye-rusya iş forumu

enerji

rusya enerji bakanlığı

nükleer enerji

türkakım

doğalgaz

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075170722_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_99cfe58ca7bd56b351c3efbf4783bfda.jpg

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Rusya Devlet Başkanı Putin, "Her zaman Rusya'nın (enerji kaynakları) vermediğini, Rusya'nın bunları kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz. Biz her şeyi veriyoruz. En güvenilir partner Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden (doğalgaz) gidiyor" ifadelerini kullandı.‘Bu açıklama sürpriz değil’Son dönemde Türkiye ile önemli enerji projelerine imza atana Rusya’dan gelen bu açıklamayı Sputnik’e değerlendiren Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu şunları söyledi:‘Yeni işbirlikleri olabilir’Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarının yeni işbirliklerine işarete olabileceğine dikkat çeken Aslanoğlu “Yapılan enerji yatırımlarının karşılığının alınması ileride de aynen bu şekilde devam edileceğinin bir göstergesi. Önceden doğalgaz boru hatlarına ilişkin yatırımlar vardı bunlar finalize edildi. Nükleer santrale ilişkin yatırım devam ediyor. LNG kapasitesini artırmak adına yapılan birtakım yatırımlar var. Bu yatımların artarak devam etmesi olası görünüyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240218/putin-turkiye-en-guvenilir-enerji-partneri-1080843788.html

türkiye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

türkiye enerji güvenliği,türkiye ile rusya arasıda yürüyen enerji işbirlikleri,türkiyenin enerji politikaları,türkiye rusya işbirliği,türkiye ile rusya enerji alanında hangi projelerde ortak,türkiye ile rusya arasında yeni enerji işbirlikleri,enerji adımları,rusyanın enerji partneri,putin enerji ortağımız,enerji uzmanı volkan aslanoğlu,osman nuri cerit