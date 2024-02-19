https://sputniknews.com.tr/20240219/ebru-gundes-evleniyor-murat-ozdemir-kim-murat-ozdemir-ne-is-yapiyor-ebru-gundes-ne-zaman-evlenecek-1080878226.html

Ebru Gündeş evleniyor: Nikah tarihi belli oldu

Ebru Gündeş evleniyor: Nikah tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

2021 yılında Reza Zarrab'dan boşanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Murat Osman Özdemir'in teklifini kabul eden... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T13:26+0300

2024-02-19T13:26+0300

2024-02-19T13:27+0300

yaşam

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iş adamı

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Selin Özdemir’den Temmuz 2022’de boşanan Murat Özdemir'in Ebru Gündeş ile 2023 yılının sonlarına doğru birlikte olmaya başladığı öğrenildi. Evliliğinin bitmesinin ardından Ebru Gündeş’i yakın takibe alarak sürekli sahnesini izlemeye giden Özdemir, sanatçı ile de ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı.Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini 2021'de sonlandıran Ebru Gündeş'in, iş insanı Murat Özdemir ile Ramazan Bayramı'nın hemen ardından evleneceği öne sürüldü. İlk eşinden 2, ikinci eşinden 1 çocuğu olan Murat Özdemir’in, evlenme teklifini kabul eden Gündeş Ramazan Bayramı'ndan sonra nikâh masasına oturacak. Özdemir'in bir an önce evlenmek istediği söylense de Ebru Gündeş'in yoğun sahne programı nedeniyle nikah, Ramazan Bayramı'ndan sonraya bırakıldı.Murat Osman Özdemir, 2002 Best Model Selin Kabaklı ile 2018'de Adana'da evlendi. Bu evlilikten bir çocukları dünyaya gelen Özdemir ile Kabaklı Temmuz 2023'te boşandı.Özdemir'in Selin Kabaklı'dan önceki evliliğinden ise iki çocuğu bulunuyor.Ebu Gündeş, daha önce 3 kez evlenmişti:İlk Evliliğini 16 yaşındayken yapmıştıİlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile ikinci evliliğini ise 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş, 2010 yılında iş insanı Reza Zarrab'la evlendi. Bu evlilikten 15 Ekim 2011'de kızı Alara doğdu.Mayıs 2021'de Zarrab'ın kendisini aldattığı iddiasıyla Bodrum Aile Mahkemesi’nde dava açan Gündeş, 11 yıllık evliliğini sona erdirerek anlaşmalı olarak boşandı.Murat Özdemir kimdir?Murat Özdemir, iş insanıdır. Özdemir'in, ilk eşinden 2, ikinci eşinden 1 çocuğu vardır. Özdemir'in eski eşinin adı Selin Özdemir'dir. Özdemir, Selin Özdemir’den Temmuz 2022’de boşanmıştır.

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