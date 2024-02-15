https://sputniknews.com.tr/20240215/tarkana-kufur-eden-serdar-ortactan-aciklama-yeni-uyandim-bir-sey-hatirlamiyorum-1080755965.html

Tarkan'a küfür eden Serdar Ortaç'tan açıklama: Yeni uyandım bir şey hatırlamıyorum

Tarkan'a küfür eden Serdar Ortaç'tan açıklama: Yeni uyandım bir şey hatırlamıyorum

Sputnik Türkiye

Serdar Ortaç açtığı canlı yayında CHP'lilere ve Tarkan'a küfür etti. Görüntülerin gündem olmasının ardından açıklama yapan şarkıcı, "Hiçbir şey hatırlamıyorum... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T11:28+0300

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serdar ortaç

tarkan

küfür etmek

açıklama

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

yaşam

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Serdar Ortaç, açtığı canlı yayında 'CHP'lilere' ve sanatçı 'Tarkan'a küfür etmişti. Yardımcısı telefonu elinden aldıOrtaç'ın küfürler ettiğini duyan evde çalışan kadın ise hemen araya girdi. Şarkıcının elinden telefonu alan kadın yayını sonlandırdı.'Affeder herhalde'Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Serdar Ortaç konuyla ilgili "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Şimdi uyandım. O kadar ilacın üstüne çok içmişim. Herkes 'ne yaptın sen' diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim Tarkan'dan, affeder herhalde" ifadelerini kullandı.

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serdar ortaç, tarkan, küfür etmek, açıklama, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)