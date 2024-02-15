https://sputniknews.com.tr/20240215/tarkana-kufur-eden-serdar-ortactan-aciklama-yeni-uyandim-bir-sey-hatirlamiyorum-1080755965.html
Tarkan'a küfür eden Serdar Ortaç'tan açıklama: Yeni uyandım bir şey hatırlamıyorum
Tarkan'a küfür eden Serdar Ortaç'tan açıklama: Yeni uyandım bir şey hatırlamıyorum
Sputnik Türkiye
Serdar Ortaç açtığı canlı yayında CHP'lilere ve Tarkan'a küfür etti. Görüntülerin gündem olmasının ardından açıklama yapan şarkıcı, "Hiçbir şey hatırlamıyorum... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T11:28+0300
2024-02-15T11:28+0300
2024-02-15T12:01+0300
serdar ortaç
tarkan
küfür etmek
açıklama
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
yaşam
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Serdar Ortaç, açtığı canlı yayında 'CHP'lilere' ve sanatçı 'Tarkan'a küfür etmişti. Yardımcısı telefonu elinden aldıOrtaç'ın küfürler ettiğini duyan evde çalışan kadın ise hemen araya girdi. Şarkıcının elinden telefonu alan kadın yayını sonlandırdı.'Affeder herhalde'Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Serdar Ortaç konuyla ilgili "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Şimdi uyandım. O kadar ilacın üstüne çok içmişim. Herkes 'ne yaptın sen' diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim Tarkan'dan, affeder herhalde" ifadelerini kullandı.
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serdar ortaç, tarkan, küfür etmek, açıklama, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
serdar ortaç, tarkan, küfür etmek, açıklama, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Tarkan'a küfür eden Serdar Ortaç'tan açıklama: Yeni uyandım bir şey hatırlamıyorum
11:28 15.02.2024 (güncellendi: 12:01 15.02.2024)
Serdar Ortaç açtığı canlı yayında CHP'lilere ve Tarkan'a küfür etti. Görüntülerin gündem olmasının ardından açıklama yapan şarkıcı, "Hiçbir şey hatırlamıyorum, şimdi uyandım... Tarkan'dan özür dilerim" dedi.
Serdar Ortaç, açtığı canlı yayında 'CHP'lilere' ve sanatçı 'Tarkan'a küfür etmişti.
Yardımcısı telefonu elinden aldı
Ortaç'ın küfürler ettiğini duyan evde çalışan kadın ise hemen araya girdi. Şarkıcının elinden telefonu alan kadın yayını sonlandırdı.
Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Serdar Ortaç konuyla ilgili "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Şimdi uyandım. O kadar ilacın üstüne çok içmişim. Herkes 'ne yaptın sen' diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim Tarkan'dan, affeder herhalde" ifadelerini kullandı.