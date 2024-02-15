https://sputniknews.com.tr/20240215/fatih-terimi-cildirtan-olay-rakibinin-bogazini-sikti-defalarca-tokat-atti-1080747324.html

Fatih Terim'den büyük tepki: Oyuncular birbirinin boğazını sıktı, defalarca tokat attı

Fatih Terim'den büyük tepki: Oyuncular birbirinin boğazını sıktı, defalarca tokat attı

Sputnik Türkiye

Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında PAOK ile karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mücadelenin son anlarına doğru karşılaşmada... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T06:49+0300

2024-02-15T06:49+0300

2024-02-15T08:25+0300

spor

panathinaikos

fatih terim

futbol

yunanistan

türkiye

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Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK ile Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi ve sahadan Fatih Terim galibiyetle ayrılarak kupada büyük avantajı kaptı. Oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos 1-0 kazanırken galibiyet golünü 53. dakikada Andraz Sporar kaydetti.Mücadelenin sonunda yaşanan kavga ise karşılaşmanın önüne geçti. Karşılaşmanın 79. dakikasında Trabzonspor'dan Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas adeta çılgına döndü. PAOK'ta forma giyen Taison, Bakasetas ile girdiği ikili mücadele sonrası rakibine art arda tokat attı. Aynı hareketi Bakasetas da yaptı ve Taison'un boğazını sıktı. Ortam sakinleşince hakem iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi. Fatih Terim'den olaya büyük tepki geldi.21 Şubat'ta rövanş maçı varYarı finalin rövanş maçı 21 Şubat Çarşamba günü Panathinaikos'un sahasında 20.30'da oynanacak.

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