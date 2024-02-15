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Fatih Terim'den büyük tepki: Oyuncular birbirinin boğazını sıktı, defalarca tokat attı
Fatih Terim'den büyük tepki: Oyuncular birbirinin boğazını sıktı, defalarca tokat attı
Sputnik Türkiye
Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında PAOK ile karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mücadelenin son anlarına doğru karşılaşmada... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T06:49+0300
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spor
panathinaikos
fatih terim
futbol
yunanistan
türkiye
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Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK ile Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi ve sahadan Fatih Terim galibiyetle ayrılarak kupada büyük avantajı kaptı. Oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos 1-0 kazanırken galibiyet golünü 53. dakikada Andraz Sporar kaydetti.Mücadelenin sonunda yaşanan kavga ise karşılaşmanın önüne geçti. Karşılaşmanın 79. dakikasında Trabzonspor'dan Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas adeta çılgına döndü. PAOK'ta forma giyen Taison, Bakasetas ile girdiği ikili mücadele sonrası rakibine art arda tokat attı. Aynı hareketi Bakasetas da yaptı ve Taison'un boğazını sıktı. Ortam sakinleşince hakem iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi. Fatih Terim'den olaya büyük tepki geldi.21 Şubat'ta rövanş maçı varYarı finalin rövanş maçı 21 Şubat Çarşamba günü Panathinaikos'un sahasında 20.30'da oynanacak.
https://sputniknews.com.tr/20240215/dunyanin-en-derin-cukurunda-bira-sisesibulundu-buraya-dusen-tek-kisinin-turk-oldugu-ortaya-cikti-1080748170.html
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panathinaikos, fatih terim, futbol, yunanistan, türkiye
panathinaikos, fatih terim, futbol, yunanistan, türkiye

Fatih Terim'den büyük tepki: Oyuncular birbirinin boğazını sıktı, defalarca tokat attı

06:49 15.02.2024 (güncellendi: 08:25 15.02.2024)
© AA / Panagiotis MoschandreouYunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan A.Nikolaidis Stadı'nda Asteras Tripolis takımı ile karşılaştı. Panathinaikos takımının teknik direktörü Fatih Terim maçı saha kenarından takip etti
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan A.Nikolaidis Stadı'nda Asteras Tripolis takımı ile karşılaştı. Panathinaikos takımının teknik direktörü Fatih Terim maçı saha kenarından takip etti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
© AA / Panagiotis Moschandreou
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Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında PAOK ile karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mücadelenin son anlarına doğru karşılaşmada tansiyon yükseldi. Yeni transfer Anastasios Bakasetas çılgına döndü ve rakip futbolcu Bakasetas'a defalarca tokat atarak kırmızı kart gördü.
Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK ile Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi ve sahadan Fatih Terim galibiyetle ayrılarak kupada büyük avantajı kaptı. Oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos 1-0 kazanırken galibiyet golünü 53. dakikada Andraz Sporar kaydetti.
Mücadelenin sonunda yaşanan kavga ise karşılaşmanın önüne geçti. Karşılaşmanın 79. dakikasında Trabzonspor'dan Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas adeta çılgına döndü. PAOK'ta forma giyen Taison, Bakasetas ile girdiği ikili mücadele sonrası rakibine art arda tokat attı. Aynı hareketi Bakasetas da yaptı ve Taison'un boğazını sıktı. Ortam sakinleşince hakem iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi. Fatih Terim'den olaya büyük tepki geldi.

21 Şubat'ta rövanş maçı var

Yarı finalin rövanş maçı 21 Şubat Çarşamba günü Panathinaikos'un sahasında 20.30'da oynanacak.
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