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Dünyanın en derin çukurunda bira şişesi bulundu: Buraya düşen tek kişinin Türk olduğu ortaya çıktı
Dünyanın en derin çukurunda bira şişesi bulundu: Buraya düşen tek kişinin Türk olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Büyük Okyanus'un batı kıyısında bulunan ve dünyanın en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru, 10 bin 994 metrelik derinliği ile ünlü olmasının yanı sıra... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T08:24+0300
2024-02-15T08:24+0300
yaşam
mariana çukuru
bira
çukur
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araştırma
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Mariana Çukuru bilinen en derin okyanus çukuru ve yer kabuğunun en derin kısmıdır. Hatta o kadar derin ki Everest'i ters çevirip başını bu noktaya denk getirilse bile yüzeye 1 kilometrekarelik bir mesafe kalıyor.Batı Pasifik Okyanusu'nda yer alan ve doğal olarak merak uyandıran Mariana Çukuru'nda çalışan bilim insanları her geçen gün yeni keşiflere imza atıyor, fakat bu defa rahatsız edici bir keşif ile gündeme geldiler.Bulguları arasında bir 'bira şişesine' denk gelen araştırmacılar, bu derinlikte sağlam bir bira şişesine rastlamanın şaşkınlığı içine girdi. Çöp parçalarını sosyal medyada paylaşan okyanus bilimci Dr. Dawn Wright, fotoğrafın yanına şunları yazdı:'Bizden önce buraya ulaşmış'Keşif hakkında, Los Angeles Times'a konuşan Dr. Dawn Wright şunları söyledi: Şişe neden kırılmadı?Çukurdaki derinlik ve basınç göz önüne alındığında şişenin neden kırılmadığı ise merak konusu oldu. Kullanıcılardan biri, "Şişenin, açık olduğu için kırılmadığını" iddia etti ve şöyle devam etti:Çukur nasıl keşfedildi?Bugüne kadar bilinen en derin okyanus çukuru ilk olarak Ocak 1960'ta Dan Walsh ve Jacques Piccard tarafından Batyscaphe Trieste kullanılarak araştırıldı. Daha yakın zamanda, film yapımcısı James Cameron 2012'de burayı keşfetti. Dalış, Deepsea Challenger adlı bireysel bir denizaltıyla yapıldı ve yönetmen, bilimsel araştırmayı teşvik etmek için her şeyi filme aldı.Mariana Çukuru'na düşen Türk 2013 yılında Tayvan'dan Meksika'ya yük taşıyan gemide çalışan Cemil Çakır, 11 bin metre ile Dünya'nın en derin noktası olan Mariana Çukuru'na düştü. Cumhuriyet'in haberine göre, arama çalışmalarında Çakır'dan hiçbir iz bulunamadı.Türk şirketine ait Özgür Aksoy Gemisi Tayvan'dan Meksika'ya yük götürmek üzere demir almıştı. Gemi, 21 Ekim günü Japonya açıklarında, Büyük Okyanus'ta ilerlerken yaşanan olayda yaklaşık 9 saat süren arama-kurtarma çalışmalarından hiçbir sonuç alınamadı.
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mariana çukuru, bira, çukur, bilim, bilim insanları, araştırma, teknoloji, türk, düşüş, düşmek
mariana çukuru, bira, çukur, bilim, bilim insanları, araştırma, teknoloji, türk, düşüş, düşmek

Dünyanın en derin çukurunda bira şişesi bulundu: Buraya düşen tek kişinin Türk olduğu ortaya çıktı

08:24 15.02.2024
© WikipediaMariana Çukuru
Mariana Çukuru - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
© Wikipedia
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Büyük Okyanus'un batı kıyısında bulunan ve dünyanın en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru, 10 bin 994 metrelik derinliği ile ünlü olmasının yanı sıra bilimsel araştırmalarında da büyük bir ilgi odağı. Fakat bu kez araştırmalar yapan bilim insanları, çukurda 'bira şişesi' buldu. Ayrıca çukura düşen tek kişinin bir Türk olduğu ortaya çıktı.
Mariana Çukuru bilinen en derin okyanus çukuru ve yer kabuğunun en derin kısmıdır. Hatta o kadar derin ki Everest'i ters çevirip başını bu noktaya denk getirilse bile yüzeye 1 kilometrekarelik bir mesafe kalıyor.
Batı Pasifik Okyanusu'nda yer alan ve doğal olarak merak uyandıran Mariana Çukuru'nda çalışan bilim insanları her geçen gün yeni keşiflere imza atıyor, fakat bu defa rahatsız edici bir keşif ile gündeme geldiler.
Bulguları arasında bir 'bira şişesine' denk gelen araştırmacılar, bu derinlikte sağlam bir bira şişesine rastlamanın şaşkınlığı içine girdi. Çöp parçalarını sosyal medyada paylaşan okyanus bilimci Dr. Dawn Wright, fotoğrafın yanına şunları yazdı:

"10 bin 900 metreyi aşkın derinlikte dibe ilk dokunduğumuzda ne gördük? BİRA ŞİŞESİ! İnsanlık olarak, okyanuslar ve bağımlı olduğumuz diğer habitatların sağlığı için DAHA İYİSİNİ yapmamız gerektiğinin bir başka kanıtı!!!"

'Bizden önce buraya ulaşmış'

Keşif hakkında, Los Angeles Times'a konuşan Dr. Dawn Wright şunları söyledi:

"Bu çöp, dünyamızın kirlenmemiş bir bölümüne bizden önce ulaşmayı başarmıştı. İnsanların doğal dünyayı ne kadar derin ve geri dönülmez bir şekilde etkilediğinin bir sembolü oldu..."

Şişe neden kırılmadı?

Çukurdaki derinlik ve basınç göz önüne alındığında şişenin neden kırılmadığı ise merak konusu oldu. Kullanıcılardan biri, "Şişenin, açık olduğu için kırılmadığını" iddia etti ve şöyle devam etti:
"İçeri dolan su, okyanus ile şişenin içi arasındaki basınç farkını dengeliyor..."

Çukur nasıl keşfedildi?

Bugüne kadar bilinen en derin okyanus çukuru ilk olarak Ocak 1960'ta Dan Walsh ve Jacques Piccard tarafından Batyscaphe Trieste kullanılarak araştırıldı. Daha yakın zamanda, film yapımcısı James Cameron 2012'de burayı keşfetti. Dalış, Deepsea Challenger adlı bireysel bir denizaltıyla yapıldı ve yönetmen, bilimsel araştırmayı teşvik etmek için her şeyi filme aldı.

Mariana Çukuru'na düşen Türk

2013 yılında Tayvan'dan Meksika'ya yük taşıyan gemide çalışan Cemil Çakır, 11 bin metre ile Dünya'nın en derin noktası olan Mariana Çukuru'na düştü. Cumhuriyet'in haberine göre, arama çalışmalarında Çakır'dan hiçbir iz bulunamadı.
Türk şirketine ait Özgür Aksoy Gemisi Tayvan'dan Meksika'ya yük götürmek üzere demir almıştı. Gemi, 21 Ekim günü Japonya açıklarında, Büyük Okyanus'ta ilerlerken yaşanan olayda yaklaşık 9 saat süren arama-kurtarma çalışmalarından hiçbir sonuç alınamadı.
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