Hurdalıktan çıktı, on milyonlarca lira değerinde olduğu anlaşıldı: Dünyada sadece 600 tane var
© AP Photo / Rahmat GulAmerikalılar, Afganistan'da kalan en büyük üslerinden Bagram Hava Üssü'nün bir kısmını boşaltmaya başladı.
© AP Photo / Rahmat Gul
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Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, tropik bir hurdalıkta ezik bir ön cam, cam kırıkları ve içi kutularla dolu olarak bulunan İtalyan süper otomobil devi Lamborghini'nin, Aventador LP 750-4 Superveloce (SV) modeli tartışma yaratı.
Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan adam, hayalindeki otomobile bir hurdalıkta rastladı.
İtalyan süper otomobil devi Lamborghini'nin, Aventador LP 750-4 Superveloce (SV) modeli olduğu bildirilen bu aracın Türkiye fiyatı on milyonlarca TL'yi buluyor. Öte yandan tropik bir hurdalıkta ezik bir ön cam, cam kırıkları ve içi kutularla dolu olarak bulunan bu nadir otomobilin neden ölüme terk edildiği merak konusu oldu.
Araç hurdalığa nasıl düştü?
Myanmar yerel medya kuruluşu The Irrawaddy, sadece 600 adet üretilen bu aracın Myanmar'ın en zengin ailelerinden birine ait olduğunu ortaya çıkardı. Söz konusu ailenin, uyuşturucu kaçakçılığı ve internet üzerinden dolandırıcılık yaparak yasadışı yollardan servet edindiği ve faaliyetlerinin ülkeyi yöneten cunta tarafından örtbas edildiği bildirildi. Raporlara göre, Shan Eyaleti'nin Kokang bölgesinde faaliyet gösteren suç örgütü sık sık ordudan destek alıyordu.
Ancak 2023'ün son aylarında silahlı bir örgüt olan 'Myanmar Ulusları Demokratik İttifak Ordusu'nun (MNDAA) örgütü dağıtması ve bu süreçte mal ve mülklerine el koymasıyla tarihe karıştılar. Lüks aracın da bu dönemden kaldığı tahmin ediliyor.
İnternette, konuya ilişkin görüşlerini paylaşan kullanıcılardan biri, "İsyancıların, malikhaneyi bastıklarında aldıkları arabalardan biriydi" ifadelerini kullandı. Bugün arabanın akıbetinin ne olduğu konusu ise belirsizliğini koruyor.
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce (SV) özellikleri
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce (SV) modeli, Lamborghini tarafından üretilen yüksek performanslı bir süper spor otomobildir.
Bu model, Aventador serisinin 'daha hafif, daha güçlü ve daha hızlı bir versiyonu' olarak tasarlanmıştır.
Aşağıda Aventador LP 750-4 SV'nin bazı özellikleri bulunmaktadır:
Motor: Aventador SV, 6.5 litrelik V12 atmosferik motora sahiptir. Bu motor, 750 beygir gücünde (559 kW) maksimum güç ve 690 Nm maksimum tork üretir.
Performans: 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.8 saniyede ulaşabilir ve maksimum hızı 350 km/s üzerindedir.
Ağırlık: SV modeli, standart Aventador modeline göre daha hafif olacak şekilde tasarlanmıştır. Araç, karbon fiber kullanımının artırılması sayesinde yaklaşık 50 kg daha hafiftir. Bu da aracın toplam ağırlığını yaklaşık 1,525 kg'ye düşürür.
Aerodinamik: Aventador SV, iyileştirilmiş aerodinamik özelliklere sahiptir. Ön ve arka tamponlar, yan etekler ve arka difüzör aerodinamik performansı artırmak için yeniden tasarlanmıştır. Ayrıca, araç büyük bir arka spoiler ile donatılmıştır ki bu da yüksek hızlarda daha fazla yere basma kuvveti sağlar.
Sürüş Dinamikleri: Lamborghini'nin aktif süspansiyon sistemi, dört tekerlekten çekiş sistemi ve dinamik direksiyon sistemi gibi teknolojileri ile Aventador SV, mükemmel yol tutuşu ve sürüş dinamikleri sunar.
İç Tasarım: İç mekan, hafiflik ve performans odaklıdır. Karbon fiber ve Alcantara malzemeler iç mekanda genişçe kullanılmıştır. Ayrıca, sürücüye yönelik bir kokpit tasarımı ile sürücü ve araç arasındaki bağlantıyı maksimize eder.
Lamborghini Aventador LP 750-4 SV, sınırlı sayıda üretilmiş bir modeldir ve dünya çapında koleksiyonerler ve süper spor araba meraklıları tarafından büyük ilgi görmektedir.
Bu model, Lamborghini'nin mühendislik, tasarım ve performans konusundaki uzmanlığını sergileyen bir örnektir.