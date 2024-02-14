https://sputniknews.com.tr/20240214/hurdaliktan-cikti-on-milyonlarca-lira-degerinde-oldugu-anlasildi-dunyada-sadece-600-tane-var-1080715239.html

Hurdalıktan çıktı, on milyonlarca lira değerinde olduğu anlaşıldı: Dünyada sadece 600 tane var

Hurdalıktan çıktı, on milyonlarca lira değerinde olduğu anlaşıldı: Dünyada sadece 600 tane var

Sputnik Türkiye

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, tropik bir hurdalıkta ezik bir ön cam, cam kırıkları ve içi kutularla dolu olarak bulunan İtalyan süper otomobil devi... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T11:22+0300

2024-02-14T11:22+0300

2024-02-14T11:22+0300

yaşam

hurda

hurdacı

lamborghini

lamborghini aventador

myanmar

myanmar ordusu

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Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan adam, hayalindeki otomobile bir hurdalıkta rastladı.İtalyan süper otomobil devi Lamborghini'nin, Aventador LP 750-4 Superveloce (SV) modeli olduğu bildirilen bu aracın Türkiye fiyatı on milyonlarca TL'yi buluyor. Öte yandan tropik bir hurdalıkta ezik bir ön cam, cam kırıkları ve içi kutularla dolu olarak bulunan bu nadir otomobilin neden ölüme terk edildiği merak konusu oldu.Araç hurdalığa nasıl düştü?Myanmar yerel medya kuruluşu The Irrawaddy, sadece 600 adet üretilen bu aracın Myanmar'ın en zengin ailelerinden birine ait olduğunu ortaya çıkardı. Söz konusu ailenin, uyuşturucu kaçakçılığı ve internet üzerinden dolandırıcılık yaparak yasadışı yollardan servet edindiği ve faaliyetlerinin ülkeyi yöneten cunta tarafından örtbas edildiği bildirildi. Raporlara göre, Shan Eyaleti'nin Kokang bölgesinde faaliyet gösteren suç örgütü sık sık ordudan destek alıyordu.Ancak 2023'ün son aylarında silahlı bir örgüt olan 'Myanmar Ulusları Demokratik İttifak Ordusu'nun (MNDAA) örgütü dağıtması ve bu süreçte mal ve mülklerine el koymasıyla tarihe karıştılar. Lüks aracın da bu dönemden kaldığı tahmin ediliyor.İnternette, konuya ilişkin görüşlerini paylaşan kullanıcılardan biri, "İsyancıların, malikhaneyi bastıklarında aldıkları arabalardan biriydi" ifadelerini kullandı. Bugün arabanın akıbetinin ne olduğu konusu ise belirsizliğini koruyor.Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce (SV) özellikleriLamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce (SV) modeli, Lamborghini tarafından üretilen yüksek performanslı bir süper spor otomobildir.Bu model, Aventador serisinin 'daha hafif, daha güçlü ve daha hızlı bir versiyonu' olarak tasarlanmıştır.Aşağıda Aventador LP 750-4 SV'nin bazı özellikleri bulunmaktadır:Lamborghini Aventador LP 750-4 SV, sınırlı sayıda üretilmiş bir modeldir ve dünya çapında koleksiyonerler ve süper spor araba meraklıları tarafından büyük ilgi görmektedir.Bu model, Lamborghini'nin mühendislik, tasarım ve performans konusundaki uzmanlığını sergileyen bir örnektir.

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hurda, hurdacı, lamborghini, lamborghini aventador, myanmar, myanmar ordusu