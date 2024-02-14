https://sputniknews.com.tr/20240214/altin-icin-islam-memisten-bekle-uyarisi-bu-firsatlar-yil-icinde-sik-sik-gelmeyebilir-1080712660.html

Altın için İslam Memiş'ten 'Bekle' uyarısı: 'Bu fırsatlar yıl içinde sık sık gelmeyebilir'

Altın için İslam Memiş'ten 'Bekle' uyarısı: 'Bu fırsatlar yıl içinde sık sık gelmeyebilir'

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası kar satışı yedi. Yatırımcısı 'Altın fiyatları artacak mı düşecek mi' sorusuna yanıt... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

fed

fed faiz kararı

abd merkez bankası (fed)

islam memiş

altın

yarım gram altın

gram altın

külçe altın

yatırım

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Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0.3 ve yıllık bazda yüzde 3.1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.Altın fiyatları geri çekildi. ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle ons altın baskı altına girdi. Ons tarafındaki düşüşler altın gram fiyatını geriletti.Peki, yatırım için en uygun araç ne olacak? Dolar ne kadar yükselir? Altın fiyatları ne olacak? İbresini aşağı döndüren altın fiyatları sonrası altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın öngörüsünü paylaştı."Ons altın ABD enflasyon verisi sonrası bin 900 dolar seviyesine kadar geriledi" diyen Memiş sözlerine şöyle devam etti:'Altın dün gün içinde 40 dolarlık bir satış yedi''Bu fırsatlar yıl içinde sık sık gelmeyebilir'Uzman yorumunu Sabah'ta paylaşan Memiş, "Gram altın TL fiyatı resmi kur tarafında 2 bin lira seviyesi altında seyrederken serbest piyasalarda 2040-2050 lira seviyesinde. Aşağıda 2 bin 40 lira güçlü bir destek seviyesi var. Ons altında yaşanan düşüler gram altın fiyatında 15 TL'lik bir gerilemeye neden oldu. Düğün yapacak olan, elinde parası olan, elinde doları olanlar altın fiyatlarında gerçekleşen sert düşüşleri bir fırsata çevirmeli. Bu fırsatlar yıl içerisinde sık sık gelmeyebilir" dedi ve ekledi:2024 yılı için altın tahmini ne?

https://sputniknews.com.tr/20240213/uzmanlar-altin-icin-saat-verdi-turkiyede-3-bin-dolar-karla-satiyorlar-1080669612.html

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