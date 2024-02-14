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Altın için İslam Memiş'ten 'Bekle' uyarısı: 'Bu fırsatlar yıl içinde sık sık gelmeyebilir'
Altın için İslam Memiş'ten 'Bekle' uyarısı: 'Bu fırsatlar yıl içinde sık sık gelmeyebilir'
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası kar satışı yedi. Yatırımcısı 'Altın fiyatları artacak mı düşecek mi' sorusuna yanıt... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
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Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0.3 ve yıllık bazda yüzde 3.1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.Altın fiyatları geri çekildi. ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle ons altın baskı altına girdi. Ons tarafındaki düşüşler altın gram fiyatını geriletti.Peki, yatırım için en uygun araç ne olacak? Dolar ne kadar yükselir? Altın fiyatları ne olacak? İbresini aşağı döndüren altın fiyatları sonrası altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın öngörüsünü paylaştı."Ons altın ABD enflasyon verisi sonrası bin 900 dolar seviyesine kadar geriledi" diyen Memiş sözlerine şöyle devam etti:'Altın dün gün içinde 40 dolarlık bir satış yedi''Bu fırsatlar yıl içinde sık sık gelmeyebilir'Uzman yorumunu Sabah'ta paylaşan Memiş, "Gram altın TL fiyatı resmi kur tarafında 2 bin lira seviyesi altında seyrederken serbest piyasalarda 2040-2050 lira seviyesinde. Aşağıda 2 bin 40 lira güçlü bir destek seviyesi var. Ons altında yaşanan düşüler gram altın fiyatında 15 TL'lik bir gerilemeye neden oldu. Düğün yapacak olan, elinde parası olan, elinde doları olanlar altın fiyatlarında gerçekleşen sert düşüşleri bir fırsata çevirmeli. Bu fırsatlar yıl içerisinde sık sık gelmeyebilir" dedi ve ekledi:2024 yılı için altın tahmini ne?
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Altın için İslam Memiş'ten 'Bekle' uyarısı: 'Bu fırsatlar yıl içinde sık sık gelmeyebilir'

10:11 14.02.2024 (güncellendi: 10:13 14.02.2024)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
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Altın fiyatları beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası kar satışı yedi. Yatırımcısı 'Altın fiyatları artacak mı düşecek mi' sorusuna yanıt ararken uzman isim İslam Memiş, bu hafta için beklentilerini yazdı.
Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0.3 ve yıllık bazda yüzde 3.1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Altın fiyatları geri çekildi. ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle ons altın baskı altına girdi. Ons tarafındaki düşüşler altın gram fiyatını geriletti.
Peki, yatırım için en uygun araç ne olacak? Dolar ne kadar yükselir? Altın fiyatları ne olacak? İbresini aşağı döndüren altın fiyatları sonrası altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın öngörüsünü paylaştı.
"Ons altın ABD enflasyon verisi sonrası bin 900 dolar seviyesine kadar geriledi" diyen Memiş sözlerine şöyle devam etti:

'Altın dün gün içinde 40 dolarlık bir satış yedi'

"Piyasalar Fed'i fiyatladığı için fiyatlarda aşağı yönlü kırılım gerçekleşti. Enflasyon verisi öncesi ons altında 2 bin 30 dolar seviyesi varsı. Eğer piyasalar Fed'i fiyatlamasıyla 2 bin 50 dolar seviyesini test eden bir ons altın görebilirdik. Bu hafta eline dolar geçmiş veya ons altının düşüşünü bekleyen yatırımcılar altına giriş için iyi bir fırsat yakalamış durumda. Ons altın için aşağıda bin 980 dolar destek seviyesi var. Ancak ısrarla bu rakamı beklemekten ziyade bu hafta yaşanan sert düşüşleri fırsata çevirmek avantajlı olabilir. Çünkü ons altın dün gün içinde 40 dolarlık bir satış yedi."

'Bu fırsatlar yıl içinde sık sık gelmeyebilir'

Uzman yorumunu Sabah'ta paylaşan Memiş, "Gram altın TL fiyatı resmi kur tarafında 2 bin lira seviyesi altında seyrederken serbest piyasalarda 2040-2050 lira seviyesinde. Aşağıda 2 bin 40 lira güçlü bir destek seviyesi var. Ons altında yaşanan düşüler gram altın fiyatında 15 TL'lik bir gerilemeye neden oldu. Düğün yapacak olan, elinde parası olan, elinde doları olanlar altın fiyatlarında gerçekleşen sert düşüşleri bir fırsata çevirmeli. Bu fırsatlar yıl içerisinde sık sık gelmeyebilir" dedi ve ekledi:

2024 yılı için altın tahmini ne?

"Piyasalar Fed'in faiz artırım ihtimalini fiyatlamaya başladı. Gram altında hedef değerler 2 bin 500-2 bin 700 TL yıl sonu ise 3 bin TL. Dolayısıyla yıl içinde dalgalanmalar olabilir."

Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
EKONOMİ
Uzmanlar altın için saat verdi: 'Türkiye’de 3 bin dolar karla satıyorlar'
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