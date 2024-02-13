https://sputniknews.com.tr/20240213/uzmanlar-altin-icin-saat-verdi-turkiyede-3-bin-dolar-karla-satiyorlar-1080669612.html

Uzmanlar altın için saat verdi: 'Türkiye’de 3 bin dolar karla satıyorlar'

Uzmanlar altın için saat verdi: 'Türkiye’de 3 bin dolar karla satıyorlar'

Sputnik Türkiye

ABD Ocak ayı enflasyon verisi bugün saat 16.30’da açıklanacak. Veri öncesi ise hem ons altın hem de gram altın fiyatları merak ediliyor. Mücevher İhracatçıları... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T08:12+0300

2024-02-13T08:12+0300

2024-02-13T08:12+0300

ekonomi

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fed

fed faiz kararı

abd merkez bankası (fed)

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ABD Merkez Bankası’nın (FED) son iki haftadır faiz indirimi beklentilerini geri çekmesi yatırımcıların enflasyon verilerine dikkat kesilmesine ve para piyasası fonlarına daha fazla nakit yığmasına sebep oldu. Hatırlanacağı üzerine sene başında Fed üyelerinin projeksiyonlarında 2024 yılı için toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi beklenirken piyasalar 2024 yılı içinde 6-7 faiz indirimi fiyatlıyordu.Açıklanan ve beklentilerden yüksek gelen öncü makro veriler ve katılık gösteren istihdam verilerinin ardından yatırımcılar türev piyasalarda bu sene için dört, en fazla beş faiz indirimi fiyatlamaya geçiş yapmış durumda. Piyasalarda bu hafta gözlerin çevrildiği ilk veri, bugün 16.30’da açıklanacak olan ABD Ocak ayı enflasyon rakamı. TÜFE verisi için medyan beklenti yüzde 3,4’ten yüzde 2,9’a ciddi bir gerilemeye işaret ediyor. Buna karşın çekirdek enflasyonun yüzde 3,9’dan yüzde 3,7’ye sınırlı gerilemesi bekleniyor. Manşet enflasyon beklentileri karşılarsa 3 yıl sonra yüzde 3 seviyesinin altına inmiş olacak.Fiyatlar için kritik veriFed, son toplantısında enflasyonda kalıcı geri çekilmeyi görmek istediğini belirtmişti. Ekonomistler bugün açıklanacak verinin fiyatlamalar için önemli olduğunu vurguluyor. Yapı Kredi ekonomistleri değerlendirmelerinde, “Beklenti ve beklenti altı gelebilecek veri risk iştahını destekleyebilir. Beklenti üstünde gelebilecek veri ise enflasyonda katılık endişelerini gündeme taşırken Fed’in yapmayı planladığı faiz indirimlerinin ötelenmesine neden olabilir” yorumunu yapıyorlar.Ons ve gram altın bugün ne kadar?Bu ortamda kıymetli madenler baskı altında kalmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesi ve ABD makro verilerin güçlü gelmesi ile Dolar Endeksi’nin artması ons altın fiyatlarında baskı unsuru oluşturuyor. Bu sabah 2 bin 17 dolar seviyesindeki ons altın için verinin açıklanacağı saate kadar yatay bir hareket sergilemesi bekleniyor.Yurt içine bakıldığında ise Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 2 bin 29 liradan değerleniyor. Çeyrek altın fiyatı 3 bin 522 TL, Cumhuriyet altını 14 bin 229 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 2 bin 29 lira seviyelerinde bulunuyor.Tüm bunların yanında yurt içinde altın ile ilgili bir başka sorun gündemde. Altın ithalatına getirilen kotanın ardından kilogramda oluşan ortalama 3 bin dolarlık fark, bir yandan arzı olumsuz etkilerken diğer yandan yerli firmaları rekabet için yurt dışında üretim arayışına itti. Sektörün rekabet şartlarını kaldıramadığına dikkat çeken Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın, “İhracatçılarımız başka ülkelerde fabrika yatırımı yapmak üzere hazırlık yapmaya başladı” diye konuştu.'68 bin dolar ödeyerek almak zorunda kalıyoruz'“Bizim rakiplerimiz altının kilogramı için 65 bin dolar öderken biz 68 bin dolar ödeyerek almak zorunda kalıyoruz. Buna iç piyasa da dahil” ifadelerini kullanan Yakın, “Bu da kaçakçılığın önünü açıyor. Sektörü zor duruma sokup, fırsatçıların buradan para kazanmasına izin veremeyiz. Ankara’ya gidiyoruz, sağ olsunlar sayın bakanlarımız konuyla çok ilgileniyorlar. Ancak neticede bürokrat arkadaşların bir düzenlemeyi bakanlarımıza onaya götürmeden önce bizimle konuşması ülkemiz açısından çok faydalı olacaktır. Altın ticaretini tarih boyunca kimse durduramadı ki kota durdursun” dedi.Ekonomi Gazetesi’ndeki açıklamalarında sınırlardan altın aktığını vurgulayan Yakın, “Arabasına, bavuluna altını koyan, eşinin boynuna zincirleri, beline altın kemerleri takan soluğu Türkiye’de alıyor. Böyle bir para yok! Dünya fiyatlarından Dubai’den 700 dolar ucuza alıp, gelip Türkiye’de 3 bin dolar karla satıyorlar. Farkları en çok tetikleyen de bankaların verdiği faiz. Bu faizlerle altına talep olması normal. Altın güvenilir liman olduğu için insanlar da altına yöneliyor. İhracat için bize gelen altın yastık altına gitmiyor. Gitseydi zaten ya bu ülke çok zengin olurdu ya da bu kadar ithalat yapamazdı” şeklinde konuştu.Gram için tahminBirçok piyasa uzmanı gram altının yıl sonunda 3 bin TL olmasını beklerken Yakın’ın altın tahminindeki küsürat dikkati çekti. Dolar kurunun sene sonunda 40-45 TL arasında kalacağını ön gördüklerini belirten Yakın, gramın ise 2 bin 750 ila 2 bin 942 TL arası bir yerde olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Onsun sürekli değerlendiğini aktaran Yakın, onsun bir gün 5 bin dolar olmasını beklediklerini kaydetti.

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