https://sputniknews.com.tr/20240219/donetsk-yonetimi-avdeyevkayi-kaybeden-ukrayna-ordusunun-mevzileri-domino-taslari-gibi-dusebilir-1080892888.html

Donetsk yönetimi: Avdeyevka’yı kaybeden Ukrayna ordusunun mevzileri domino taşları gibi düşebilir

Donetsk yönetimi: Avdeyevka’yı kaybeden Ukrayna ordusunun mevzileri domino taşları gibi düşebilir

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Avdeyevka’nın özgürleştirilmesinin ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T20:14+0300

2024-02-19T20:14+0300

2024-02-19T20:14+0300

ukrayna krizi

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donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

donetsk halk cumhuriyeti

ukrayna

ukrayna krizi

denis puşilin

yan gagin

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DHC lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, Sputnik’e demecinde Avdeyevka’nın özgürleştirilmesinin ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mevzilerinin ‘domino taşları gibi düşebileceğini’, Kiev’in bu müstahkem bölge üzerinde büyük kumar oynadığını söyledi.Gagin, “Avdeyevka’nın düşmesinden sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mevzileri domino taşı gibi düşebilir. Ukrayna yönetimi ve sahipleri, bu müstahkem bölge üzerinde büyük kumar oynadı. Kampanyanın sonucu herkes için açık, bu bir zaman meselesi. Rakiplerimiz artık Rusya’nın zaferinden sonra ne olacağını düşünüyor, finansal ve itibari riskleri tartıyor. Ukrayna yönetimi ise ülkeyi terk etmek için kişisel uçakların hazır olup olmadığını daha sık kontrol etmeye başladı. Ukrayna halkının onlara bu fırsatı verip vermeyeceği ve bu savaş suçlularını kimin kabul edeceği henüz belli değil” diye konuştu.Ukrayna halkının mevcut Kiev rejimine yönelik sorularının giderek sıklaştığına dikkat çeken Gagin, “Bu arada Ukrayna toplumunda yetkililere yönelik sorular giderek sıklaşıyor, mitingler ve gösteriler, seferberliğe karşı, devlet teminatlarının ödenmemesi nedeniyle protestolar yapılıyor. Orada binlerce kayıp insan, binlerce sakat, diz boyu yoksulluk, yetkililerin keyfiliği var. Ukrayna toplumunun durumu, ‘korku, acı ve nefret’ şeklinde üç kelime ile tarif edilebilir” vurgusunu yaptı.Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, Cuma gecesi ordu birliklerine Avdeyevka’yı terk etme emrini verdiğini bildirmiş, ancak daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı, bu emrin bölgedeki Ukrayna birliklerinin kontrolsüz bir şekilde şehirden kaçmaya başlamasından 24 saat sonra verildiğini açıklamıştı.Bakanlığa göre Rus Merkez Askeri Grubu birlikleri Avdeyevka’yı tamamen kontrol altına aldıklarını ve 8.6 kilometre derinlikte ilerlediğini, 31.75 kilometrekarelik alanı Ukrayna ordusundan temizlenirken, Ukrayna tarafının sadece son 24 saat içinde Avdeyevka’daki çatışmalarda bin 500’den fazla askerini yitirdiği açıklanmıştı.

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