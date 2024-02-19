https://sputniknews.com.tr/20240219/chpde-hatay-mesaisi-ozgur-ozel-lutfu-savas-ile-gorustu-1080879103.html
CHP'de Hatay mesaisi: Özgür Özel, Lütfü Savaş ile görüştü
CHP'de Hatay mesaisi: Özgür Özel, Lütfü Savaş ile görüştü
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile görüştü. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T13:35+0300
2024-02-19T13:35+0300
2024-02-19T13:35+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
lütfü savaş
özgür özel
chp
hatay
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CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de yer aldı.Savaş, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240208/mehmet-onturkten-aciklama-lutfu-savas-ne-kadar-oy-alir-1080524675.html
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lütfü savaş, özgür özel, chp, hatay, belediye
lütfü savaş, özgür özel, chp, hatay, belediye
CHP'de Hatay mesaisi: Özgür Özel, Lütfü Savaş ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile görüştü.
CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de yer aldı.
Savaş, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.