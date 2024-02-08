https://sputniknews.com.tr/20240208/mehmet-onturkten-aciklama-lutfu-savas-ne-kadar-oy-alir-1080524675.html

Mehmet Öntürk'ten açıklama: Lütfü Savaş ne kadar oy alır?

Mehmet Öntürk'ten açıklama: Lütfü Savaş ne kadar oy alır?

Lütfü Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Hatay son seçim anket sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T07:43+0300

2024-02-08T07:43+0300

2024-02-08T07:43+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

hatay

hatay büyükşehir belediyesi

lütfü savaş

mehmet öntürk

seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

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Yerel seçimlere iki aydan daha az bir süre kalırken; Ankara, İstanbul ve İzmir'in yanından seçim sonuçlarının en çok merak edildiği illerin başında Hatay geliyor. 6 Şubat depremlerinde en çok can kaybının yaşandığı kentte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesi tartışmalara yol açtı.Protestolara rağmen adaylığını sürdüreceğini açıkladıDepremin yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliklerinde Savaş'ın protesto edilmesi tartışmaları da alevlendirirken 'Lütfü Savaş'ın adaylığı geri mi çekilecek' sorusu akıllara gelmişti. Savaş ise söz konusu iddiaları yalanlayarak adaylığının devam ettiğini duyurmuştu.'Cumhur İttifakı yüzde 55'in üzerinde alır'6 Şubat'taki depremlerin ardından ilk kez yapılacak yerel seçimlerde nasıl bir sonuç çıkacağı merak edilirken; bir canlı yayına konuk olan AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Hatay'daki oy oranlarıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20240207/lutfu-savastan-hatay-icin-adaylik-aciklamasi-1080504635.html

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