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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240208/mehmet-onturkten-aciklama-lutfu-savas-ne-kadar-oy-alir-1080524675.html
Mehmet Öntürk'ten açıklama: Lütfü Savaş ne kadar oy alır?
Mehmet Öntürk'ten açıklama: Lütfü Savaş ne kadar oy alır?
Lütfü Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Hatay son seçim anket sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T07:43+0300
2024-02-08T07:43+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
hatay
hatay büyükşehir belediyesi
lütfü savaş
mehmet öntürk
seçim
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
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Yerel seçimlere iki aydan daha az bir süre kalırken; Ankara, İstanbul ve İzmir'in yanından seçim sonuçlarının en çok merak edildiği illerin başında Hatay geliyor. 6 Şubat depremlerinde en çok can kaybının yaşandığı kentte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesi tartışmalara yol açtı.Protestolara rağmen adaylığını sürdüreceğini açıkladıDepremin yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliklerinde Savaş'ın protesto edilmesi tartışmaları da alevlendirirken 'Lütfü Savaş'ın adaylığı geri mi çekilecek' sorusu akıllara gelmişti. Savaş ise söz konusu iddiaları yalanlayarak adaylığının devam ettiğini duyurmuştu.'Cumhur İttifakı yüzde 55'in üzerinde alır'6 Şubat'taki depremlerin ardından ilk kez yapılacak yerel seçimlerde nasıl bir sonuç çıkacağı merak edilirken; bir canlı yayına konuk olan AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Hatay'daki oy oranlarıyla ilgili şu açıklamada bulundu:
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hatay, hatay büyükşehir belediyesi, lütfü savaş, mehmet öntürk, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, deprem, protesto, protesto gösterisi, anma

Mehmet Öntürk'ten açıklama: Lütfü Savaş ne kadar oy alır?

07:43 08.02.2024
© İBB/ONUR GUNALİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketini tüm boyutlarıyla yaşayan Hatay’ı ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ümit Dikbayır, Ünzile Yüksel, Burak Akburak, Ümit Özyayla, Bilge Yılmaz ve Metanet Çulhaoğlu ile İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da Hatay ziyaretinde, Akşener ve İmamoğlu’na eşlik etti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından karşılanan, Akşener ve İmamoğlu, İBB’nin Antakya’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketini tüm boyutlarıyla yaşayan Hatay’ı ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ümit Dikbayır, Ünzile Yüksel, Burak Akburak, Ümit Özyayla, Bilge Yılmaz ve Metanet Çulhaoğlu ile İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da Hatay ziyaretinde, Akşener ve İmamoğlu’na eşlik etti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından karşılanan, Akşener ve İmamoğlu, İBB’nin Antakya’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© İBB/ONUR GUNAL
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Lütfü Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Hatay son seçim anket sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, katıldığı canlı yayında Savaş ile aralarındaki oy farkıyla ilgili açıklamalarda bulunurken; oy oranlarını da açıkladı.
Yerel seçimlere iki aydan daha az bir süre kalırken; Ankara, İstanbul ve İzmir'in yanından seçim sonuçlarının en çok merak edildiği illerin başında Hatay geliyor. 6 Şubat depremlerinde en çok can kaybının yaşandığı kentte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesi tartışmalara yol açtı.

Protestolara rağmen adaylığını sürdüreceğini açıkladı

Depremin yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliklerinde Savaş'ın protesto edilmesi tartışmaları da alevlendirirken 'Lütfü Savaş'ın adaylığı geri mi çekilecek' sorusu akıllara gelmişti. Savaş ise söz konusu iddiaları yalanlayarak adaylığının devam ettiğini duyurmuştu.

'Cumhur İttifakı yüzde 55'in üzerinde alır'

6 Şubat'taki depremlerin ardından ilk kez yapılacak yerel seçimlerde nasıl bir sonuç çıkacağı merak edilirken; bir canlı yayına konuk olan AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Hatay'daki oy oranlarıyla ilgili şu açıklamada bulundu:
"Benim sahada gördüğüm bu seçimde 55’in üzerinde Cumhur İttifakı alır. CHP’de 40’larda alır diye düşünüyorum. Ben netice itibari ile aramızda 15 puan bir fark olacağı kanaatindeyim."
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Lütfü Savaş: Adaylığım devam ediyor, seçimi kazanacağız
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