https://sputniknews.com.tr/20240219/bakan-yerlikaya-duyurdu-9-ilde-24-magara-siginak-ve-barinma-alani-imha-edildi-1080866887.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan paylaştığı bilgilerde 'Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) kış yapılanmasına büyük darbe vurulduğunu duyurdu. 9 ilde... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T08:24+0300
2024-02-19T08:24+0300
2024-02-19T08:43+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
operasyon
imha
barınak
sığınak
sığınak yok edici
mağara
bölücü
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Kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara saklanılan çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-3' operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240219/2-abdulhamidin-torunu-istanbulda-evlendi-ilber-ortayli-nikah-sahidi-oldu-1080865419.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon, imha, barınak, sığınak, sığınak yok edici, mağara, bölücü, bölücülük, terör, terör örgütü
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon, imha, barınak, sığınak, sığınak yok edici, mağara, bölücü, bölücülük, terör, terör örgütü
Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
08:24 19.02.2024 (güncellendi: 08:43 19.02.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan paylaştığı bilgilerde 'Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) kış yapılanmasına büyük darbe vurulduğunu duyurdu. 9 ilde 24 mağara imha edildi.
Kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara saklanılan çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-3' operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.