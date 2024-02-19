https://sputniknews.com.tr/20240219/bakan-yerlikaya-duyurdu-9-ilde-24-magara-siginak-ve-barinma-alani-imha-edildi-1080866887.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan paylaştığı bilgilerde 'Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) kış yapılanmasına büyük darbe vurulduğunu duyurdu. 9 ilde... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T08:24+0300

2024-02-19T08:24+0300

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türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

operasyon

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barınak

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sığınak yok edici

mağara

bölücü

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Kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara saklanılan çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-3' operasyonlarında 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon, imha, barınak, sığınak, sığınak yok edici, mağara, bölücü, bölücülük, terör, terör örgütü