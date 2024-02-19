https://sputniknews.com.tr/20240219/annesinin-turkce-bilmedigi-icin-havalimaninda-bekletildigini-iddia-eden-kisiye-sorusturma-1080893324.html
'Annesinin Türkçe bilmediği için havalimanında bekletildiğini' iddia eden kişiye soruşturma
'Annesinin Türkçe bilmediği için havalimanında bekletildiğini' iddia eden kişiye soruşturma
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı'nda, dili nedeniyle annesinin mağdur olduğu ve bekletildiği yönünde çektiği videoyu yayınlayan kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T20:32+0300
2024-02-19T20:32+0300
2024-02-19T20:32+0300
türkiye
cumhuriyet
cumhuriyet
cumhuriyet başsavcılığı
istanbul havalimanı
türkçe
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Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat'ta annesinin lisanı sebebiyle kendini anlatamadığını, 2,5 saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini öne sürerek video çeken kişinin, bu iddialarının doğru olmadığı tespit edildi.Savcılık, bu kişi hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.Valilik açıklamasıİstanbul Valiliğince, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki iddialara ilişkin yapılan açıklamada, videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı belirtilmişti.Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen vatandaşa, uçaktan inişinden havalimanı çıkış noktasına kadar hizmet verildiği belirtilen açıklamada, süreç şöyle anlatılmıştı:"TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir.14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."
https://sputniknews.com.tr/20240218/valilikten-turkce-bilmedigi-icin-havalimaninda-hizmet-alamadi-iddialarina-iliskin-aciklama-1080857984.html
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cumhuriyet, cumhuriyet, cumhuriyet başsavcılığı, istanbul havalimanı, türkçe
cumhuriyet, cumhuriyet, cumhuriyet başsavcılığı, istanbul havalimanı, türkçe
'Annesinin Türkçe bilmediği için havalimanında bekletildiğini' iddia eden kişiye soruşturma
İstanbul Havalimanı'nda, dili nedeniyle annesinin mağdur olduğu ve bekletildiği yönünde çektiği videoyu yayınlayan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat'ta annesinin lisanı sebebiyle kendini anlatamadığını, 2,5 saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini öne sürerek video çeken kişinin, bu iddialarının doğru olmadığı tespit edildi.
Savcılık, bu kişi hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.
İstanbul Valiliğince, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki iddialara ilişkin yapılan açıklamada, videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı belirtilmişti.
Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen vatandaşa, uçaktan inişinden havalimanı çıkış noktasına kadar hizmet verildiği belirtilen açıklamada, süreç şöyle anlatılmıştı:
"TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir.14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."