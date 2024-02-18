https://sputniknews.com.tr/20240218/valilikten-turkce-bilmedigi-icin-havalimaninda-hizmet-alamadi-iddialarina-iliskin-aciklama-1080857984.html
Valilikten 'Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı' iddialarına ilişkin açıklama
Valilikten 'Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı' iddialarına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliğinden "havalimanında bekletildiğini" iddia eden kişiyle ilgili "Yaşlı vatandaşla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T20:24+0300
2024-02-18T20:24+0300
2024-02-18T20:24+0300
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istanbul valiliği
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istanbul havalimanı
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İstanbul Valiliği'nce, İstanbul Havalimanı'nda yaşlı bir kişiyle ilgili çekilen videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığının anlaşıldığı bildirildi.Valilik, 17 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yayımladı.Açıklamada, S.Ç. isimli kişinin Van'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği, bu kişinin ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatlı Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı belirtildi.Yolcunun bu durumunu fark eden uçak ekibinin, Van'dan hareket ederken İstanbul Havalimanı için gerekli talebi yaptığı vurgulandı.Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda kişiye uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar hizmetin verildiği aktarılan açıklamada, "Yaşlı vatandaşla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, süreç şöyle anlatıldı:
https://sputniknews.com.tr/20231211/bahceliden-genel-kurulda-kurtce-konusmaya-tepki-turkiyeye-sahip-cikmalarini-tavsiye--ederim-1078339732.html
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istanbul valiliği, istanbul, istanbul havalimanı
istanbul valiliği, istanbul, istanbul havalimanı
Valilikten 'Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı' iddialarına ilişkin açıklama
İstanbul Valiliğinden "havalimanında bekletildiğini" iddia eden kişiyle ilgili "Yaşlı vatandaşla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır" açıklaması yapıldı.
İstanbul Valiliği'nce, İstanbul Havalimanı'nda yaşlı bir kişiyle ilgili çekilen videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığının anlaşıldığı bildirildi.
Valilik, 17 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, S.Ç. isimli kişinin Van'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği, bu kişinin ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatlı Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı belirtildi.
Yolcunun bu durumunu fark eden uçak ekibinin, Van'dan hareket ederken İstanbul Havalimanı için gerekli talebi yaptığı vurgulandı.
Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda kişiye uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar hizmetin verildiği aktarılan açıklamada, "Yaşlı vatandaşla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, süreç şöyle anlatıldı:
"TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir.14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."