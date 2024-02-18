https://sputniknews.com.tr/20240218/valilikten-turkce-bilmedigi-icin-havalimaninda-hizmet-alamadi-iddialarina-iliskin-aciklama-1080857984.html

Valilikten 'Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı' iddialarına ilişkin açıklama

Valilikten 'Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı' iddialarına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliğinden "havalimanında bekletildiğini" iddia eden kişiyle ilgili "Yaşlı vatandaşla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T20:24+0300

2024-02-18T20:24+0300

2024-02-18T20:24+0300

türkiye

istanbul valiliği

istanbul

istanbul havalimanı

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İstanbul Valiliği'nce, İstanbul Havalimanı'nda yaşlı bir kişiyle ilgili çekilen videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığının anlaşıldığı bildirildi.Valilik, 17 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yayımladı.Açıklamada, S.Ç. isimli kişinin Van'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği, bu kişinin ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatlı Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı belirtildi.Yolcunun bu durumunu fark eden uçak ekibinin, Van'dan hareket ederken İstanbul Havalimanı için gerekli talebi yaptığı vurgulandı.Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda kişiye uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar hizmetin verildiği aktarılan açıklamada, "Yaşlı vatandaşla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, süreç şöyle anlatıldı:

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