https://sputniknews.com.tr/20240219/aday-gosterilmeyen-sariyer-belediye-baskani-genc-yarin-saat-1200ye-kadar-bekleme-karari-aldik-1080891037.html

Aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Yarın saat 12.00’ye kadar bekleme kararı aldık

Aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Yarın saat 12.00’ye kadar bekleme kararı aldık

Sputnik Türkiye

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yerel seçimlerde partisinden aday gösterilmemesi üzerine verdiği tepkinin karşılık bulduğunu belirterek, "Sesimiz duyuldu... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T19:24+0300

2024-02-19T19:24+0300

2024-02-19T19:24+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

sarıyer

şükrü genç

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Sarıyer Belediye Başkanı Genç yerel seçimlerde CHP'den yeniden ilçe belediye başkan adayı gösterilmemesi ve yaşanan süreç hakkında belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.Partisinin belediye başkanlığı adaylığı için aldığı 'yanlış kararı' değerlendirmesi için dün gece 24.00'e kadar süre verdiğini dile getiren Genç, basın açıklaması öncesinde önemli bir gelişme olduğunu söyledi.Genç, adaylık süreciyle ilgili partisinin yeniden bir değerlendirme yapacağını belirterek, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özel’in aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00’ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık" diye konuştu.Değerlendirmenin iyi bir şekilde sonuçlanmasını temenni ettiğini belirten Genç, şunları söyledi:Genç, yarın saat 12.00'de tekrar bir açıklama yapacağını, kendisini destekleyenlere danışmadan hiçbir şeyi kabul etmeyeceğini dile getirdi.CHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sarıyer Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Oktay Aksu'yu açıklamış, Sarıyer Belediye Başkanı Genç de bunu kabul etmediklerini belirterek, kararın yeniden değerlendirilmesini talep etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240214/aday-gosterilmeyen-sariyer-belediye-baskani-gencten-chp-yonetimine-tepki-bu-bir-siyasi-intihar-1080742896.html

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