https://sputniknews.com.tr/20240214/aday-gosterilmeyen-sariyer-belediye-baskani-gencten-chp-yonetimine-tepki-bu-bir-siyasi-intihar-1080742896.html

Aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Genç'ten CHP yönetimine tepki: 'Bu bir siyasi intihar'

Aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Genç'ten CHP yönetimine tepki: 'Bu bir siyasi intihar'

Sputnik Türkiye

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yeniden aday gösterilmemesine tepki göstererek parti yönetimine seslendi. "Alınan bu kararın bir siyasi intihar olmasından... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T19:16+0300

2024-02-14T19:16+0300

2024-02-14T19:16+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

chp

sarıyer

aday

seçim

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0e/1080742521_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_d73fcddaee0dafcf44db4d9beffde0f2.jpg

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmemesi üzerine bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sarıyer Belediye Başkanlığı binası önündeki açıklamaya çok sayıda partili de katılarak Genç’e destek verdi. Partililer ellerinde “Sen yoksan biz de yokuz”, “İmamoğlu hak yeme” yazılı dövizler taşıdı, “İmamoğlu gidecek”, “Şükrü Başkan seninleyiz” şeklinde sloganlar attıŞükrü Genç, alınan bu kararın siyasi bir intihar olmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, 18 Şubat tarihine kadar kararın gözden geçirilerek düzeltilmesini istediklerini söyledi. Sarıyer’i ranta mahkum etmeden yerinde dönüştürme gayretinde olduklarını da belirten Genç, halkının rant hırsının olmadığını tek istediklerinin Sarıyer’de huzurla yaşamak olduğunu ifade etti. 'Adaylık sürecini televizyondan öğrenmiş olmak partimizin ve cumhuriyetin kültürüyle bağdaşmamaktadır' Sarıyer Belediye Başkanlığı binası önünde toplanan partililere seslenen Genç, “Yüzde 27 oy oranıyla başladığımız yolculuğu 2009 seçimlerinde yüzde 37, 2014 yılında yüzde 52, 2019 yılında ise yüzde 60’lara taşıdık. Bir çocuğun doğumundan 15 yaşına kadar gelişi gibi Sarıyer'i hep birlikte büyüttük. Her kesimden verilen bu oy için tüm Sarıyerlilere binlerce kez teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımla birlikte 15 yıl emek harcamış, alın teri ve büyük mücadele ortaya koymuş bir belediye başkanı olarak, adaylık sürecinin sonunu televizyon ve medyadan takip ederek öğrenmek zorunda kalmış olmak yüzüncü yılını geride bırakan partimizin ve de cumhuriyetin kültürüyle bağdaşmamaktadır. Aday belirlemenin objektif ve tutarlı bir şekilde kamuoyu yoklamalarına bağlı olarak yapılmadığı da ortadadır. Çünkü bu süreçte yaptırdığımız iki anket Sarıyerlilerin tercihiyle yeniden seçileceğimizi açıkça ortaya koyarken buradan soruyorum; Hangi anket sonucu böyle bir kararın alınmasına neden olur?” dedi. 'Bu kadar hırs acaba rant hırsı mı? Benim halkımın rant hırsı yok” Sarıyer'i en doğru şekilde ranta mahkum etmeden yerinde dönüştürme gayreti içinde olduklarını ve bu yaşananları hak etmediklerini belirten Genç, “Sarıyer bu süreci hak etmedi sevgili dostlarım. Anne ve babalar bir evlat yetiştirmenin zorluğunu, harcanan emeği çok iyi bilirler. İşte bizim için de bütün süreçleri planladığımız, ilmek ilmek işleyerek geliştirdiğimiz; toplumun kesimlerinden oy alarak huzur ve hoşgörü kenti yaptığımız bir Sarıyer olduğunu yaşayarak görüyoruz zaten. Yıllardır mahalle sakinlerimizle birlikte verdiğimiz mücadele sonucunda gecekondu mahallelerimizin başta mülkiyet olmak üzere, temel problemlerinin çözüldüğü Sarıyer'i en doğru şekilde ranta mahkum etmeden yerinde dönüştürme gayreti içinde olduğumuzu, hazırlık içinde olduğumuzu herkes biliyor. Herkesin bilmesine rağmen bu kadar hırs acaba rant hırsı mı? Benim halkımın, oralarda yaşayan insanlarımın rant hırsı yok. Onların tek beklentisi bu kadar yıldır başına ne geleceğini bilmediği yuvasını artık kendisinin olacağı, başını yastığa rahat koyacağı ve bir gün torununa buraları rahatça bırakacağıdır. Onun tek beklentisi de budur. O zaman rant onları hiç ilgilendirmemektedir. Çalışma arkadaşlarım ile bu dönüşümü halktan yana çözümlerle gerçekleştirmek üzere 2009’dan bu yana altyapı çalışmalarını yaptık. Çok inanılmaz, güzel iyi bir teknik kadromuz var” şeklinde konuştu. 'Alınan bu kararın bir siyasi intihar olmasından endişeliyim' Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, parti yönetiminin aldığı kararın doğruluğundan endişeli olduklarını belirterek, “Yaşamım boyunca demokrasi mücadelesi verdim. Vermeye devam ediyorum ve vermeye devam edeceğim. Beni o yoldan toplumum için bu bana sevgili anacığımın en büyük öğüdüdür; 'Oğlum iki elim yakanda olacak, insanları bırakma' Şimdi 15 yıllık evladım Sarıyer'in geleceğinden endişeliyim. Sarıyer'in kaybedilmesinden endişeliyim. 2009’da hazırladığımız Sarıyer Kalkınma Eylem Planı'yla başlattığımız orta ve uzun vadeli projelerin tamamlanamamasından bir mühendis olarak endişeliyim. Çünkü planlama liyakatli ellerde yapılabilir ve ancak uygulanabilir. Bir de kimden yana olacak? Ranttan yana değil halkından yana olacak. Devam eden mülkiyet çözüm sürecinin tamamlanamamasından endişeliyim. Yerinde dönüşüm istediğimiz gecekondularımız için, avucunda tuttuğum ranta açılmasına izin vermediğiniz tüm yeşil alanlar için endişeliyim. Alınan bu kararın bir siyasi intihar olmasından endişeliyim. Partimizin kuruluşundan şu güne dek en büyük iddiası parti içi demokrasinin işletilmesi ve halkın taleplerinin ön planda tutulmasıdır. Parti organları birbirini denetleyen ve yapılan veya yapılması muhtemel hataları önleyici mekanizmalar olup şeffaf ve halka hesap verecek şekilde oluştururuz. Eğer uğruna mücadele verdiğin halkının, yüz yıllık geçmişi olan partinin kriterlerini bilmeden ve de onlara uygun olmadan, ki her şey o kadar açık yazıyor; bu partinin tüzüğünde var. Eğer böyle bir çaba ve uğraş içine girilmesi ile bir sonuç geldiyse sonucun doğruluğundan endişeliyim. Ve de öyle oldu” dedi. 'Peki 18 Şubat akşamından sonra ne olacak?'Umutlarının hala devam ettiğini belirten Şükrü Genç, “Umut ediyorum ki parti yönetimimiz kazanacak adayla seçime girmekten yana tercihini bir daha gözden geçirecektir. Parti yönetimimiz Sarıyerlilerin sesini duysun ve dinlesin. Umut ediyorum ki parti yönetimimiz doğru saha ölçümlerine göre hareket etsin. O anketlere kulak verilsin. Umut ediyorum ki, parti yönetimimiz Sarıyer ve İstanbul'u kazanmak için en doğru yöntemi en doğru adayı belirleyecektir. Bu talepler dikkate alınarak bu kararın partimizce yeniden gözden geçirilmesini Sarıyerliler adına talep ediyorum. Sarıyer halkı ve benim umudum beklentim şudur ki; bu kararların yeniden gözden geçirilmesi için 18 Şubat akşamına kadar artarak devam edecektir bu. Peki 18 Şubat akşamından sonra ne olacak? Ben mühendisim. Biz mühendisler bir karar verirken birlikte kimler varsa çevresinde herkesle birlikte karar verir. Yani verileri ne varsa bütün mesajları alırız. Olanı olmayanı, bir araya getirir, tartışırız. Yani bunun içinde halkımız, muhtarlarımız, gazetecilerimiz ve çocuklarımız ve bu yaşamın içinde olan herkes. Birlikte karar veririz. İşte o noktada analizini yaparız, böyle bir bina gibi. Ve biz bu şekilde hareket edeceğiz deriz. Ve kararımızı aynı şekilde çok daha kalabalıklarla her yere duyururuz. 18 Şubat gününe kadar bu kararın gözden geçirilmesini ve düzeltilmesini istiyoruz. Sarıyer iktidarının ve beklenti içinde olan tüm Sarıyerliler ve İstanbullular, Anadolu'daki Sarıyerliler, sevdalı Sarıyerliler hep bir araya gelerek karar vereceği 18 Şubat akşamına hep beraber var mıyız sevgili dostlar?” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20240213/kadikoy-belediye-baskani-odabasi-aday-gosterilmeyecegimi-sosyal-medyadan-ogrendim-1080700972.html

sarıyer

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, sarıyer, aday, seçim