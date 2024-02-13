https://sputniknews.com.tr/20240213/kadikoy-belediye-baskani-odabasi-aday-gosterilmeyecegimi-sosyal-medyadan-ogrendim-1080700972.html

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Aday gösterilmeyeceğimi sosyal medyadan öğrendim

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Aday gösterilmeyeceğimi sosyal medyadan öğrendim

Sputnik Türkiye

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyeceğini sosyal medyadan, nihai haberi ise televizyondan öğrendiğini... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T21:35+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kadıköy

aday

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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP yönetiminin kendisini yeniden aday göstermeme kararını sosyal medyadan öğrendiğini belirtti.Odabaşı X hesabından paylaştığı açıklamada, "Belediye başkanlığımın ilk döneminin sonunda tekrar aday gösterilmeyeceğimi sosyal medyaya düşen haberlerle öğrendim. 100 yıllık partimin ne olursa olsun bu derece siyasi nezaketten yoksun olmayacağını, bu nedenle en azından bu haberin şahsen tebliğ edileceğini düşünürken, nihai haberi de televizyondan öğrendim."

https://sputniknews.com.tr/20240212/chpden-haluk-levent-aciklamasi-1080663873.html

kadıköy

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kadıköy, aday