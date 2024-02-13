https://sputniknews.com.tr/20240213/kadikoy-belediye-baskani-odabasi-aday-gosterilmeyecegimi-sosyal-medyadan-ogrendim-1080700972.html
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Aday gösterilmeyeceğimi sosyal medyadan öğrendim
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Aday gösterilmeyeceğimi sosyal medyadan öğrendim
Sputnik Türkiye
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyeceğini sosyal medyadan, nihai haberi ise televizyondan öğrendiğini... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T21:35+0300
2024-02-13T21:35+0300
2024-02-13T21:35+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kadıköy
aday
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103857/20/1038572055_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_433f34fce4516f9e8300120ab1d29bf3.jpg
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP yönetiminin kendisini yeniden aday göstermeme kararını sosyal medyadan öğrendiğini belirtti.Odabaşı X hesabından paylaştığı açıklamada, "Belediye başkanlığımın ilk döneminin sonunda tekrar aday gösterilmeyeceğimi sosyal medyaya düşen haberlerle öğrendim. 100 yıllık partimin ne olursa olsun bu derece siyasi nezaketten yoksun olmayacağını, bu nedenle en azından bu haberin şahsen tebliğ edileceğini düşünürken, nihai haberi de televizyondan öğrendim."
https://sputniknews.com.tr/20240212/chpden-haluk-levent-aciklamasi-1080663873.html
kadıköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103857/20/1038572055_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b4bc48c274962f57e55c7463bec8fb6c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kadıköy, aday
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kadıköy, aday
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Aday gösterilmeyeceğimi sosyal medyadan öğrendim
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyeceğini sosyal medyadan, nihai haberi ise televizyondan öğrendiğini açıkladı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP yönetiminin kendisini yeniden aday göstermeme kararını sosyal medyadan öğrendiğini belirtti.
Odabaşı X hesabından paylaştığı açıklamada, "Belediye başkanlığımın ilk döneminin sonunda tekrar aday gösterilmeyeceğimi sosyal medyaya düşen haberlerle öğrendim. 100 yıllık partimin ne olursa olsun bu derece siyasi nezaketten yoksun olmayacağını, bu nedenle en azından bu haberin şahsen tebliğ edileceğini düşünürken, nihai haberi de televizyondan öğrendim."