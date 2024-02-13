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Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Aday gösterilmeyeceğimi sosyal medyadan öğrendim
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Aday gösterilmeyeceğimi sosyal medyadan öğrendim
Sputnik Türkiye
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyeceğini sosyal medyadan, nihai haberi ise televizyondan öğrendiğini... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T21:35+0300
2024-02-13T21:35+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
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kadıköy
aday
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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP yönetiminin kendisini yeniden aday göstermeme kararını sosyal medyadan öğrendiğini belirtti.Odabaşı X hesabından paylaştığı açıklamada, "Belediye başkanlığımın ilk döneminin sonunda tekrar aday gösterilmeyeceğimi sosyal medyaya düşen haberlerle öğrendim. 100 yıllık partimin ne olursa olsun bu derece siyasi nezaketten yoksun olmayacağını, bu nedenle en azından bu haberin şahsen tebliğ edileceğini düşünürken, nihai haberi de televizyondan öğrendim."
https://sputniknews.com.tr/20240212/chpden-haluk-levent-aciklamasi-1080663873.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kadıköy, aday

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Aday gösterilmeyeceğimi sosyal medyadan öğrendim

21:35 13.02.2024
© TwitterŞerdil Dara Odabaşı
Şerdil Dara Odabaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© Twitter
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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyeceğini sosyal medyadan, nihai haberi ise televizyondan öğrendiğini açıkladı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP yönetiminin kendisini yeniden aday göstermeme kararını sosyal medyadan öğrendiğini belirtti.
Odabaşı X hesabından paylaştığı açıklamada, "Belediye başkanlığımın ilk döneminin sonunda tekrar aday gösterilmeyeceğimi sosyal medyaya düşen haberlerle öğrendim. 100 yıllık partimin ne olursa olsun bu derece siyasi nezaketten yoksun olmayacağını, bu nedenle en azından bu haberin şahsen tebliğ edileceğini düşünürken, nihai haberi de televizyondan öğrendim."
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