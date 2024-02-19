https://sputniknews.com.tr/20240219/abdde-trumpin-dolandiricilik-davasinin-masraflari-icin-bagis-kampanyasi-baslatildi-1080881639.html
ABD'de Trump'ın 'dolandırıcılık' davasının masrafları için bağış kampanyası başlatıldı
ABD'de Trump'ın 'dolandırıcılık' davasının masrafları için bağış kampanyası başlatıldı
Sputnik Türkiye
ABD'de bir kişi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 'dolandırıcılık' davasının yasal masraflarının karşılanması için bağış toplamaya başladı. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T14:54+0300
2024-02-19T14:54+0300
2024-02-19T14:54+0300
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The Hill'in haberine göre, girişimci ve yatırımcı Grant Cardone'un eşi Elena Cardone, Trump'ın dava masraflarını karşılayabilmek için 'GoFundMe.com' adlı platformda bağış kampanyası başlattı.Bağış kampanyasının sayfasında eski Başkan Trump'ın 'haksız yargılandığını' ifade eden Cardone, "Son zamanlarda (Trump'ın) karşı karşıya olduğu yasal mücadeleler, yalnızca ona karşı değil her ABD'linin hak ettiği ideal adalet ve yasal sürece bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.Cardone'un 355 milyon dolar toplama hedefiyle 3 gün önce başlattığı bağış kampanyasında, şimdiye kadar yaklaşık 415 bin dolar toplandı.Trump hakkındaki dolandırıcılık davasıTrump, kendisi, çocukları ve şirketleri hakkında 'emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları' gerekçesiyle açılan davada 354,9 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını, aynı zamanda 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep ediyordu.Yargıç Arthur Engoron, 'emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı' suçlamasıyla açılan davada eski Başkan Trump ve 'Trump Organization' adlı şirketinin anlaşmalar ve finansman sağlama evrakında varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin iddiaların mahkemede değerlendirilmesine hükmetmişti.Engoron, 35 sayfalık kararında Trump ile şirketi ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'ta sona ermişti.
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donald trump, the trump organization, donald trump jr, dolandırıcılık, gofundme, yardım, mahkeme, mahkeme kararı
donald trump, the trump organization, donald trump jr, dolandırıcılık, gofundme, yardım, mahkeme, mahkeme kararı
ABD'de Trump'ın 'dolandırıcılık' davasının masrafları için bağış kampanyası başlatıldı
ABD'de bir kişi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 'dolandırıcılık' davasının yasal masraflarının karşılanması için bağış toplamaya başladı.
The Hill'in haberine göre, girişimci ve yatırımcı Grant Cardone'un eşi Elena Cardone, Trump'ın dava masraflarını karşılayabilmek için 'GoFundMe.com' adlı platformda bağış kampanyası başlattı.
Bağış kampanyasının sayfasında eski Başkan Trump'ın 'haksız yargılandığını' ifade eden Cardone, "Son zamanlarda (Trump'ın) karşı karşıya olduğu yasal mücadeleler, yalnızca ona karşı değil her ABD'linin hak ettiği ideal adalet ve yasal sürece bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.
Cardone'un 355 milyon dolar toplama hedefiyle 3 gün önce başlattığı bağış kampanyasında, şimdiye kadar yaklaşık 415 bin dolar toplandı.
Trump hakkındaki dolandırıcılık davası
Trump, kendisi, çocukları ve şirketleri hakkında 'emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları' gerekçesiyle açılan davada 354,9 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.
New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını, aynı zamanda 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep ediyordu.
Yargıç Arthur Engoron, 'emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı' suçlamasıyla açılan davada eski Başkan Trump ve 'Trump Organization' adlı şirketinin anlaşmalar ve finansman sağlama evrakında varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin iddiaların mahkemede değerlendirilmesine hükmetmişti.
Engoron, 35 sayfalık kararında Trump ile şirketi ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.
2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'ta sona ermişti.