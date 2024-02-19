https://sputniknews.com.tr/20240219/abd-medyasindan-itiraf-rusya-savasi-surdurmek-icin-buyuk-ekonomik-imkanlara-sahip-1080879224.html
ABD medyasından itiraf: Rusya, savaşı sürdürmek için büyük ekonomik imkanlara sahip
ABD medyasından itiraf: Rusya, savaşı sürdürmek için büyük ekonomik imkanlara sahip
Sputnik Türkiye
ABD merkezli Business Insider dergisi, Rusya’nın özel askeri harekatına devam edebilme fırsatını veren büyük ekonomik imkanlara sahip olduğunu belirtti. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T13:42+0300
2024-02-19T13:42+0300
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Boston merkezli yatırım yönetimi firması Loomis Sayles’in makro strateji ve Rusya uzmanı Hassan Malik, Business Insider’e açıklamasında, “Tamamen ekonomik açıdan bakıldığında, Rusya’nın savaşa devam etmek için büyük potansiyeli var” ifadelerini kullandı.Krizin Rusya’ya ulaşmaması nedeniyle ekonomisinin acı çekmediğini kaydeden Malik, Rus ekonomisinin 2022’de resmi istatistiğe göre yüzde 1.2 gerilerken Ukrayna ekonomisinin aynı dönemde yüzde 29.1 küçülme yaşadığına dikkat çekti.Rusya’nın, enerji kaynakları, tarım ve metalürji alanlarındaki konumu sayesinde büyük küresel ekonomi olduğunu ifade eden uzman, “Batı’nın yaptırımları ve ticari kısıtlamaları elbette Rus ekonomisi üzerinde bir etkiye sahip olsa da bu etki çok sınırlı” dedi.Ekonomiyi güçlendirmek için Moskova’nın paralel ithalat, mal ihracatını Çin ve Hindistan’a yönlendirme ve yeni tedarik zincirleri oluşturma gibi aldığı tedbirler Batı yaptırımlarının Rus savunma sanayisi ve ekonomisi üzerindeki etkisini daha da azalttığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240219/abd-ve-muttefikleri-ukrayna-ordusunun-cokusunu-onlemeye-calisiyor-1080875593.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, abd, rusya, rus ordusu, rus ekonomisi, enerji
ABD medyasından itiraf: Rusya, savaşı sürdürmek için büyük ekonomik imkanlara sahip
ABD merkezli Business Insider dergisi, Rusya’nın özel askeri harekatına devam edebilme fırsatını veren büyük ekonomik imkanlara sahip olduğunu belirtti.
Boston merkezli yatırım yönetimi firması Loomis Sayles’in makro strateji ve Rusya uzmanı Hassan Malik, Business Insider’e açıklamasında, “Tamamen ekonomik açıdan bakıldığında, Rusya’nın savaşa devam etmek için büyük potansiyeli var” ifadelerini kullandı.
Krizin Rusya’ya ulaşmaması nedeniyle ekonomisinin acı çekmediğini kaydeden Malik, Rus ekonomisinin 2022’de resmi istatistiğe göre yüzde 1.2 gerilerken Ukrayna ekonomisinin aynı dönemde yüzde 29.1 küçülme yaşadığına dikkat çekti.
Rusya’nın, enerji kaynakları, tarım ve metalürji alanlarındaki konumu sayesinde büyük küresel ekonomi olduğunu ifade eden uzman, “Batı’nın yaptırımları ve ticari kısıtlamaları elbette Rus ekonomisi üzerinde bir etkiye sahip olsa da bu etki çok sınırlı” dedi.
Ekonomiyi güçlendirmek için Moskova’nın paralel ithalat, mal ihracatını Çin ve Hindistan’a yönlendirme ve yeni tedarik zincirleri oluşturma gibi aldığı tedbirler Batı yaptırımlarının Rus savunma sanayisi ve ekonomisi üzerindeki etkisini daha da azalttığı kaydedildi.