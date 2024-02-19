https://sputniknews.com.tr/20240219/abd-medyasindan-itiraf-rusya-savasi-surdurmek-icin-buyuk-ekonomik-imkanlara-sahip-1080879224.html

ABD medyasından itiraf: Rusya, savaşı sürdürmek için büyük ekonomik imkanlara sahip

ABD medyasından itiraf: Rusya, savaşı sürdürmek için büyük ekonomik imkanlara sahip

Sputnik Türkiye

ABD merkezli Business Insider dergisi, Rusya’nın özel askeri harekatına devam edebilme fırsatını veren büyük ekonomik imkanlara sahip olduğunu belirtti. 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T13:42+0300

2024-02-19T13:42+0300

2024-02-19T13:42+0300

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Boston merkezli yatırım yönetimi firması Loomis Sayles’in makro strateji ve Rusya uzmanı Hassan Malik, Business Insider’e açıklamasında, “Tamamen ekonomik açıdan bakıldığında, Rusya’nın savaşa devam etmek için büyük potansiyeli var” ifadelerini kullandı.Krizin Rusya’ya ulaşmaması nedeniyle ekonomisinin acı çekmediğini kaydeden Malik, Rus ekonomisinin 2022’de resmi istatistiğe göre yüzde 1.2 gerilerken Ukrayna ekonomisinin aynı dönemde yüzde 29.1 küçülme yaşadığına dikkat çekti.Rusya’nın, enerji kaynakları, tarım ve metalürji alanlarındaki konumu sayesinde büyük küresel ekonomi olduğunu ifade eden uzman, “Batı’nın yaptırımları ve ticari kısıtlamaları elbette Rus ekonomisi üzerinde bir etkiye sahip olsa da bu etki çok sınırlı” dedi.Ekonomiyi güçlendirmek için Moskova’nın paralel ithalat, mal ihracatını Çin ve Hindistan’a yönlendirme ve yeni tedarik zincirleri oluşturma gibi aldığı tedbirler Batı yaptırımlarının Rus savunma sanayisi ve ekonomisi üzerindeki etkisini daha da azalttığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240219/abd-ve-muttefikleri-ukrayna-ordusunun-cokusunu-onlemeye-calisiyor-1080875593.html

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