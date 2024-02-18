https://sputniknews.com.tr/20240218/zorunlu-trafik-sigortasinda-yeni-donem-yarin-basliyor-1080844399.html

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem yarın başlıyor

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem yarın başlıyor

Sputnik Türkiye

'Sigorta Aracıları Teklif Platformu' uygulaması yarın başlıyor. Uygulamayla sürücülerin kısa sürede poliçeye ulaşması, teklif vermeyen şirketlerin tespitinin... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T13:42+0300

2024-02-18T13:42+0300

2024-02-18T13:42+0300

trafik

türkiye

uygulama

sigorta

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Zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorununa çözüm için geliştirilen 'Sigorta Aracıları Teklif Platformu' yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.Platform uygulaması ile sürücülerin kısa sürede poliçeye ulaşması hedeflenirken, teklif vermeyen şirketlerin tespiti kolaylaşacak.Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde kurulan ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) usul ve esaslarını belirlediği platform uygulamasında, trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin üyeliği zorunlu tutularak sisteme entegrasyonu sağlandı. 17 bin sigorta acentesinin üyelik süreci, üyelik ücreti ödeme şartı ile isteğe bağlı tutuldu.SEDDK'nin platformun işleyişini tebliğ ettiği genelgeye göre, sigorta şirketleri aracılık sözleşmesi bulunan acentelerle platform üzerinden organik şekilde süreçleri yürütecek. Hukuksal bağı bulunmayan sigorta şirketi ile acente arasında sadece platformda geçerli olmak üzere sözleşme yapılacak.Platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmesinde teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenmeyecek. Sigorta şirketi, acenteye sadece tek bir şirket ile çalışılması gerektiğine ilişkin kısıtlama koyamayacak, ayrıca, acentenin müşteri portföy hakkına zarar verecek herhangi bir düzenleme yapamayacak.Sürücüler trafik poliçesine kısa sürede ulaşacakİki faza ayrılan teklif alma sürecinde, birinci fazda acenteler halihazırda anlaşması olan sigorta şirketlerinden platform üzerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacak. Sigortalının onay verdiği teklif işleme alınacak.10 dakikalık süre içinde birinci fazda teklif alamayan acenteler ikinci faza geçecek.Acenteler bu fazda platform üzerinden yapılan aracılık sözleşmesi yaptığı diğer sigorta şirketlerinden teklif alabilecek. Bu fazda da 10 dakika içinde söz konusu şirketler tarafından teklif verilecek ve bu teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecek.Şirketler tarafından teklif verilmemesi ve verilen teklif ile gün sonuna kadar poliçe tanzim edilmemesi poliçe düzenlemekten kaçınma hali olarak kabul edilecek. Platform sayesinde teklif vermeyen şirketler hızlıca tespit edilecek.'Acentenin işi kolaylaşacak'TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, yarın devreye alınacak teklif platformunun, amacına uygun olarak çalışması halinde acentenin işini kolaylaştıracağını belirtti.Korkut, platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmelerine dikkati çekerek, "Genelgeye göre, şirketlerin acentelik vermemesi durumunda 3 ay boyunca yeniden başvuru yapılamaması poliçeye ulaşım açısından sorun oluşturabilir" dedi.Kazanılan zamanın hem acenteye hem de sektöre faydası olacağını ifade eden Korkut, uygulamada çıkabilecek sorunlarla ilgili SEDDK ile devamlı irtibatta olduklarını, sektörün gelişimi için tüm taraflarla eş güdümlü çalıştıklarını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240204/tuik-acikladi-en-cok-trafige-kayitli-arac-hangi-ilde-1080383905.html

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