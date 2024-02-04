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TÜİK açıkladı: En çok trafiğe kayıtlı araç hangi ilde?
TÜİK açıkladı: En çok trafiğe kayıtlı araç hangi ilde?
Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının geçen yıl itibarıyla 28,7 milyonu bulduğu Türkiye'de Antalya, Muğla, Burdur, Çanakkale ve Aydın'da her iki kişiden birine araç... 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T18:20+0300
2024-02-04T18:20+0300
türkiye
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüik
araç
otomobil
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan 28 milyon 740 bin 492 aracın yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.İstanbul, toplam 5 milyon 406 bin 820 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il iken, bu kenti 2 milyon 576 bin 835 taşıtla Ankara, 1 milyon 798 bin 709 taşıtla İzmir, 1 milyon 449 bin 356 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu iller ise 9 bin 470 taşıtla Hakkari, 11 bin 73 taşıtla Tunceli, 17 bin 328 taşıtla Bayburt oldu.Trafiğe kayıtlı araçlar nüfusa göre değerlendirildiğinde, Türkiye'de 3 kişiye bir araç düşüyor.'Her iki kişiden birine araç düşüyor'Antalya, Burdur, Muğla, Çanakkale ve Aydın'da ise her iki kişiden birine araç düşüyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 1 milyon 48 bin 185 olan Muğla'da 653 bin 606 (yüzde 62,4), nüfusu 273 bin 799 olan Burdur'da 160 bin 355 (yüzde 58,6) ve nüfusu 2 milyon 688 bin 4 olan Antalya'da ise 1 milyon 449 bin 356 (yüzde 53,9) olarak belirlendi.Nüfusu 559 bin 383 olan Çanakkale'de ise 280 bin 912 (yüzde 50,2) ve nüfusu 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın'da 572 bin 863 (yüzde 49,9) araç bulunuyor.'Hakkari'de 29 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü'Buna karşılık, Hakkari'de 29 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü. Bu ili 17 kişiye 1 araç düşen Şırnak ve 16 kişiye 1 araç düşen Ağrı izledi.Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 15 milyon 221 bin 134 otomobil bulunuyor. Türkiye'de ortalama 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.Söz konusu oran dikkate alındığında en çok otomobil bulunan 3 il arasında Ankara dikkati çekiyor. Ankara'da geçen yıl sonu itibarıyla otomobil sayısı 1 milyon 870 bin 5 adet ve nüfus 5 milyon 782 bin 285. Yani başkentte yaklaşık 3 kişiye bir otomobil düşüyor.İstanbul'da otomobil sayısı 3 milyon 597 bin 81 ve nüfus 15 milyon 907 bin 951 olarak kayıtlara geçti.Nüfusu 4 milyon 462 bin 56 olan İzmir'de ise 955 bin 517 otomobil bulunuyor. İzmir'de yaklaşık her 5 kişide 1 otomobil sahipliği bulunuyor.TÜİK verilerine göre nüfusa ve illere göre trafiğe kayıtlı araç ve her 100 kişiye düşen taşıt sayısı şöyle:
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türkiye istatistik kurumu (tüik), tüik, araç, otomobil
türkiye istatistik kurumu (tüik), tüik, araç, otomobil

TÜİK açıkladı: En çok trafiğe kayıtlı araç hangi ilde?

18:20 04.02.2024
© İHARamazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başlayınca TEM Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi.
Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başlayınca TEM Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2024
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Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının geçen yıl itibarıyla 28,7 milyonu bulduğu Türkiye'de Antalya, Muğla, Burdur, Çanakkale ve Aydın'da her iki kişiden birine araç düşüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan 28 milyon 740 bin 492 aracın yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
İstanbul, toplam 5 milyon 406 bin 820 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il iken, bu kenti 2 milyon 576 bin 835 taşıtla Ankara, 1 milyon 798 bin 709 taşıtla İzmir, 1 milyon 449 bin 356 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu iller ise 9 bin 470 taşıtla Hakkari, 11 bin 73 taşıtla Tunceli, 17 bin 328 taşıtla Bayburt oldu.
Trafiğe kayıtlı araçlar nüfusa göre değerlendirildiğinde, Türkiye'de 3 kişiye bir araç düşüyor.

'Her iki kişiden birine araç düşüyor'

Antalya, Burdur, Muğla, Çanakkale ve Aydın'da ise her iki kişiden birine araç düşüyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 1 milyon 48 bin 185 olan Muğla'da 653 bin 606 (yüzde 62,4), nüfusu 273 bin 799 olan Burdur'da 160 bin 355 (yüzde 58,6) ve nüfusu 2 milyon 688 bin 4 olan Antalya'da ise 1 milyon 449 bin 356 (yüzde 53,9) olarak belirlendi.
Nüfusu 559 bin 383 olan Çanakkale'de ise 280 bin 912 (yüzde 50,2) ve nüfusu 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın'da 572 bin 863 (yüzde 49,9) araç bulunuyor.

'Hakkari'de 29 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü'

Buna karşılık, Hakkari'de 29 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü. Bu ili 17 kişiye 1 araç düşen Şırnak ve 16 kişiye 1 araç düşen Ağrı izledi.
Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 15 milyon 221 bin 134 otomobil bulunuyor. Türkiye'de ortalama 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.
Söz konusu oran dikkate alındığında en çok otomobil bulunan 3 il arasında Ankara dikkati çekiyor. Ankara'da geçen yıl sonu itibarıyla otomobil sayısı 1 milyon 870 bin 5 adet ve nüfus 5 milyon 782 bin 285. Yani başkentte yaklaşık 3 kişiye bir otomobil düşüyor.
İstanbul'da otomobil sayısı 3 milyon 597 bin 81 ve nüfus 15 milyon 907 bin 951 olarak kayıtlara geçti.
Nüfusu 4 milyon 462 bin 56 olan İzmir'de ise 955 bin 517 otomobil bulunuyor. İzmir'de yaklaşık her 5 kişide 1 otomobil sahipliği bulunuyor.
TÜİK verilerine göre nüfusa ve illere göre trafiğe kayıtlı araç ve her 100 kişiye düşen taşıt sayısı şöyle:

İl

Taşıt sayısı

Nüfus

Her 100 kişiye düşen taşıt sayısı

Otomobil sayısı

Toplam

28.740.492

85.279.553

33,70

15.221.134

Adana

818.739

2.274.106

36,00

402.174

Adıyaman

135.134

635.169

21,28

59.206

Afyonkarahisar

267.276

747.555

35,75

102.411

Ağrı

31.896

510.626

6,25

9.105

Amasya

141.592

338.267

41,86

68.746

Ankara

2.576.835

5.782.285

44,56

1.870.005

Antalya

1.449.356

2.688.004

53,92

667.123

Artvin

45.154

169.403

26,65

19.062

Aydın

572.863

1.148.241

49,89

214.668

Balıkesir

586.724

1.257.590

46,65

245.413

Bilecik

80.618

228.673

35,25

37.591

Bingöl

19.856

282.556

7,03

9.900

Bitlis

24.780

353.988

7,00

8.970

Bolu

133.885

320.824

41,73

64.173

Burdur

160.355

273.799

58,57

62.074

Bursa

1.143.096

3.194.720

35,78

629.450

Çanakkale

280.912

559.383

50,22

107.915

Çankırı

63.003

195.766

32,18

23.998

Çorum

197.111

524.130

37,61

90.847

Denizli

500.634

1.056.332

47,39

234.548

Diyarbakır

150.631

1.804.880

8,35

66.497

Edirne

183.071

414.714

44,14

77.654

Elazığ

151.057

591.497

25,54

86.363

Erzincan

70.211

239.223

29,35

32.414

Erzurum

132.169

749.754

17,63

66.764

Eskişehir

339.274

906.617

37,42

192.815

Gaziantep

660.178

2.154.051

30,65

286.068

Giresun

107.541

450.862

23,85

49.716

Gümüşhane

28.042

144.544

19,40

12.287

Hakkari

9.470

275.333

3,44

2.346

Hatay

603.212

1.686.043

35,78

249.236

Isparta

210.743

445.325

47,32

94.310

Mersin

766.116

1.916.432

39,98

338.923

İstanbul

5.406.820

15.907.951

33,99

3.597.081

İzmir

1.798.709

4.462.056

40,31

955.517

Kars

48.257

274.829

17,56

13.105

Kastamonu

151.666

378.115

40,11

69.485

Kayseri

449.474

1.441.523

31,18

278.188

Kırklareli

152.823

369.347

41,38

67.979

Kırşehir

78.123

244.519

31,95

42.886

Kocaeli

518.343

2.079.072

24,93

298.261

Konya

858.597

2.296.347

37,39

415.376

Kütahya

243.351

580.701

41,91

116.572

Malatya

215.645

812.580

26,54

114.274

Manisa

722.023

1.468.279

49,17

247.951

Kahramanmaraş

295.611

1.177.436

25,11

165.961

Mardin

91.605

870.374

10,52

28.554

Muğla

653.606

1.048.185

62,36

250.320

Muş

37.051

399.202

9,28

10.370

Nevşehir

147.126

310.011

47,46

62.858

Niğde

127.170

365.419

34,80

55.359

Ordu

172.686

763.190

22,63

94.156

Rize

92.332

344.016

26,84

40.588

Sakarya

356.322

1.080.080

32,99

178.230

Samsun

453.751

1.368.488

33,16

222.195

Siirt

24.310

331.311

7,34

7.849

Sinop

71.025

220.799

32,17

34.954

Sivas

186.527

634.924

29,38

97.260

Tekirdağ

323.721

1.142.451

28,34

167.021

Tokat

217.559

596.454

36,48

97.746

Trabzon

249.175

818.023

30,46

139.820

Tunceli

11.073

84.366

13,12

4.264

Şanlıurfa

296.874

2.170.110

13,68

103.057

Uşak

161.323

375.454

42,97

76.662

Van

81.349

1.128.749

7,21

30.045

Yozgat

120.016

418.442

28,68

52.936

Zonguldak

177.270

588.510

30,12

103.900

Aksaray

152.536

433.055

35,22

76.447

Bayburt

17.328

84.241

20,57

7.509

Karaman

103.720

260.838

39,76

41.060

Kırıkkale

75.097

277.046

27,11

42.753

Batman

54.911

634.491

8,65

18.190

Şırnak

32.582

557.605

5,84

6.601

Bartın

59.434

203.351

29,23

32.107

Ardahan

19.715

92.481

21,32

4.105

Iğdır

31.682

203.594

15,56

6.964

Yalova

82.546

296.333

27,86

42.126

Karabük

73.886

252.058

29,31

43.376

Kilis

60.161

147.919

40,67

12.408

Osmaniye

207.870

559.405

37,16

99.154

Düzce

136.177

405.131

33,61

64.782

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