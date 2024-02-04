https://sputniknews.com.tr/20240204/tuik-acikladi-en-cok-trafige-kayitli-arac-hangi-ilde-1080383905.html
TÜİK açıkladı: En çok trafiğe kayıtlı araç hangi ilde?
TÜİK açıkladı: En çok trafiğe kayıtlı araç hangi ilde?
Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının geçen yıl itibarıyla 28,7 milyonu bulduğu Türkiye'de Antalya, Muğla, Burdur, Çanakkale ve Aydın'da her iki kişiden birine araç... 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T18:20+0300
2024-02-04T18:20+0300
2024-02-04T18:20+0300
türkiye
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüik
araç
otomobil
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan 28 milyon 740 bin 492 aracın yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.İstanbul, toplam 5 milyon 406 bin 820 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il iken, bu kenti 2 milyon 576 bin 835 taşıtla Ankara, 1 milyon 798 bin 709 taşıtla İzmir, 1 milyon 449 bin 356 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu iller ise 9 bin 470 taşıtla Hakkari, 11 bin 73 taşıtla Tunceli, 17 bin 328 taşıtla Bayburt oldu.Trafiğe kayıtlı araçlar nüfusa göre değerlendirildiğinde, Türkiye'de 3 kişiye bir araç düşüyor.'Her iki kişiden birine araç düşüyor'Antalya, Burdur, Muğla, Çanakkale ve Aydın'da ise her iki kişiden birine araç düşüyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 1 milyon 48 bin 185 olan Muğla'da 653 bin 606 (yüzde 62,4), nüfusu 273 bin 799 olan Burdur'da 160 bin 355 (yüzde 58,6) ve nüfusu 2 milyon 688 bin 4 olan Antalya'da ise 1 milyon 449 bin 356 (yüzde 53,9) olarak belirlendi.Nüfusu 559 bin 383 olan Çanakkale'de ise 280 bin 912 (yüzde 50,2) ve nüfusu 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın'da 572 bin 863 (yüzde 49,9) araç bulunuyor.'Hakkari'de 29 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü'Buna karşılık, Hakkari'de 29 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü. Bu ili 17 kişiye 1 araç düşen Şırnak ve 16 kişiye 1 araç düşen Ağrı izledi.Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 15 milyon 221 bin 134 otomobil bulunuyor. Türkiye'de ortalama 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.Söz konusu oran dikkate alındığında en çok otomobil bulunan 3 il arasında Ankara dikkati çekiyor. Ankara'da geçen yıl sonu itibarıyla otomobil sayısı 1 milyon 870 bin 5 adet ve nüfus 5 milyon 782 bin 285. Yani başkentte yaklaşık 3 kişiye bir otomobil düşüyor.İstanbul'da otomobil sayısı 3 milyon 597 bin 81 ve nüfus 15 milyon 907 bin 951 olarak kayıtlara geçti.Nüfusu 4 milyon 462 bin 56 olan İzmir'de ise 955 bin 517 otomobil bulunuyor. İzmir'de yaklaşık her 5 kişide 1 otomobil sahipliği bulunuyor.TÜİK verilerine göre nüfusa ve illere göre trafiğe kayıtlı araç ve her 100 kişiye düşen taşıt sayısı şöyle:
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türkiye istatistik kurumu (tüik), tüik, araç, otomobil
türkiye istatistik kurumu (tüik), tüik, araç, otomobil
TÜİK açıkladı: En çok trafiğe kayıtlı araç hangi ilde?
Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının geçen yıl itibarıyla 28,7 milyonu bulduğu Türkiye'de Antalya, Muğla, Burdur, Çanakkale ve Aydın'da her iki kişiden birine araç düşüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan 28 milyon 740 bin 492 aracın yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
İstanbul, toplam 5 milyon 406 bin 820 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il iken, bu kenti 2 milyon 576 bin 835 taşıtla Ankara, 1 milyon 798 bin 709 taşıtla İzmir, 1 milyon 449 bin 356 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu iller ise 9 bin 470 taşıtla Hakkari, 11 bin 73 taşıtla Tunceli, 17 bin 328 taşıtla Bayburt oldu.
Trafiğe kayıtlı araçlar nüfusa göre değerlendirildiğinde, Türkiye'de 3 kişiye bir araç düşüyor.
'Her iki kişiden birine araç düşüyor'
Antalya, Burdur, Muğla, Çanakkale ve Aydın'da ise her iki kişiden birine araç düşüyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 1 milyon 48 bin 185 olan Muğla'da 653 bin 606 (yüzde 62,4), nüfusu 273 bin 799 olan Burdur'da 160 bin 355 (yüzde 58,6) ve nüfusu 2 milyon 688 bin 4 olan Antalya'da ise 1 milyon 449 bin 356 (yüzde 53,9) olarak belirlendi.
Nüfusu 559 bin 383 olan Çanakkale'de ise 280 bin 912 (yüzde 50,2) ve nüfusu 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın'da 572 bin 863 (yüzde 49,9) araç bulunuyor.
'Hakkari'de 29 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü'
Buna karşılık, Hakkari'de 29 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü. Bu ili 17 kişiye 1 araç düşen Şırnak ve 16 kişiye 1 araç düşen Ağrı izledi.
Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 15 milyon 221 bin 134 otomobil bulunuyor. Türkiye'de ortalama 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.
Söz konusu oran dikkate alındığında en çok otomobil bulunan 3 il arasında Ankara dikkati çekiyor. Ankara'da geçen yıl sonu itibarıyla otomobil sayısı 1 milyon 870 bin 5 adet ve nüfus 5 milyon 782 bin 285. Yani başkentte yaklaşık 3 kişiye bir otomobil düşüyor.
İstanbul'da otomobil sayısı 3 milyon 597 bin 81 ve nüfus 15 milyon 907 bin 951 olarak kayıtlara geçti.
Nüfusu 4 milyon 462 bin 56 olan İzmir'de ise 955 bin 517 otomobil bulunuyor. İzmir'de yaklaşık her 5 kişide 1 otomobil sahipliği bulunuyor.
TÜİK verilerine göre nüfusa ve illere göre trafiğe kayıtlı araç ve her 100 kişiye düşen taşıt sayısı şöyle:
İl
Taşıt sayısı
Nüfus
Her 100 kişiye düşen taşıt sayısı
Otomobil sayısı
Toplam
28.740.492
85.279.553
33,70
15.221.134
Adana
818.739
2.274.106
36,00
402.174
Adıyaman
135.134
635.169
21,28
59.206
Afyonkarahisar
267.276
747.555
35,75
102.411
Ağrı
31.896
510.626
6,25
9.105
Amasya
141.592
338.267
41,86
68.746
Ankara
2.576.835
5.782.285
44,56
1.870.005
Antalya
1.449.356
2.688.004
53,92
667.123
Artvin
45.154
169.403
26,65
19.062
Aydın
572.863
1.148.241
49,89
214.668
Balıkesir
586.724
1.257.590
46,65
245.413
Bilecik
80.618
228.673
35,25
37.591
Bingöl
19.856
282.556
7,03
9.900
Bitlis
24.780
353.988
7,00
8.970
Bolu
133.885
320.824
41,73
64.173
Burdur
160.355
273.799
58,57
62.074
Bursa
1.143.096
3.194.720
35,78
629.450
Çanakkale
280.912
559.383
50,22
107.915
Çankırı
63.003
195.766
32,18
23.998
Çorum
197.111
524.130
37,61
90.847
Denizli
500.634
1.056.332
47,39
234.548
Diyarbakır
150.631
1.804.880
8,35
66.497
Edirne
183.071
414.714
44,14
77.654
Elazığ
151.057
591.497
25,54
86.363
Erzincan
70.211
239.223
29,35
32.414
Erzurum
132.169
749.754
17,63
66.764
Eskişehir
339.274
906.617
37,42
192.815
Gaziantep
660.178
2.154.051
30,65
286.068
Giresun
107.541
450.862
23,85
49.716
Gümüşhane
28.042
144.544
19,40
12.287
Hakkari
9.470
275.333
3,44
2.346
Hatay
603.212
1.686.043
35,78
249.236
Isparta
210.743
445.325
47,32
94.310
Mersin
766.116
1.916.432
39,98
338.923
İstanbul
5.406.820
15.907.951
33,99
3.597.081
İzmir
1.798.709
4.462.056
40,31
955.517
Kars
48.257
274.829
17,56
13.105
Kastamonu
151.666
378.115
40,11
69.485
Kayseri
449.474
1.441.523
31,18
278.188
Kırklareli
152.823
369.347
41,38
67.979
Kırşehir
78.123
244.519
31,95
42.886
Kocaeli
518.343
2.079.072
24,93
298.261
Konya
858.597
2.296.347
37,39
415.376
Kütahya
243.351
580.701
41,91
116.572
Malatya
215.645
812.580
26,54
114.274
Manisa
722.023
1.468.279
49,17
247.951
Kahramanmaraş
295.611
1.177.436
25,11
165.961
Mardin
91.605
870.374
10,52
28.554
Muğla
653.606
1.048.185
62,36
250.320
Muş
37.051
399.202
9,28
10.370
Nevşehir
147.126
310.011
47,46
62.858
Niğde
127.170
365.419
34,80
55.359
Ordu
172.686
763.190
22,63
94.156
Rize
92.332
344.016
26,84
40.588
Sakarya
356.322
1.080.080
32,99
178.230
Samsun
453.751
1.368.488
33,16
222.195
Siirt
24.310
331.311
7,34
7.849
Sinop
71.025
220.799
32,17
34.954
Sivas
186.527
634.924
29,38
97.260
Tekirdağ
323.721
1.142.451
28,34
167.021
Tokat
217.559
596.454
36,48
97.746
Trabzon
249.175
818.023
30,46
139.820
Tunceli
11.073
84.366
13,12
4.264
Şanlıurfa
296.874
2.170.110
13,68
103.057
Uşak
161.323
375.454
42,97
76.662
Van
81.349
1.128.749
7,21
30.045
Yozgat
120.016
418.442
28,68
52.936
Zonguldak
177.270
588.510
30,12
103.900
Aksaray
152.536
433.055
35,22
76.447
Bayburt
17.328
84.241
20,57
7.509
Karaman
103.720
260.838
39,76
41.060
Kırıkkale
75.097
277.046
27,11
42.753
Batman
54.911
634.491
8,65
18.190
Şırnak
32.582
557.605
5,84
6.601
Bartın
59.434
203.351
29,23
32.107
Ardahan
19.715
92.481
21,32
4.105
Iğdır
31.682
203.594
15,56
6.964
Yalova
82.546
296.333
27,86
42.126
Karabük
73.886
252.058
29,31
43.376
Kilis
60.161
147.919
40,67
12.408
Osmaniye
207.870
559.405
37,16
99.154
Düzce
136.177
405.131
33,61
64.782