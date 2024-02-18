https://sputniknews.com.tr/20240218/zaharova-amerikan-tarzi-ozgurluk-neo-nazizmi-serbest-kildi-1080856946.html
Zaharova: ‘Amerikan tarzı özgürlük’ neo-Nazizmi serbest kıldı
Zaharova: ‘Amerikan tarzı özgürlük’ neo-Nazizmi serbest kıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, özgürlüğün ‘Amerikan tarzı’ yorumunun neo-Nazizmi serbest kıldığını belirtti. 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T19:27+0300
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diplomat
abd
neo-nazi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda özgürlük kavramının Amerikan usulü yorumunun neo-Nazi görüşlerinin ifade edilmesini, çocuklar üzerinde cinsiyet deneylerini ve bir zamanlar insanlığın tabu olarak belirlediği diğer tehlikeli olayları mümkün kıldığını belirtti.ABD’nin Birleşmiş Milletler’deki (BM) temsilcilerinin, Nazizmin ve neo-Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin karara ‘ifade ve toplanma özgürlüğünün ihlali’ gerekçesiyle karşı oy kullandıklarını hatırlatan Zaharova, cumartesi ise ABD’nin Nashville kentinde bir neo-Nazi grubunun yürüyüş eylemi yaptığını ifade etti.'Sanki geçit töreni'Grubun gösteriyi hükümet binalarının hemen yakınında düzenlediğine ve ardından Tennessee’nin başkentinin ana caddelerinde yürümeye devam ettiğine dikkat çeken Zaharova, böyle bir olay sonrasında, bunun Nazizm ve ırkçılıkla ilgiliymiş gibi değil de başka bir şeymiş gibi Beyaz Saray’ın, kamu kuruluşlarının ve hatta İsrail’in de sessiz kalacağını vurguladı.Rus diplomat, yerli halktan çoğu kişinin bile bu yürüyüşü ‘eğlence olarak algıladığının ve Cadılar Bayramı, eşcinseller yürüyüşü veya Şükran Günü geçit töreniymiş gibi telefonları ile video çekimi yapmakla yetindiklerinin altını çizdi.Zaharova, “Hiç kimse polis çağırmıyor, sonuçta özgürlük bu, herkes istediğini yapar. Ancak bunun sadece neo-Nazizm, çocuklar üzerinde cinsiyet deneyleri, uyuşturucunun yasallaştırılması, satanizm gibi kötü güçler ile ilgili olduğu anlaşılıyor. Amerikan tarzı özgürlük, insanlık tarafından tabu olarak belirlenen ve kötü cin gibi bir lambanın içine hapsedilen ve sonsuza kadar denize atıldığı sanılan her şeyi serbest bıraktı" dedi.Sözcü, aynı zamanda ‘bu kötülüğe direnmenin ise Amerikan tarzı özgürlüğe göre özgürlüğün ihlali olarak cezalandırıldığının’ altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240218/medvedev-rusyayi-1991-sinirlarina-dondurme-girisimleri-batiyla-kuresel-savasa-yol-acar-1080852912.html
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nazi, mariya zaharova, diplomasi, diplomat, abd, neo-nazi
nazi, mariya zaharova, diplomasi, diplomat, abd, neo-nazi
Zaharova: ‘Amerikan tarzı özgürlük’ neo-Nazizmi serbest kıldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, özgürlüğün ‘Amerikan tarzı’ yorumunun neo-Nazizmi serbest kıldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda özgürlük kavramının Amerikan usulü yorumunun neo-Nazi görüşlerinin ifade edilmesini, çocuklar üzerinde cinsiyet deneylerini ve bir zamanlar insanlığın tabu olarak belirlediği diğer tehlikeli olayları mümkün kıldığını belirtti.
ABD’nin Birleşmiş Milletler’deki (BM) temsilcilerinin, Nazizmin ve neo-Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin karara ‘ifade ve toplanma özgürlüğünün ihlali’ gerekçesiyle karşı oy kullandıklarını hatırlatan Zaharova, cumartesi ise ABD’nin Nashville kentinde bir neo-Nazi grubunun yürüyüş eylemi yaptığını ifade etti.
Grubun gösteriyi hükümet binalarının hemen yakınında düzenlediğine ve ardından Tennessee’nin başkentinin ana caddelerinde yürümeye devam ettiğine dikkat çeken Zaharova, böyle bir olay sonrasında, bunun Nazizm ve ırkçılıkla ilgiliymiş gibi değil de başka bir şeymiş gibi Beyaz Saray’ın, kamu kuruluşlarının ve hatta İsrail’in de sessiz kalacağını vurguladı.
Rus diplomat, yerli halktan çoğu kişinin bile bu yürüyüşü ‘eğlence olarak algıladığının ve Cadılar Bayramı, eşcinseller yürüyüşü veya Şükran Günü geçit töreniymiş gibi telefonları ile video çekimi yapmakla yetindiklerinin altını çizdi.
Zaharova, “Hiç kimse polis çağırmıyor, sonuçta özgürlük bu, herkes istediğini yapar. Ancak bunun sadece neo-Nazizm, çocuklar üzerinde cinsiyet deneyleri, uyuşturucunun yasallaştırılması, satanizm gibi kötü güçler ile ilgili olduğu anlaşılıyor. Amerikan tarzı özgürlük, insanlık tarafından tabu olarak belirlenen ve kötü cin gibi bir lambanın içine hapsedilen ve sonsuza kadar denize atıldığı sanılan her şeyi serbest bıraktı" dedi.
Sözcü, aynı zamanda ‘bu kötülüğe direnmenin ise Amerikan tarzı özgürlüğe göre özgürlüğün ihlali olarak cezalandırıldığının’ altını çizdi.