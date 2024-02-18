https://sputniknews.com.tr/20240218/medvedev-rusyayi-1991-sinirlarina-dondurme-girisimleri-batiyla-kuresel-savasa-yol-acar-1080852912.html
Medvedev: Rusya'yı 1991 sınırlarına döndürme girişimleri, Batı'yla küresel savaşa yol açar
Medvedev: Rusya'yı 1991 sınırlarına döndürme girişimleri, Batı'yla küresel savaşa yol açar
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'yı 1991 sınırlarına döndürme girişimlerinin Batı'yla küresel savaşa yol açacağı uyarısında... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T16:53+0300
2024-02-18T16:53+0300
2024-02-18T16:53+0300
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Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "Rusya'nın çöküşü, sıradan, hatta en uzun süreli bir savaşın sonuçlarından çok daha korkunç sonuçlar doğurur. Zira Rusya'yı 1991 sınırlarına döndürme girişimleri tek bir şeye yol açar: Batılı ülkelerle, devletimizin tüm stratejik cephaneliğinin kullanılacağı küresel bir savaşa" dedi.Olası küresel savaş durumunda Rusya'nın stratejik cephaneliğinin Kiev, Berlin, Londra, Washington'u hedef alacağı mesajını veren Medvedev, Rus nükleer üçlemesinin uçuş hedeflerine uzun süre önce dahil edilen diğer tüm güzel tarihi yerlerin buna dahil olduğunu vurguladı.Batı ile Ukrayna'ya çok geç olmadan her şeyi Rusya'ya iade etmelerini tavsiye eden Medvedev, "Yoksa biz, düşmana en ağır kayıpları verdirerek geri alırız. Avdeyevka'da olduğu gibi. Askerlerimiz birer kahraman" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240218/peskov-putinin-avdeyevkanin-ele-gecirilmesine-iliskin-ilk-raporu-ne-zaman-aldigini-acikladi-1080844714.html
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dmitriy medvedev, rusya, batı, abd, ukrayna, nükleer, nükleer silah, washington, moskova
dmitriy medvedev, rusya, batı, abd, ukrayna, nükleer, nükleer silah, washington, moskova
Medvedev: Rusya'yı 1991 sınırlarına döndürme girişimleri, Batı'yla küresel savaşa yol açar
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'yı 1991 sınırlarına döndürme girişimlerinin Batı'yla küresel savaşa yol açacağı uyarısında bulundu.
Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "Rusya'nın çöküşü, sıradan, hatta en uzun süreli bir savaşın sonuçlarından çok daha korkunç sonuçlar doğurur. Zira Rusya'yı 1991 sınırlarına döndürme girişimleri tek bir şeye yol açar: Batılı ülkelerle, devletimizin tüm stratejik cephaneliğinin kullanılacağı küresel bir savaşa" dedi.
Olası küresel savaş durumunda Rusya'nın stratejik cephaneliğinin Kiev, Berlin, Londra, Washington'u hedef alacağı mesajını veren Medvedev, Rus nükleer üçlemesinin uçuş hedeflerine uzun süre önce dahil edilen diğer tüm güzel tarihi yerlerin buna dahil olduğunu vurguladı.
Batı ile Ukrayna'ya çok geç olmadan her şeyi Rusya'ya iade etmelerini tavsiye eden Medvedev, "Yoksa biz, düşmana en ağır kayıpları verdirerek geri alırız. Avdeyevka'da olduğu gibi. Askerlerimiz birer kahraman" ifadelerini kullandı.