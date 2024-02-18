https://sputniknews.com.tr/20240218/medvedev-rusyayi-1991-sinirlarina-dondurme-girisimleri-batiyla-kuresel-savasa-yol-acar-1080852912.html

Medvedev: Rusya'yı 1991 sınırlarına döndürme girişimleri, Batı'yla küresel savaşa yol açar

Medvedev: Rusya'yı 1991 sınırlarına döndürme girişimleri, Batı'yla küresel savaşa yol açar

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'yı 1991 sınırlarına döndürme girişimlerinin Batı'yla küresel savaşa yol açacağı uyarısında... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T16:53+0300

2024-02-18T16:53+0300

2024-02-18T16:53+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

rusya

batı

abd

ukrayna

nükleer

nükleer silah

washington

moskova

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077242994_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_86cd67eaf3a43f168eca6009d7ba929d.jpg

Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "Rusya'nın çöküşü, sıradan, hatta en uzun süreli bir savaşın sonuçlarından çok daha korkunç sonuçlar doğurur. Zira Rusya'yı 1991 sınırlarına döndürme girişimleri tek bir şeye yol açar: Batılı ülkelerle, devletimizin tüm stratejik cephaneliğinin kullanılacağı küresel bir savaşa" dedi.Olası küresel savaş durumunda Rusya'nın stratejik cephaneliğinin Kiev, Berlin, Londra, Washington'u hedef alacağı mesajını veren Medvedev, Rus nükleer üçlemesinin uçuş hedeflerine uzun süre önce dahil edilen diğer tüm güzel tarihi yerlerin buna dahil olduğunu vurguladı.Batı ile Ukrayna'ya çok geç olmadan her şeyi Rusya'ya iade etmelerini tavsiye eden Medvedev, "Yoksa biz, düşmana en ağır kayıpları verdirerek geri alırız. Avdeyevka'da olduğu gibi. Askerlerimiz birer kahraman" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240218/peskov-putinin-avdeyevkanin-ele-gecirilmesine-iliskin-ilk-raporu-ne-zaman-aldigini-acikladi-1080844714.html

rusya

batı

abd

ukrayna

washington

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy medvedev, rusya, batı, abd, ukrayna, nükleer, nükleer silah, washington, moskova